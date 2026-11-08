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جموں و کشمیر حکومت کی بڑی بھرتی مہم: ریزرویشن پالیسی پر تنازع دوبارہ شدت اختیار کر گیا
ریزرویشن پالیسی پر تنازعہ کے بیچ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر مختلف رہنما طلبا کے تحفظات کی حمایت میں سامنے آئے ہیں۔
Published : November 8, 2026 at 7:49 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں بھرتی کی ایک بڑی مہم نے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے، کیونکہ اس میں اوپن میرٹ کے لیے 35 فیصد سے بھی کم حصہ مختص کیا گیا ہے۔ اس صورتحال نے متنازع ریزرویشن پالیسی پر ایک بار پھر بحث چھیڑ دی ہے۔ جموں و کشمیر بینک نے پروبیشنری آفیسرز (پی او) اور بینکنگ ایسوسی ایٹس کی تقریباً 1400 خالی آسامیوں پر تقرری کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔
جموں و کشمیر میں 323 پروبیشنری آفیسرز اور 1033 بینکنگ ایسوسی ایٹس کی آسامیاں دستیاب ہیں، جبکہ لداخ کے لیے بالترتیب 20 اور 21 نشستیں رکھی گئی ہیں۔ سال 2020 کے بعد جب 1800 سے زائد آسامیوں کا اشتہار دیا گیا تھا بینک کی جانب سے اس پیمانے پر کی جانے والی یہ پہلی بھرتی ہے۔ تاہم، روزگار کے منتظر ہزاروں بے روزگار امیدواروں کے لیے اس اعلان نے مایوسی پیدا کی ہے۔ طلبا رہنما ساحل پرے کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے امید کا ایک موقع ہونا چاہیے تھا، لیکن "یہ ایک اور یاد دہانی جیسا لگتا ہے کہ اب ہمارے لیے کہیں کوئی راستہ نہیں بچا۔
70 فیصد آسامیاں کوٹہ کے تحت مخصوص کر دی گئی ہیں۔" آسامیوں کی زمرہ وار تقسیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ بینک نے 'جموں و کشمیر ریزرویشن رولز 2005' پر عمل کیا ہے، جن میں بی جے پی کی زیرِ قیادت مرکزی حکومت نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل ترمیم کی تھی۔ 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد، جموں و کشمیر میں ریزرویشن کوٹے میں اضافہ دیکھا گیا جس کے نتیجے میں غیر محفوظ یا جنرل کیٹیگری سُکڑ کر 40 فیصد رہ گئی ہے۔
Interested eligible candidates are advised to carefully read the detailed recruitment notifications and apply online from 07 NOVEMBER 2026 to 26 NOVEMBER 2026, through the link available on Bank's website: https://t.co/pAdzDjXz5K under "CAREERS" tab. #JKBank https://t.co/anSlfYasVZ— J&K Bank (@JandKBank) November 7, 2026
2011 کی مردم شماری کے مطابق، ریاست کی کل 1.20 کروڑ کی آبادی میں جنرل طبقے کا تناسب 69 فیصد ہے۔ بعد ازاں کی گئی ترمیم کے تحت شیڈولڈ ٹرائبز (ایس ٹی) کو اضافی 10 فیصد ریزرویشن دی گئی، جس سے مجموعی کوٹہ بڑھ کر تقریباً 70 فیصد تک پہنچ گیا۔ کئی ماہرین اور قانونی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام نے 1992 کے تاریخی 'اندرا ساہنی کیس' میں سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کردہ 50 فیصد کی بالائی حد کی خلاف ورزی کی ہے۔
سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر مختلف رہنما طلبہ کے تحفظات کی حمایت میں سامنے آئے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) کے قانون ساز ایم وائی تاریگامی نے اسے میرٹ پر آنے والے امیدواروں کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ مخصوص زمروں پر سوال نہیں اٹھا رہے، بلکہ اس "غیر منصفانہ پالیسی پر معترض ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو مجروح کرتی ہے۔" تاریگامی نے حکومت کے 40 سال کے معیار کے برعکس عمر کی بالائی حد 30 سال مقرر کیے جانے پر بھی سوال اٹھایا۔
After years, J&K Bank is finally recruiting 1,033 Banking Associates and 323 Probationary Officers. For thousands of Open Merit aspirants, this should have been a moment of hope. Instead, it feels like another reminder that we have nowhere left to go. Age relaxation has again been extended to other categories, while OM is left out. Earlier, recruitment was district/division-wise. That too is gone. Imagine preparing for years, paying fees, studying day and night, only to feel that the door was never meant to open for you. What crime have we committed? Why are our dreams treated as if they matter less? We are tired. We are helpless. But we are not invisible. These jobs belong to us too. We will remember. We will not forget.— Sahil Parray (@iamsahilparray) November 6, 2026
