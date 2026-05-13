سینیارٹی تنازع پر سی آر پی ایف افسر کی نظرثانی درخواست کورٹ میں خارج
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے کہا کہ برسوں بعد سینیارٹی کو چیلنج کرنے اور بار بار درخواستیں دینے سے پرانا دعویٰ بحال نہیں ہوسکتا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 13, 2026 at 7:31 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے ایک آفیسر منیش کمار بھارتی کی نظرثانی درخواست خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ "برسوں کی تاخیر کے بعد بار بار حکام کو درخواستیں دینے سے سینیارٹی سے متعلق پرانا دعویٰ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔"
سرینگر میں جسٹس سنجے دھر نے SWP نمبر 1283/2017 میں دائر ریویو پٹیشن نمبر 01/2021 کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے کافی تاخیر سے عدالت کا رخ کیا اور وہ پہلے فیصلے میں کسی ایسی "واضح قانونی غلطی"کو ثابت نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر فیصلے پر نظرثانی کی جا سکے۔
"منیش کمار بھارتی بنام یونین آف انڈیا و دیگر" نامی اس مقدمے میں بھارتی نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ ان کی سینیارٹی یا تو 30ویں بیچ کے آخر میں یا 31ویں بیچ کے آغاز میں طے کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 1996 میں سی پی اوز کے 30ویں بیچ کے لیے منتخب ہوئے تھے، لیکن پولیس ویریفکیشن میں تاخیر کے باعث ان کی تقرری دیر سے ہوئی اور وہ اپنے اصل بیچ کے ساتھ ٹریننگ حاصل نہ کر سکے۔
فیصلے کے مطابق بعد میں انہیں 32ویں بیچ کے ساتھ تقرری کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے والدہ کی بیماری کی وجہ سے چھ ماہ کی مہلت مانگی۔ اس کے بعد انہوں نے 33ویں بیچ کے ساتھ ٹریننگ حاصل کی اور بعد میں اپنی سینیارٹی طے کیے جانے کو چیلنج کیا۔
جواب دہندگان نے عدالت کو بتایا کہ بھارتی کی سینیارٹی پہلے ہی سی آر پی ایف رولز 1955 کے رول 8(b)(ii) اور محکمہ عملہ و تربیت کے 9 اگست 1995 کے دفتر نامے کے تحت طے ہو چکی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی نے سینیارٹی سے متعلق شرائط کے ساتھ 33ویں بیچ میں ٹریننگ قبول کی تھی۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ بھارتی کی اصل عرضی 3 دسمبر 2020 کو اس بنیاد پر خارج کر دی گئی تھی کہ انہوں نے سال 2000 میں ملازمت میں آنے کے باوجود سینیارٹی کو صرف 2017 میں چیلنج کیا۔ عدالت نے کہا تھا کہ اتنے برسوں میں افسران کے باہمی حقوق مستحکم ہو چکے ہیں اور اتنی طویل مدت کے بعد انہیں دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔
نظرثانی درخواست میں بھارتی نے دلیل دی کہ رِٹ کورٹ نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا کہ انہوں نے 2009 میں اپنی درخواست مسترد ہونے کے بعد 2011 میں جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اس لیے ان کی طرف سے تاخیر نہیں ہوئی۔
جسٹس سنجے دھر نے اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کو 24 جنوری 2002 کو ہی اپنی سینیارٹی پوزیشن کا علم ہو گیا تھا، جب دفتر کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا۔ عدالت نے 2002، 2003 اور 2006 میں بھارتی کی جانب سے دی گئی درخواستوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ابتدا سے ہی اس معاملے سے واقف تھے۔
عدالت نے کہا، "اس معاملے میں قانون بالکل واضح ہے۔ صرف درخواستیں دینے سے مدت مقررہ نہیں بچائی جا سکتی۔ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت اختیاری ریلیف دیتے وقت تاخیر اور لاپروائی ایک اہم پہلو ہے۔"
عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے "اسٹیٹ آف اترانچل بنام شری شیو چرن سنگھ بھنڈاری" (2013) 12 SCC 179 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: "یہ بالکل واضح ہے کہ کارروائی کی وجہ اسی وقت پیدا ہو گئی تھی جب جونیئر ملازم کو ایڈہاک بنیاد پر ترقی دی گئی۔"
فیصلے میں ’’سی جیکب بنام ڈائریکٹر آف جیالوجی اینڈ مائننگ‘‘ (2008) 10 SCC 115 کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا: "ایسی درخواستوں پر دیے گئے جواب کسی نئے قانونی حق کی بنیاد نہیں بن سکتے اور نہ ہی پرانے یا مردہ دعوے کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔"
عدالت نے ’’اسٹیٹ آف تمل ناڈو بنام سیشاچلم‘‘ (2007) 10 SCC 137 کا حوالہ دیتے ہوئے دوبارہ واضح کیا کہ "صرف درخواستیں دینا مدتِ مقررہ کو محفوظ نہیں رکھتا۔"
نظرثانی درخواست خارج کرتے ہوئے عدالت نے کہا: "مجھے اس حکم میں کوئی ایسی غلطی نظر نہیں آتی، خاص طور پر ایسی واضح غلطی نہیں، جس کی بنیاد پر رِٹ کورٹ کے فیصلے کو واپس لیا جائے۔ یہ نظرثانی درخواست کسی بھی بنیاد سے خالی ہے، اس لیے اسے خارج کیا جاتا ہے۔"
