ڈی این اے رپورٹ نے کھولا راز، پوکسو کیس میں نامزد ملزم بچی کا باپ نہیں، عدالت ہوئی برہم
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے پولیس تحقیقات پر سوال اٹھاتے ہوئے اصل مجرم کی تلاش کیلئے نئی تحقیقات کا حکم جاری کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 23, 2026 at 7:28 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ایک نابالغ لڑکی سے متعلق پوکسو (POCSO) اور عصمت دری کے معاملے میں اُس وقت اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دینے کا حکم جاری کیا ہے، جب ڈی این اے رپورٹ میں یہ ثابت ہوا کہ جس شخص پر لڑکی کو حاملہ کرنے کا الزام تھا، وہ بچے کا باپ نہیں۔
عدالت نے پولیس تحقیقات کو "انتہائی ناقص" قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر تفتیش کو درست نہ کیا گیا تو "اصل مجرم سزا سے بچ نکلے گا۔"
آٹھ صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس رجنیش اوسوال نے ملزم پون کمار عرف راجہ کے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے سے انکار کیا، تاہم آئی جی پی جموں کو ہدایت دی کہ سات دن کے اندر پولیس افسر کی سربراہی میں ایس آئی ٹی تشکیل دی جائے تاکہ مزید تحقیقات کی جا سکیں، کورٹ نے کم از کم ایک ایس پی رینک کے افسر کی نگرانی میں ایس آئی ٹی قائم کرنے کی ہدایت دی ہے۔
یہ معاملہ پولیس اسٹیشن کٹرا میں درج ایک ایف آئی آر نمبر 116/2022 سے متعلق ہے، جس میں آئی پی سی کی دفعات 376 (عصمت دری) اور 506 (دھمکی دینا) کے علاوہ پوکسو ایکٹ کی دفعات 3 اور 4 کے تحت کیس درج کیا گیا تھا۔
عدالت نے متاثرہ لڑکی، جسے عدالتی ریکارڈ میں "مس ایکس" کہا گیا ہے، کی نہایت افسوسناک زندگی کا بھی ذکر کیا۔ عدالت کے مطابق بچپن میں ہی اس کے والدین کا انتقال ہوگیا تھا اور وہ اپنے بہن بھائیوں سمیت بے سہارا ہو گئی تھی۔
فیصلے کے مطابق یہ خاندان روزگار کی تلاش میں ادھمپور سے کٹرا منتقل ہوا تھا۔ 2014 میں والدہ اور 2018 میں والد کے انتقال کے بعد بچے یتیم ہوگئے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی رشتہ دار آگے نہیں آیا۔
یہ بھی بتایا گیا کہ 2021 میں نابالغ لڑکی اور اس کی بہن اپنے آبائی گاؤں گئیں، جہاں وہ سوتیلے نانا بالک رام کے ساتھ رہنے لگیں۔ بعد میں بہن نے الزام عائد کیا کہ بالک رام نے نشے کی حالت میں رات کے وقت اس کی "شلوار کا ازاربند کھول کر" اس کی عصمت دری کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ واپس کٹرا آگئی جبکہ متاثرہ لڑکی وہیں رہ گئی۔ بعد میں لڑکی حاملہ ہوگئی اور فروری 2022 میں اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ یہ نومولود بچی بعد میں 12 جولائی 2022 کو جموں کے ایس ایم جی ایس اسپتال میں فوت ہوگئی۔
ادھر، درخواست گزار نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ لڑکی کو بالک رام نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور اس نے تحقیقات کو متاثر کرکے اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا۔ درخواست گزار کے وکیل نے تحقیقات کے دوران حاصل کی گئی ڈی این اے رپورٹ پر خاص زور دیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ استغاثہ کی چارج شیٹ میں بھی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ڈی این اے پروفائل کے مطابق درخواست گزار مردہ بچی کا بایولاجیکل باپ نہیں تھا۔
جسٹس رجنیش اوسوال نے تحقیقات کے طریقہ کار پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا: "یہ عدالت اس ناقص انداز تحقیق پر حیرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔" انہوں نے مزید کہا: "واضح سائنسی شواہد کے باوجود، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ درخواست گزار بچی کا باپ نہیں ہوسکتا تھا، تحقیقاتی افسر نے اصل مجرم کی شناخت کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا۔"
عدالت نے مزید کہا کہ یہ بات طے ہے کہ متاثرہ لڑکی نابالغ تھی اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوئی، لیکن سائنسی شواہد کے باوجود اصل مجرم کی شناخت نہیں ہو سکی۔ فیصلے میں کہا گیا: "جب یہ ثابت ہوچکا ہے کہ درخواست گزار بچی کا باپ نہیں تھا، تو پھر اس شخص کی شناخت اب بھی معمہ بنی ہوئی ہے جس نے متاثرہ لڑکی کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا اور اس کے حمل کا سبب بنا۔"
فیصلے کے ایک اہم حصے میں عدالت نے کہا کہ تحقیقات جلد بازی اور نامکمل انداز میں کی گئی لگتی ہیں۔ جسٹس اوسوال نے کہا: "ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تحقیقاتی افسر نے صرف اس مقصد سے جلدی میں چارج شیٹ داخل کی تاکہ درخواست گزار کو ڈیفالٹ ضمانت حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔"
عدالت نے سپریم کورٹ کے مقدمہ "دیویندر ناتھ سنگھ بنام ریاست بہار" (2023) 1 SCC 48 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غیرمعمولی حالات میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عدالتیں دفعہ 482 سی آر پی سی کے تحت مزید تحقیقات کا حکم دینے کا اختیار رکھتی ہیں۔
فیصلے میں سپریم کورٹ کے اس مشاہدے کا بھی حوالہ دیا گیا کہ ہر تحقیقات کا اصل مقصد یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ "اصل مجرموں کو ہی قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے اور بے قصور افراد کو مقدمے میں نہ گھسیٹا جائے۔" جسٹس اوسوال نے کہا کہ ایسے حالات میں ہائی کورٹ "خاموش تماشائی" بن کر نہیں رہ سکتی۔
عدالت نے کہا: "اگر یہ عدالت اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہ کرے تو اصل مجرم سزا سے بچ جائے گا اور قانون کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔"
عدالت نے سیشن جج ریاسی کو ہدایت دی کہ چارج شیٹ واپس ایس ایچ او پولیس اسٹیشن کٹرا کے حوالے کی جائے تاکہ ایس آئی ٹی مزید تحقیقات کر سکے۔ تاہم ہائی کورٹ نے اس مرحلے پر ایف آئی آر منسوخ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نابالغ کے جنسی استحصال کے ذمہ دار شخص کی شناخت کے لیے مزید تحقیقات ضروری ہے۔
فیصلے میں یہ بھی درج ہے کہ ہائی کورٹ کی ایک کوآرڈینیٹ بنچ نے پہلے ہی ٹرائل کورٹ کو چارج شیٹ پر کارروائی سے روکا تھا، البتہ تفتیشی ایجنسی کو چارج شیٹ داخل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ عدالت نے آئی جی پی جموں کو ہدایت دی ہے کہ 29 جون 2026 تک عمل درآمد رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔
