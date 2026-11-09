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جموں کشمیر: ساولکوٹ بجلی منصوبے کیلئے 1400کروڑ کی گرانٹ منظور، 18ہزار کروڑ روپے قرض کی سفارش
پبلک انویسٹمنٹ بورڈ نے گرانٹ اور مجوزہ قرض کی منظوری سے منصوبے کی تکمیل اگست 2036 تک متوقع ہے۔
Published : November 9, 2026 at 8:51 PM IST
سرینگر: وزارت خزانہ کے تحت کام کرنے والے ادارے پبلک انویسٹمنٹ بورڈ (PIB) نے جموں و کشمیر کے ساولکوٹ پن بجلی منصوبے کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے 1,400 کروڑ روپے کی گرانٹ کو منظوری دے دی ہے۔ ای ٹی وی بھارت ملی تفصیلات کے مطابق بورڈ نے
وزارت بجلی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ منصوبے کے لیے 18,730.25 کروڑ روپے کے ماتحت قرض (Subordinate Debt) کی تجویز پر محکمہ اقتصادی امور کے بجٹ ڈویژن کے ساتھ الگ سے بات کرے۔
وزارت بجلی نے مرکزی حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ 1,800 میگاواٹ صلاحیت کے اس پن بجلی منصوبے کے لیے 18,730.25 کروڑ روپے کا ماتحت قرض فراہم کرے۔ یہ قرض منصوبے کی مجموعی لاگت 26,376.66 کروڑ روپے کا حصہ ہے۔ تجویز کے مطابق تعمیراتی کام کے 1,800 دنوں کے دوران اس قرض پر کوئی سود نہیں لیا جائے گا، جبکہ منصوبے سے تجارتی بنیادوں پر بجلی کی پیداوار شروع ہونے کے بعد 25 برس کے اندر ایک فیصد سالانہ شرح سود کے ساتھ قرض واپس کیا جائے گا۔
وزارت نے منصوبے کے بنیادی ڈھانچے پر آنے والے اخراجات کے لیے 1,400 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی طلب کی تھی، جسے بورڈ نے منظوری دے دی ہے۔
نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن (NHPC) کے ذریعے تعمیر کیے جانے والے اس منصوبے کو جموں و کشمیر کا سب سے بڑا پن بجلی منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ تین اضلاع میں پھیلا ہوا ہے، جن میں جموں کا ضلع رام بن بھی شامل ہے۔ اس کے لیے مجموعی طور پر 1,401.35 ہیکٹر اراضی درکار ہے، جس میں 840 ہیکٹر سے زیادہ جنگلاتی زمین شامل ہے۔
وزارتِ خزانہ کے ادارے نے منصوبے کے لیے 75:25 کے تناسب سے قرض اور ایکویٹی (Debt-Equity) کی منظوری دی ہے۔ ای ٹی وی بھارت کو حاصل ہوئے دستاویزات کے مطابق، این ایچ پی سی کی جانب سے 25 فیصد ایکویٹی کی رقم 6,243 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔
منصوبے کی لاگت کو ابتدائی طور پر طے کیے گئے 35 ہزار کروڑ روپے سے کم کرکے تقریباً 26,373 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔
وزارتِ بجلی نے ماتحت قرض کی مدد سے بجلی کی فی یونٹ قیمت 9.57 روپے سے زیادہ کی موجودہ سطح سے کم کرکے 5 روپے سے تھوڑی زیادہ کرنے کی تجویز دی تھی۔ اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع (Return on Equity) کی شرح بھی 17 فیصد سے کم کرکے 15.5 فیصد رکھنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔
تاہم، پبلک انویسٹمنٹ بورڈ نے سفارش کی ہے کہ بجلی کی قیمت کو تجارتی طور پر قابل قبول سطح تک لانے کے لیے 18,730.25 کروڑ روپے کے ماتحت قرض کی تجویز پر وزارت بجلی محکمہ اقتصادی امور کے بجٹ ڈویژن کے ساتھ الگ سے بات کرے۔
بورڈ نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ ایکویٹی کی لاگت میں اضافے کی صورت میں اس کا بوجھ منصوبے پر عمل درآمد کرنے والی کمپنی این ایچ پی سی برداشت کرے گی۔ منصوبے کی تکمیل کی عارضی مدت اگست 2036 مقرر کی گئی ہے۔
