ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں انکاؤنٹر

اُدھم پور کے سوان مارتھا گاؤں میں دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لیا گیا۔

ا
کولگام میں انکاؤنٹر کے دوران سیکورٹی کا ایک منظر (فائل فوٹو: ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : December 15, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (محمد اشرف گنائی) : جموں و کشمیر کے ضلع اُدھم پور میں پیر کی شام سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ حکام کے مطابق یہ جھڑپ ضلع کے مجالتہ تحصیل کے سوان - مارتھا علاقے میں اُس وقت شروع ہوئی جب فوج، جموں و کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستوں پر مشتمل مشترکہ ٹیم نے ’مخصوص اِن پُٹس‘ کے بعد محاصرہ اور تلاشی آپریشن شروع کیا اور اس دوران چھپے ملی ٹنٹس اور سیکورٹی فورسز کے مابین گولیوں کا تبادلہ ہوا۔

جموں کشمیر پولیس کے مطابق ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا اور اس دوران علاقے میں چھپے دہشت گردوں نے سکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں فورسز بھی مورچہ زن ہوئے اور جوابی فائرنگ کی جس نے ایک انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر لی۔

ا
پولیس سربراہ کا ٹویٹ (Special Arrangement)

انسپکٹر جنرل آف پولیس، جموں، نے بھی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اعتراف کیا کہ ’’جے کے پولیس کو ملی مصدقہ اطلاع پر مجالتہ کے گاؤں سوان میں شروع کیے گئے محاصرے کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، جس کے بعد اسپیشل آپریشن گروپ، فوج اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم کارروائی میں مصروف ہے۔‘‘

خبر فائل کیے جانے تک وقفے وقفے سے فائرنگ جاری تھی۔ سکیورٹی فورسز نے علاقے میں مزید نفری روانہ کر دی ہے جبکہ فرار ہونے والے سبھی ممکنہ راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ ’’دہشت گرد فرار نہ ہو سکیں۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. کپواڑہ میں ایل او سی پر دراندازی کی کوشش ناکام، دو دہشت گرد ہلاک

TAGGED:

JAMMU KASHMIR GUNFIGHT
JAMMU KASHMIR ENCOUNTER
جموں کشمیر انکاؤنٹر
ادھمپور جھڑپ
UDHAMPUR ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.