انہوں نے کہاکہ "جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے پیشِ نظر، میں حکام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ عمر کے معیار پر نظر ثانی کریں اور جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (جے کے ایس ایس بی) کے قواعد کے مطابق عمر کی بالائی حد میں اضافہ کریں، تاکہ زیادہ مستحق اور اہل امیدواروں کو موقع مل سکے۔" ساحل پرے نے اوپن میرٹ کے امیدواروں کو عمر میں رعایت سے محروم رکھنے کی بھی نشاندہی کی اور سوال کیاکہ "بے روزگاری کے یکساں بحران کا سامنا کرنے کے باوجود ایک اوپن میرٹ امیدوار سے اسی سخت عمر کی حد میں مقابلہ کرنے کی توقع کیوں رکھی جاتی ہے، جبکہ دیگر کو عمر میں چھوٹ دے کر اضافی مواقع دیے جا رہے ہیں؟ کیا ہم دوسرے موقع کے حقدار نہیں ہیں؟"
پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے دلیل دی کہ جے کے بینک جیسے تجارتی اداروں کو ریزرویشن کے مقابلے میں میرٹ کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے بھی عمر کی بالائی حد بڑھا کر 40 سال کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے اوپن میرٹ کے طلبہ کے خدشات کو تسلیم کرتے ہوئے بے بسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہاکہ "بینک لیفٹیننٹ گورنر کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی ریزرویشن فائل بھی ایل جی کے پاس زیرِ التوا ہے۔ بینک کو چاہیے کہ وہ اپنے اشتہار پر نظر ثانی کرے، بشمول اوپن میرٹ کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں نرمی۔"
Deeply concerning to see the latest JK Bank notification for PO & Banking Associate posts. Keeping the age limit at 20-30 years is completely unfair to thousands of overaged aspirants who have been waiting patiently for years. When JKSSB allows an age limit up to 40 years, why are JK Bank aspirants being penalized? Furthermore, applying reservation policies in a commercial institution like JK Bank undermines meritocracy for our local youth. The demands are simple: Increase the upper age limit to 40 years. Revoke reservation in the recruitment. Give our educated youth a fair & equal chance! @CM_JnK @JandKBank— Waheed Ur Rehman Para (@parawahid) November 7, 2026
اس بھرتی کا انتظام و انصرام لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت والی انتظامیہ کے ساتھ مل کر جموں و کشمیر بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور مینجمنٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ یہ تنازعہ اس وقت سامنے آیا ہے جب خطے میں بے روزگاری انتہا پر ہے؛ جموں و کشمیر حکومت کے پاس 3.6 لاکھ سے زیادہ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان باضابطہ طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ 18 سے 60 سال کی عمر کے 4.73 لاکھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے کام نہ ملنے کے باوجود کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، جن میں 2.94 لاکھ کا تعلق وادی کشمیر سے ہے جبکہ باقی 1.79 لاکھ جموں کے رہنے والے ہیں۔
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2020 میں لیفٹیننٹ گورنر کی زیرِ قیادت انتظامیہ نے "قانونی خامیوں" کی بنیاد پر 250 پروبیشنری آفیسرز اور 1,200 بینکنگ ایسوسی ایٹس کے لیے جے کے بینک کی بھرتی کے عمل کو منسوخ کر دیا تھا۔ ریاست میں دستیاب مجموعی مالیاتی قرضوں کا 60 فیصد سے زیادہ حصہ فراہم کرنے والے سب سے بڑے ادارے کی حیثیت کے علاوہ، جموں و کشمیر بینک (جسے 1938 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے قائم کیا تھا) کشمیری عوام کے دلوں میں ایک گہرا 'جذباتی وقار اور لگاؤ' بھی رکھتا ہے۔