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شوپیاں ایچ ڈی ایف سی بینک فراڈ: بینک نے 13 کھاتہ داروں کو 4.5 کروڑ روپے واپس کیے
اب تک بینک کے سابق برانچ منیجرز اور شوپیاں و پلوامہ میں تعینات کُل پانچ ملازمین کو 18 فروری 2026 کو گرفتار کیا گیا تھا۔
By PTI
Published : September 15, 2026 at 3:09 PM IST
سرینگر: ایچ ڈی ایف سی (HDFC) بینک نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں اپنے ایک برانچ میں طشت از بام ہوئے مالی فراڈ سے متاثرہ 13 کھاتہ داروں کو تقریباً 4.50 کروڑ روپے واپس کر دیے ہیں۔
حکام نے اطلاع دی کہ یہ رقم جموں و کشمیر کرائم برانچ کی اکنامک آفنسز ونگ (EOW) کشمیر کی جانب سے شوپیاں ایچ ڈی ایف سی بینک بے ضابطگیوں کے معاملے میں تیز اور مقررہ مدت میں کی گئی تحقیقات اور فوری کارروائی کے بعد واپس کی گئی۔
ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ معاملہ بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت درج ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ یہ ایف آئی آر بینک کی شوپیاں برانچ میں مالی بے ضابطگیوں کی شکایت کے بعد درج کی گئی تھی۔ بعد میں پولیس ہیڈکوارٹرز جموں و کشمیر کی ہدایت پر مزید تفصیلی تحقیقات کے لیے کیس کرائم برانچ جموں و کشمیر کو منتقل کر دیا گیا تھا۔
تحقیقات کے دوران اکنامک آفینس ونگ، کشمیر، نے پانچ اہم ملزمان کی شناخت کی جن میں ایچ ڈی ایف سی بینک کے سابق برانچ منیجرز اور شوپیاں و پلوامہ میں تعینات ملازمین شامل تھے۔ بیان کے مطابق پانچوں کو 18 فروری 2026 کو گرفتار کیا گیا تھا۔
اکنامک آفینس وِنگ نے بعد میں 11 ملزمان کے خلاف مئی 2026 میں شوپیاں کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ معاملے میں مجرمانہ کارروائی مجاز عدالت میں جاری ہے۔
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