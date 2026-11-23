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سکینہ ایتو احتجاجی ڈاکٹروں سے ملاقی؛ 'ترجیحی بنیاد پر وظیفے کی مانگ کا جائزہ لیا جا رہا ہے'
پوسٹ گریجویٹ، سینئر ریذیڈنٹ ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹ آف نیشنل بورڈ اور ماسٹر آف ڈینٹل سرجرنز جموں و کشمیر احتجاج کر رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 23, 2026 at 5:46 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے پیر کو گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) سرینگر میں احتجاج کر رہے پوسٹ گریجویٹ اور سینئر ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کو یقین دلایا کہ ماہانہ وظیفہ میں اضافے کے ان کے مطالبے کو جموں و کشمیر حکومت ترجیحی طور پر غورو فکر کررہی ہے۔
احتجاجی ڈاکٹروں کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران وزیر نے ان کی شکایات سنیں اور کہا کہ حکومت ان کے تحفظات کے تئیں ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے۔ انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ "وظیفہ پر نظر ثانی کے مطالبے پر مناسب غور کیا جائے گا۔"
سکینہ ایتو نے ڈاکٹروں پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض دوبارہ شروع کریں تاکہ احتجاج کی وجہ سے مریضوں کی دیکھ بھال یا صحت عامہ کی خدمات کی فراہمی کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے ۔
احتجاج میں پوسٹ گریجویٹ، سینئر ریذیڈنٹ، ڈپلومیٹ آف نیشنل بورڈ اور ماسٹر آف ڈینٹل سرجرنز جموں و کشمیر میں شامل ہیں جو دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ اعلیٰ ماہانہ وظیفہ اور برابری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
احتجاج کر رہے ڈاکٹروں کا موقف ہے کہ موجودہ وظیفہ کی شرح بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ان کے بڑھتے ہوئے کام کے بوجھ کی مناسب عکاسی نہیں کرتی۔ ایسے میں انہیں ماہانہ وظیفے میں اضافہ کیا جائے۔
قبل ازیں، اگست میں بھی کئی دنوں تک انٹرنز (انٹرن ڈاکٹروں) نے تقربیاً دو ہفتوں تک احتجاج کیا تھا۔ تاہم اس وقت بھی حکومت نے ان کی مانگ کو جائز ٹھہراتے ہوئے مطالبے پر نظر ثانی کی یقنین دہانی کرائی تھی ۔
جموں وکشمیر کے مختلف میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں ایم بی بی ایس انٹرنز اپنے ماہانہ اننٹرن شپ مشاہرے میں اضافے کے مطالبے کو لے کر مشترکہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انٹرن ڈاکٹر صاحبان 12300کے ماہانہ مشاہرے کو بڑھاکر 30000 ہزار کرنے کا مطالبہ کررہے ہیں۔
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