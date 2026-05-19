جموں کشمیر میں خانہ بدوشوں کو مردم شماری سے باہر رہ جانے کا خدشہ
مردم شماری کی خود اندراج مہم شروع ہو چکی ہے جبکہ گجر بکروال طبقہ اس وقت چراگاہوں میں ہے، جہاں انٹرنیٹ دسیتاب نہیں۔
Published : May 19, 2026 at 2:54 PM IST
Updated : May 19, 2026 at 3:08 PM IST
سرینگر: مردم شماری 2027 کے تحت جاری سیلف اینومریشن(خود اندراج ) عمل کے دوران جموں کشمیر کی خانہ بدوش (گجر بکروال) برادری نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کشمیر کے بالائی علاقوں، چراگاہوں اور جنگلات کی طرف نقل مکانی کرنے والے خانہ بدوش خاندان مردم شماری میں شامل ہونے سے رہ سکتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان علاقوں میں انٹرنیٹ سہولت اور بیداری کی کمی بتائی جا رہی ہے۔
خود اندراج کا عمل 17 مئی سے شروع ہوا ہے جو 31 مئی تک جاری رہے گا۔ اس عمل کے تحت مردم شماری پورٹل پر شہری لاگ اِن کرکے اپنی معلومات آن لائن جمع کرا سکتے ہیں۔ تاہم سیکڑوں خانہ بدوش خاندان اس وقت بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کے ساتھ وادی کشمیر کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں موجود ہیں، جہاں نہ موبائل فون کی سہولت ہے، نہ انٹرنیٹ دستیاب ہے اور نہ ہی لوگوں کو سیلف اینومریشن کے بارے میں مکمل جانکاری ہے۔
گجر بکروال اسٹوڈنٹس الائنس (جی بی ایس اے) کے ترجمان امیر چودھری نے کہا: "جو لوگ اس وقت بالائی پہاڑی چراگاہوں میں موجود ہیں، وہ کیسے لاگ اِن کرکے اپنی معلومات اپ لوڈ کریں گے؟"
انہوں نے کہا کہ خانہ بدوش قبائلی آبادی کی مردم شماری سردیوں کے موسم میں ہونی چاہیے، جب یہ خاندان میدانی علاقوں میں واپس آتے ہیں اور ان کی درست گنتی ممکن ہوتی ہے۔ ان کے مطابق 2011 کی مردم شماری میں قبائلی آبادی 11 لاکھ دکھائی گئی تھی، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ "اس وقت بھی نقل مکانی کی وجہ سے خانہ بدوش طبقے کی ایک بڑی تعداد مردم شماری میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اس بار بھی وہی غلطی دہرائی جائے گی اور پوری آبادی کا اندراج نہیں ہو پائے گا۔"
ایک اور قبائلی کارکن انور چودھری نے کہا کہ "مردم شماری کے اعداد و شمار پالیسی سازی، فلاحی اسکیموں، سیاسی نمائندگی اور ریزرویشن پالیسیوں کے لیے نہایت اہم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "جموں کشمیر میں گجر بکروال آبادی تقریباً 30 لاکھ ہے، لیکن 2011 کی مردم شماری میں ہماری تعداد صرف 11 لاکھ درج کی گئی۔ صحیح اعداد و شمار تبھی سامنے آئیں گے جب مردم شماری کا عمل جامع اور منصوبہ بند انداز میں انجام دیا جائے۔"
قبائلی کارکنوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مقامی نمائندوں، قبائلی محکموں اور خصوصی فیلڈ ایجنسیز کو اس عمل میں شامل کیا جائے۔ ساتھ ہی سیٹلائٹ سہولت، آف لائن ڈیجیٹل آلات اور زمینی سطح پر رابطہ مہم کا استعمال کیا جائے تاکہ کوئی بھی قبائلی خاندان مردم شماری سے باہر نہ رہے۔
کشمیر یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر اور قبائلی کارکن زاہد پرویز چودھری نے کہا کہ مردم شماری محکمہ کو چاہیے کہ سروے کی مدت میں توسیع کرے یا اسے چند ماہ کے لیے مؤخر کرے۔ انہوں نے کہا: "یہ عمل دسمبر سے مارچ کے درمیان ہونا چاہیے، جب لوگ پہاڑوں سے واپس آتے ہیں۔ 2011 کی مردم شماری میں بھی اسی طرح کی غلطی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت لوگ چراگاہوں میں موجود تھے، جس کے باعث آبادی کی گنتی درست نہیں ہو سکی تھی۔"
اسی طرح کے خدشات وادی کشمیر کی چوپان برادری نے بھی ظاہر کیے ہیں، جو اپنے مویشیوں کے ساتھ بالائی چراگاہوں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔
کشمیر یونیورسٹی میں تاریخ کے اسکالر طارق احمد چوپان نے کہا کہ گجر اور بکروال برادری کی طرح چوپان طبقہ بھی سیلف اینومریشن سے محروم رہ سکتا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی چراگاہی علاقوں میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "چوپان خاندانوں کے سربراہ یا کئی مرتبہ پورے خاندان مویشیوں کے ساتھ پہاڑی چراگاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مردم شماری محکمہ کو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔"
ادھر، ان خدشات کو دور کرتے ہوئے مردم شماری محکمہ، جموں کشمیر و لداخ کے ڈائریکٹر، امیت شرما نے یقین دلایا کہ گجر اور بکروال برادری کا ایک بھی فرد مردم شماری یا سیلف اینومریشن سے باہر نہیں رہے گا۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا: "آج میں پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹس، محکمہ پشو پالن، بھیڑ پالن اور محکمہ اسکولی تعلیم کے افسران کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوں۔ قبائلی آبادی کی مردم شماری کے لیے ان محکموں کے اہلکاروں اور موبائل اساتذہ کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ ہم گجر اور بکروال برادری کے ایک بھی فرد کو مردم شماری سے باہر نہیں رہنے دیں گے۔"
اگرچہ سیلف اینومریشن کا عمل 17 مئی سے شروع ہو چکا ہے، تاہم مردم شماری کے دوسرے مرحلے یعنی آبادی کے باضابطہ اندراج کا عمل فروری 2027 میں عام علاقوں میں ہوگا، جبکہ جموں کشمیر کے برف پوش اور دشوار گزار علاقوں میں یہ مرحلہ ستمبر 2027 میں مکمل کیا جائے گا۔
اس مرحلے میں آبادی، عمر، جنس، خواندگی، پیشہ، نقل مکانی، ازدواجی حیثیت، معذوری، شرح پیدائش اور دیگر سماجی و معاشی معلومات جمع کی جائیں گی۔ قبائلی کارکن امیر چودھری نے کہا: “جو لوگ اپنی آواز خود نہیں اٹھا سکتے، انہیں مردم شماری جیسے جمہوری عمل میں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔"
