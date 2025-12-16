جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں انکاؤنٹر، فائرنگ کے تبادلہ میں ایک ایس او جی اہلکار ہلاک

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں انکاؤنٹر، فائرنگ کے تبادلہ میں ایک ایس او جی اہلکار ہلاک
جموں کشمیر کے ادھم پور میں دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان انکاؤنٹر میں ایک SOG کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔
Published : December 16, 2025 at 9:34 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : جموں و کشمیر کے ضلع اُدھم پور کے دور افتادہ جنگلاتی گاؤں میں پیر کی شام سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا، جموں کشمیر پولیس کے مطابق فائرنگ رک چکی ہے تاہم علاقے کو سخت سکیورٹی حصار میں لے لیا گیا ہے اور تمام ممکنہ راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ دہشت گرد فرار نہ ہو سکیں۔
یہ انکاؤنٹر اُدھم پور کے پہاڑی علاقے مجالتہ کے گاؤں سون میں اُس وقت شروع ہوا جب سکیورٹی فورسز نے تین دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع پر سرچ آپریشن شروع کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گرد پاکستان میں قائم تنظیم جیشِ محمد سے وابستہ بتائے جا رہے ہیں۔
T-95 On a precise input from JKP, contact established with terrorists at Village Soan, Majalta Udhampur. Joint team of SOG along with Army and CRPF on job: IGP Jammu pic.twitter.com/xkLo65hKf5— IANS (@ians_india) December 15, 2025
مشترکہ ٹیم کارروائی میں مصروف
انسپکٹر جنرل پولیس جموں، بھیم سین تُوتی نے بتایا کہ پولیس کو دہشت گردوں کے بارے میں ٹھوس اطلاع موصول ہونے کے بعد کل شام فائرنگ شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ، فوج اور سی آر پی ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیم کارروائی میں مصروف ہے۔
دشوار گزار علاقے کے باعث جنگلات کی تلاشی میں مشکلات
آئی جی پی نے ایک اور بیان میں کہا کہ ایک مختصر ایس او جی ٹیم نے دہشت گردوں کا سامنا کیا، تاہم اندھیرے اور دشوار گزار علاقے کے باعث جنگلات کی تلاشی میں مشکلات پیش آئیں۔
زخمی ایس او جی اہلکار زخموں کی تاب نہ لاسکا
پولیس ذرائع کے مطابق شام تقریباً چھ بجے شروع ہونے والی جھڑپ کچھ دیر تک جاری رہی، جس دوران ایک ایس او جی اہلکار زخمی ہوا جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔
انسپکٹر جنرل آف پولیس کا بیان
قبل ازیں کی خبر کے مطابق جموں کشمیر پولیس کے مطابق ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر سرچ آپریشن شروع کیا تھا اور اس دوران علاقے میں چھپے دہشت گردوں نے سکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی تھی، جس کے جواب میں فورسز بھی مورچہ زن ہوئے اور جوابی فائرنگ کی تھی جس نے ایک انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر لی۔
انسپکٹر جنرل آف پولیس، جموں، نے بھی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اعتراف کیا تھا کہ ’’جے کے پولیس کو ملی مصدقہ اطلاع پر مجالتہ کے گاؤں سوان میں شروع کیے گئے محاصرے کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، جس کے بعد اسپیشل آپریشن گروپ، فوج اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم کارروائی میں مصروف ہے۔‘‘