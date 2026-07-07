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پنجاب میں 'غنڈہ ٹیکس'، جموں و کشمیر حکومت کا اعلیٰ سطحی وفد پنجاب روانہ کرنے کا فیصلہ
کشمیری مٹن ڈیلروں کا دعویٰ ہے کہ یقین دہانی کے باوجود پنجاب میں بھیڑ بکریوں سے لدے ٹرکوں سے ہزاروں روپے اینٹھے جاتے ہیں۔
Published : July 7, 2026 at 3:08 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے پنجاب میں مٹن تاجروں سے مویشیوں کی ترسیل کے دوران مبینہ طور پر وصول کیے جانے والے غیر قانونی ٹیکس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سینئر سرکاری افسران کا ایک وفد پنجاب بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گزشتہ ہفتے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کو خط لکھ کر کشمیر آنے والے مویشیوں سے بھرے ٹرکوں پر مبینہ غیر مجاز ٹیکس وصولی بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ مسائل کے حل کے لیے سینئر افسران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جلد پنجاب روانہ کیا جائے گا۔
سرینگر میں جموں و کشمیر کے مٹن تاجروں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران عمر عبداللہ نے کہا، "جموں و کشمیر حکومت کے سینئر افسران پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی ٹیم جلد پنجاب کا دورہ کرے گی، جہاں متعلقہ حکام سے بات چیت کر کے مویشیوں کی نقل و حمل سے متعلق تمام مسائل کا جلد، عملی اور باہمی اتفاق رائے سے حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔"
سرکاری ترجمان کے مطابق، مٹن تاجروں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ پنجاب کے راستے مویشیوں کی ترسیل کے دوران انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے باعث جموں و کشمیر میں مویشیوں کی ہموار سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔
وفد نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ مویشیوں کی بلا رکاوٹ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے فوری مداخلت کی جائے۔
اس موقع پر عمر عبداللہ نے کہا، "جموں و کشمیر حکومت اس مسئلے کے حل اور تاجروں، مویشیوں کے ٹرانسپورٹروں اور صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طرح پُرعزم ہے۔"
جموں و کشمیر کے مٹن تاجروں کا کہنا ہے کہ راجستھان، ہریانہ، دہلی اور دیگر ریاستوں سے آنے والے مویشیوں سے بھرے ٹرکوں سے پنجاب کے مادھوپور اور شمبھو چیک پوسٹوں پر نجی ٹھیکیدار، مبینہ طور پر پنجاب پولیس کی ملی بھگت سے، غیر مجاز اور غیر قانونی ٹیکس وصول کرتے ہیں۔
تاجروں کے مطابق، پنجاب کیٹل فیئرز (ریگولیشن) ایکٹ 1967 کے تحت پنجاب حکومت صرف مویشی میلوں میں نیلام ہونے والے مویشیوں پر 4 فیصد ٹیکس وصول کرتی ہے، جو ٹھیکیداروں سے لیا جاتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہی 4 فیصد ٹیکس ان کے ٹرکوں پر بھی عائد کیا جا رہا ہے، حالانکہ مویشیوں کی نقل و حمل پر کسی قسم کا ٹرانزٹ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا اور یہ جی ایس ٹی (GST) سے بھی مستثنیٰ ہے۔
کشمیر مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری معراج الدین گنائی نے کہا کہ مویشیوں کی نقل و حمل پر کوئی ٹرانزٹ ٹیکس نہیں ہے اور یہ جی ایس ٹی سے بھی مستثنیٰ ہے، اس کے باوجود پنجاب میں ان کے ٹرکوں سے 4 فیصد ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔
اس مسئلے کے خلاف مٹن تاجروں نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کر دی تھی، جس کے باعث شادیوں کے سیزن کے دوران کشمیر میں مٹن کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ تاہم، عمر عبداللہ کی جانب سے یہ معاملہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے سامنے اٹھائے جانے کے بعد پنجاب حکومت نے مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
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