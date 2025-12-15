جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں انکاؤنٹر

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں انکاؤنٹر
اُدھم پور کے سوان مارتھا گاؤں میں دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 15, 2025 at 7:23 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : جموں و کشمیر کے ضلع اُدھم پور میں پیر کی شام سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ حکام کے مطابق یہ جھڑپ ضلع کے مجالتہ تحصیل کے سوان - مارتھا علاقے میں اُس وقت شروع ہوئی جب فوج، جموں و کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستوں پر مشتمل مشترکہ ٹیم نے ’مخصوص اِن پُٹس‘ کے بعد محاصرہ اور تلاشی آپریشن شروع کیا اور اس دوران چھپے ملی ٹنٹس اور سیکورٹی فورسز کے مابین گولیوں کا تبادلہ ہوا۔
جموں کشمیر پولیس کے مطابق ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا اور اس دوران علاقے میں چھپے دہشت گردوں نے سکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں فورسز بھی مورچہ زن ہوئے اور جوابی فائرنگ کی جس نے ایک انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر لی۔
انسپکٹر جنرل آف پولیس، جموں، نے بھی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اعتراف کیا کہ ’’جے کے پولیس کو ملی مصدقہ اطلاع پر مجالتہ کے گاؤں سوان میں شروع کیے گئے محاصرے کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، جس کے بعد اسپیشل آپریشن گروپ، فوج اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم کارروائی میں مصروف ہے۔‘‘
خبر فائل کیے جانے تک وقفے وقفے سے فائرنگ جاری تھی۔ سکیورٹی فورسز نے علاقے میں مزید نفری روانہ کر دی ہے جبکہ فرار ہونے والے سبھی ممکنہ راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ ’’دہشت گرد فرار نہ ہو سکیں۔‘‘