بورڈ نے یہ سفارش بھی کی ہے کہ ساولکوٹ منصوبے سے متعلق کابینہ کی اقتصادی امور کمیٹی (CCEA) کے لیے تیار کیے جانے والے مسودہ نوٹ میں این ایچ پی سی کے دیگر پن بجلی منصوبوں کی لاگت کے ساتھ اس منصوبے کا تقابلی جائزہ بھی شامل کیا جائے۔ اب منصوبے پر باقاعدہ تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے کابینہ کی اقتصادی امور کمیٹی کی منظوری درکار ہے۔
یہ منصوبہ اسٹریٹجک اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اپریل 2025 میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ (IWT) معطل کرنے کے فیصلے کے بعد جموں و کشمیر میں پن بجلی منصوبوں کو نئی رفتار ملی ہے۔ ان میں ساولکوٹ منصوبہ بھی شامل ہے، جو گزشتہ چار دہائیوں سے زیرِ التوا تھا۔
ابتدائی طور پر یہ منصوبہ جموں و کشمیر اسٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن (JKSPDC) نے شروع کیا تھا، تاہم انتظامی رکاوٹوں، ماحولیاتی خدشات اور چناب دریا پر ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے پاکستان کے اعتراضات کے باعث اس پر کام آگے نہیں بڑھ سکا۔
چناب دریا ان تین مغربی دریاؤں میں شامل ہے جن میں دریائے جہلم اور سندھ بھی شامل ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت کو ان دریاؤں کے پانی سے محدود پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کی اجازت حاصل تھی۔
لیفٹیننٹ گورنر کی سربراہی والی انتظامیہ نے 2021 میں یہ منصوبہ این ایچ پی سی کے حوالے کیا تھا۔ یہ منتقلی BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) ماڈل کے تحت 40 برس کے لیے کی گئی ہے۔
پبلک انویسٹمنٹ بورڈ کے اجلاس میں جموں و کشمیر حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے جے کے ایس پی ڈی سی کے منیجنگ ڈائریکٹر راہول یادو نے منصوبے کی حمایت کی۔ انہوں نے درخواست کی کہ 40 برس کی تجارتی مدت مکمل ہونے کے بعد جب یہ منصوبہ واپس جموں و کشمیر حکومت کے حوالے کیا جائے تو اس وقت یہ تمام تر ذمہ داریوں اور قانونی و مالی رکاوٹوں سے پاک ہونا چاہیے۔
منیجنگ ڈائریکٹر نے یہ بھی نشاندہی کی کہ ساولکوٹ منصوبے سے سالانہ بجلی کی مجوزہ پیداوار 7,994 ملین یونٹ (MU) سے کم کرکے 7,010 ملین یونٹ کرنے کے باعث خطے کو مفت بجلی کی مد میں ملنے والے حصے میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے اس کمی کے ازالے کے لیے معاوضے کا مطالبہ بھی کیا، تاہم پبلک انویسٹمنٹ بورڈ نے اپنی سفارشات میں ان مطالبات کو شامل نہیں کیا۔
دوسری جانب محکمہ بجلی کا قلمدان سنبھالنے والے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس منصوبے میں جموں کشمیر حکومت کی کسی بھی نمائندگی، رائے یا مشورے سے برائت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جے کے ایس پی ڈی سی کا بورڈ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں کام کرتا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا جموں و کشمیر حکومت اس منصوبے کو از خود یا این ایچ پی سی کے ساتھ مشترکہ منصوبے کے طور پر تعمیر کرنے کی تجویز رکھتی ہے،
عمر عبداللہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’بدقسمتی سے منتخب حکومت کا جے کے ایس پی ڈی سی یا اس کے فیصلوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔"
واضح رہے کہ ستمبر میں این ایچ پی سی نے منصوبے کے پہلے پیکیج (Lot 1) کے لیے 5,129 کروڑ روپے کے سول اور ہائیڈرو مکینیکل تعمیراتی کاموں کی بولی کا آغاز کیا تھا۔ اس بولی میں اڈانی گروپ کے علاوہ ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی لمیٹڈ، پٹیل انجینئرنگ لمیٹڈ، لارسن اینڈ ٹوبرو (L&T) اور رتھوک پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ بھی حصہ لے رہے ہیں۔
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