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اسٹیٹ ہُڈ ریزولیوشن میں خودمختاری کے ذکر پر بی جے پی سیخ پا
جموں کشمیر حکومت کی ریاستی حیثیت کی بحالی کی قرارداد، 2000 کی خودمختاری کی قرارداد کے حوالہ پر بی جے پی کی سخت مخالفت
Published : September 25, 2026 at 5:13 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے جاری اسمبلی کے خزاں اجلاس میں مکمل ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق پیش کی گئی قرارداد پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے سخت مخالفت کی۔
قرارداد میں سال 2000 کی خودمختاری سے متعلق قرارداد کا حوالہ دیا گیا ہے، جو اس وقت فاروق عبداللہ کی سربراہی والی نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت نے منظور کی تھی۔ اسی حوالہ پر بی جے پی ارکان نے اعتراض کرتے ہوئے ایوان کی کارروائی میں خلل ڈالا۔
بی جے پی نے کہا کہ وہ ایسی قرارداد کو منظور نہیں ہونے دے گی جس میں خودمختاری سے متعلق پرانی قرارداد کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے، کیونکہ اسے 2000 میں ہی بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں مسترد کر دیا تھا۔
جمعہ کو عمر عبداللہ نے اسمبلی کے جاری خزاں اجلاس میں وقفہ سوالات ختم ہونے کے بعد ہی قرارداد ایوان میں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد جموں و کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے پہلے منظور کی گئی قراردادوں کا تسلسل ہے۔
قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے، "26 جون 2000 اور 6 نومبر 2024 کو اس ایوان کی جانب سے منظور کی گئی قراردادوں کے علاوہ، یہ ایوان حکومت ہند سے جموں و کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت فوری اور ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قرارداد حکومت ہند کو بھیجی جائے۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ "ہم ایسی ریاستی حیثیت نہیں چاہتے جس میں قانون و انتظام اور دیگر اختیارات نہ ہوں۔ موجودہ نظام میں ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ پن بجلی منصوبوں یا میڈیکل کالجوں سے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔"
وزیر اعلیٰ نے اسپیکر عبدالرحیم راتھر سے درخواست کی کہ قرارداد پر بحث کی اجازت دی جائے تاکہ اس پر سبھی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا ہو سکے۔ تاہم، اپوزیشن بی جے پی نے قرارداد پر اعتراض کیا اور اس کے ارکان نے کہا کہ اس میں خودمختاری کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
نیشنل کانفرنس کے ارکان بھی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور خصوصی حیثیت اور خودمختاری کے ساتھ ساتھ ریاستی حیثیت کی بحالی کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس پر بی جے پی ارکان مشتعل ہوگئے اور وزیر اعلیٰ کی پیش کردہ قرارداد کی نقول پھاڑ دیں، جس کے بعد ایوان میں ہنگامہ شروع ہوگیا۔ اور اسپیکر نے ایوان کی کارروائی آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کردی، تاہم بی جے پی ارکان کا احتجاج جاری رہا۔
اپوزیشن لیڈر سنیل شرما اور بی جے پی کے دیگر ارکان نے کہا کہ پارٹی اس قرارداد کو مسترد کرتی ہے کیونکہ اس میں خودمختاری سے متعلق پرانی قرارداد کو شامل کیا گیا ہے، جسے اٹل بہاری واجپائی حکومت کے دور میں پارلیمنٹ نے مسترد کردیا تھا۔
اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید پرہ نے کہا کہ پارٹی جموں و کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق قرارداد کی حمایت کرتی ہے، تاہم وزیر اعلیٰ کو اس میں آرٹیکل 370 اور 35A کی بحالی کا مطالبہ بھی شامل کرنا چاہیے تھا۔
قرارداد پیش کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ ایوان سے اسے منظور کرنے کی درخواست کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم ہونے سے خطے کو بہت نقصان ہوا ہے۔ "جموں و کشمیر کے لوگوں سے ایک وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وعدہ پارلیمنٹ میں کیا گیا، سپریم کورٹ میں کیا گیا اور عوامی فورمز پر بھی کیا گیا تھا کہ تین مراحل پر مشتمل عمل مکمل کیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ حد بندی، پھر انتخابات اور تیسرا اور آخری مرحلہ ریاستی حیثیت کی بحالی۔"
انہوں نے کہا کہ وہ حد بندی کی تفصیلات اور اس کے طریقہ کار میں نہیں جانا چاہتے۔ "جو ہوا، ہوا۔ انتخابات ہوئے اور لوگوں نے ان میں حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا۔" انہوں نے مزید کہا: "انہیں (لوگوں کو) بھی امید تھی کہ انتخابات کے بعد تیسرا مرحلہ مکمل ہوگا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے عوامی طور پر، نجی طور پر، ہر ملاقات اور ہر فورم پر حکومت ہند کو یاد دلایا ہے کہ جموں و کشمیر کے لوگوں سے کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے۔ آج اس ایوان کے ذریعے ہم حکومت ہند کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اپنے وعدوں کے بارے میں کچھ کیا جائے۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس بارے میں اپنا وعدہ کیا تھا اور وہ اس تقریب میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے ریاستی حیثیت کے بارے میں بات کی اور انہیں بتایا کہ یہ حکومت ہند کا وعدہ ہے۔
قرارداد کے مندرجات کی وضاحت کرتے ہوئے عمر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے یہ قرارداد اور اس کے الفاظ تیار کیے ہیں۔ انہوں نے کہا: "ہم نے اس پر سوچا ہے تاکہ کسی کو اس کی غلط تشریح کرنے کا موقع نہ ملے۔ اگر ہم نے شروع میں 2000 اور 2024 کی قراردادوں کا ذکر نہ کیا ہوتا تو ہمارے کچھ دوست کہتے کہ آپ نے باقی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔"
انہوں نے واضح کیا کہ نئی قرارداد 2000 اور 2024 کی قراردادوں کو نہ ختم کرتی ہے، نہ ان کی جگہ لیتی ہے اور نہ ہی انہیں نظر انداز کرتی ہے۔ "یہ ایوان ان قراردادوں کا مالک ہے۔ چاہے حکومت نے ان پر ووٹ نہ دیا ہو، لیکن وہ اسمبلی سے منظور ہوچکی ہیں اور برقرار ہیں۔ ہم ان قراردادوں کو اپنا مانتے ہیں۔ یہ قرارداد ان کی جگہ نہیں لیتی، بلکہ ان کے علاوہ ہے۔ یہ قرارداد صرف حکومت ہند سے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور جموں و کشمیر کو مکمل ریاست بنانے کا مطالبہ کرتی ہے۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میڈیا میں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جموں و کشمیر کو آدھی ریاست، چوتھی ریاست یا ایسی ریاستی حیثیت دی جائے گی جس میں سرحدی علاقے شامل نہ ہوں۔ "نہیں، ہمیں ایسی ریاست نہیں چاہیے۔ ہم سے مکمل ریاست کا وعدہ کیا گیا تھا اور ہم مکمل ریاست واپس چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ قرارداد ایوان میں لائی گئی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر تفصیلی بحث کرائیں، آج کریں، پیر کو کریں، جب چاہیں کریں۔"
وقفے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اسپیکر نے بتایا کہ قرارداد پر بحث پیر کو ہوگی۔ تاہم جموں کشمیر بی جے پی نے سخت اعتراض کیا اور کہا کہ آٹونامی کو ہرگز اس ریزولیوشن کا حصہ نہیں بنایا جانا چاہیے تھے۔
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