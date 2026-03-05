ETV Bharat / jammu-and-kashmir
انکم ٹیکس کیس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ، مقررہ مدت ختم ہونے پر کارروائی منسوخ
ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ انکم ٹیکس ری اسیسمنٹ کی کارروائی قانونی مدت ختم ہونے کے بعد شروع کی گئی۔
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے انکم ٹیکس قانون کے تحت دوبارہ جانچ (ری اسیسمنٹ) سے متعلق ایک اہم فیصلے میں سال 2013–14 کے ایک معاملے میں کارروائی کو منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ مقررہ قانونی مدت ختم ہو چکی تھی، اس لیے یہ کارروائی درست نہیں تھی۔
سرینگر میں جسٹس سندھو شرما اور جسٹس شہزاد عظیم پر مشتمل ڈویژن بنچ نے 25 جولائی 2022 کو Income Tax Act کی دفعہ 148A(d) کے تحت جاری حکم اور 26 جولائی 2022 کو دفعہ 148 کے تحت جاری نوٹس کو منسوخ کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ دونوں آرڈر قانونی مدت ختم ہونے کے بعد جاری کیے گئے تھے۔
یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب 31 مئی 2021 کو جسبر سنگھ اوبرائے کو دفعہ 148 کے تحت نوٹس جاری کیا گیا۔ اس نوٹس میں کہا گیا تھا کہ تعین سال 2013–14 کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کی آمدنی کا حساب نہیں دیا گیا تھا۔
بعد میں سپریم کورٹ کے مقدمہ یونین آف انڈیا بمقابلہ آشیش اگروال کے فیصلے کے بعد اسیسنگ آفیسر نے 24 مئی 2022 کو ایک نیا خط بھیجا۔ یہ نوٹس دفعہ 148A(b) کے تحت جاری کیا گیا تھا جس میں اوبرائے کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے مقررہ وقت میں جواب نہیں دیا۔
اس کے بعد 25 جولائی 2022 کو افسر نے دفعہ 148A(d) کے تحت حکم جاری کیا اور کہا کہ اس معاملے میں دفعہ 148 کے تحت نوٹس دینا ضروری ہے۔ اگلے دن یعنی 26 جولائی 2022 کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔
اوبرائے نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی اور کہا کہ ان کم ٹیکس ایکٹ کی دفعہ 149 کے مطابق یہ کارروائی وقت کی حد گزر جانے کے بعد انجام دی گئی ہے۔اس میں فائنانس ایکٹ 2021میں کی گئی ترامیم کا بھی ذکر کیا گیا۔
بنچ نے پرانے قانون، فائنانس ایکٹ 2021کی ترامیم اور کووڈ عالمی وبا کے دوران دی گئی رعایتوں کا بھی جائزہ لیا، جن کا ذکر Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Act, 2020 میں ہے۔
ججوں نے سپریم کورٹ کے ایک اور فیصلے یونین آف انڈیا بمقابلہ راجیو بھنسل کا بھی حوالہ دیا، جس میں اپریل سے جون 2021 کے درمیان جاری نوٹسوں کے لیے وقت کی حد کا طریقہ واضح کیا گیا تھا۔
عدالت نے کہا کہ نئے قانون کے تحت جاری کیے جانے والے نوٹس وہی ہوں گے جو انکم ٹیکس ایکٹ اور ٹی او ایل اے کے تحت باقی رہ جانے والی قانونی مدت کے اندر جاری کیے جائیں۔ اس مدت کے بعد جاری ہونے والے تمام نوٹس غیر قانونی ہوں گے اور انہیں منسوخ کیا جا سکتا ہے۔
اوبرائے کے معاملے میں عدالت نے کہا کہ تعین سال 2013–14 کے لیے اصل چھ سال کی مدت 31 مارچ 2020 کو ختم ہو گئی تھی۔ تاہم ٹی او ایل اے کے تحت یہ مدت 30 جون 2021 تک بڑھا دی گئی تھی۔ اس لیے 31 مئی 2021 کو دیا گیا پہلا نوٹس وقت کے اندر تھا۔
عدالت نے کہا کہ دوبارہ جانچ کی کارروائی شروع کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا وہ قانونی مدت کے بعد تھا، اس لیے قانون کے مطابق درست نہیں ہے۔
بنچ نے مزید کہا کہ 25 جولائی 2022 کا حکم اور 26 جولائی 2022 کا نوٹس منسوخ کیے جاتے ہیں۔
عرضی منظور کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ تمام حقائق اور قانون کو دیکھتے ہوئے یہ درخواست قبول کی جاتی ہے اور دونوں حکم نامے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس معاملے سے جڑی باقی درخواستیں بھی ختم سمجھی جائیں گی۔
