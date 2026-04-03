جعلی کیروسین اسکینڈل: ہائی کورٹ نے کی ملزمان کی درخواستیں خارج
ہائی کورٹ نے جعلی کیروسین الاٹمنٹ کیس میں شواہد کو مضبوط قرار دے کر ملزمان کے خلاف ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 3, 2026 at 5:05 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے جعلی مٹی کے تیل (کیروسین) الاٹمنٹ آرڈر کیس میں تین ملزمان کے خلاف مقدمہ ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ تفتیش میں جمع مواد ان کی بڑے پیمانے کی سازش میں شمولیت پر "سنگین شبہ" ظاہر کرتا ہے اور یہ معاملہ سرکاری راشن کے ایندھن کی بلیک مارکیٹنگ سے جڑا ہوا ہے۔
14 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس سنجے پریہار (جموں) نے "کالی داس اور دیگر" کی نظرثانی کی دو درخواستیں خارج کر دیں۔ ان درخواستوں میں 2012 کے ٹرائل کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں انکے خلاف دھوکہ دہی، جعلسازی، مجرمانہ سازش اور ضروری اشیاء ایکٹ کی خلاف ورزی کے تحت مقدمہ چلانے کا حکم دیا گیا تھا۔
یہ کیس ایف آئی آر نمبر 31/2006 سے جڑا ہوا ہے جو پولیس اسٹیشن پیر مٹھا، جموں میں درج ہے۔ الزام ہے کہ جعلی الاٹمنٹ آرڈرز کے ذریعے اسٹاکسٹوں سے کیروسین حاصل کر کے بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا گیا۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ انہیں پھنسایا گیا اور ان کا جعلی دستاویزات سے کوئی تعلق نہیں۔
عدالت نے اس مؤقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "یہ کہنا کہ ان کے خلاف ذرہ برابر بھی ثبوت نہیں، ریکارڈ کے جائزے کے بعد مبالغہ آرائی ہے۔"
جسٹس پریہار نے کہا کہ تفتیشی ریکارڈ، جس میں 25 الاٹمنٹ آرڈرز کی ضبطی اور کم از کم ایک کے جعلی ہونے کے فارنزک شواہد شامل ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک منظم طریقہ کار (modus operandi) تھا۔
استغاثہ کے مطابق یہ سازش اس وقت سامنے آئی جب 2006 میں ستواری پولیس نے گرمیت سنگھ کے کیروسین ڈیپو پر چھاپہ مارا اور مقررہ کوٹے سے زائد 600 لیٹر تیل برآمد کیا۔ بعد میں شبہ ہوا کہ یہ تیل جعلی CAPD الاٹمنٹ آرڈر کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پیر مٹھا میں نئی ایف آئی آر درج کی گئی جس میں نجی اسٹاکسٹوں اور محکمہ امور صارفین و عوامی تقسیم کاری کے اہلکاروں کی مبینہ شمولیت کے ساتھ کئی جعلی الاٹمنٹ آرڈرز کی تیاری اور استعمال کی تحقیقات شروع ہوئیں۔
عدالت نے کہا کہ تفتیش کے دوران ایسے بیانات ملے کہ جعلی آرڈرز بار بار محکمے سے باہر ٹائپ کیے جاتے تھے اور ان ہی کے ذریعے تیل حاصل کیا جاتا تھا۔ جسٹس پریہار نے کہا کہ اس مرحلے پر محکمہ کے اہلکاروں کا کردار بھی اہم ہے، خاص طور پر مشتبہ آرڈرز کی تصدیق میں۔ کالی داس اور سورن سنگھ کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ بظاہر وہ صرف تماشائی نہیں تھے بلکہ جعلی دستاویز کے استعمال میں مددگار ثابت ہوئے۔
درخواست گزاروں نے یہ بھی کہا کہ پیر مٹھا کی ایف آئی آر غیر قانونی ہے کیونکہ اسی معاملے پر پہلے ہی ستواری میں کیس درج تھا۔ تاہم عدالت نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ پہلی ایف آئی آر ایک مخصوص واقعے سے متعلق تھی جبکہ دوسری وسیع سازش سے جڑی ہے۔
عدالت نے واضح کیا کہ "دونوں ایف آئی آرز ایک دوسرے سے جڑی ہونے کے باوجود مختلف نوعیت کے جرائم سے متعلق ہیں۔" چارج فریم کرنے کے اصول پر عدالت نے کہا کہ اس مرحلے پر صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا مواد سے مضبوط یا سنگین شبہ پیدا ہوتا ہے، نہ کہ مکمل ثبوت۔
آخر میں عدالت نے قرار دیا کہ ریکارڈ پر موجود مواد بادی النظر میں کیس ہے اور ملزمان کے خلاف سنگین شبہ ظاہر کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر دونوں درخواستیں خارج کر دی گئیں اور عبوری ریلیف ختم کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت دے دی گئی۔
