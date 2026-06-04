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جموں کشمیر میں ووٹر فہرستوں کی نظرثانی مکمل، پنچایتی انتخابات کی تیاریاں تیز
ریاستی الیکشن کمیشن نے بدھ کو جموں کے افسران جبکہ آج کشمیر کے متعلقہ انتخابی افسران کے ساتھ میٹنگ منعقد کی۔
Published : June 4, 2026 at 8:43 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں پنچایتی انتخابات کے انعقاد کی راہ ہموار کرتے ہوئے ریاستی الیکشن کمیشن (ایس ای سی) نے آج ایک اجلاس منعقد کیا جس میں پنچایت اور ضلع ترقیاتی کونسل (ڈی ڈی سی) انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ انتخابات گزشتہ تین برس سے التوا کا شکار ہیں۔
ریاستی الیکشن کمشنر، شانت منو، نے ضلع انتخابی افسران (ڈی ای اوز) اور دیگر سینئر حکام کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی اور انتخابات کے پُرامن اور منظم انعقاد کے لیے انتظامی، انتخابی اور لاجسٹک تیاریوں کا جائزہ لیا۔
الیکشن کمشنر (SEC) نے جموں خطے کے لیے بدھ کے روز اجلاس منعقد کیا تھا، جبکہ کشمیر وادی کے افسران کے ساتھ اجلاس آج منعقد ہوا۔ کمشنر نے حکام کو جموں و کشمیر میں پنچایت اور ڈی ڈی سی انتخابات کے انعقاد کے طریقہ کار سے آگاہ کیا اور بتایا کہ انتخابات کے دوران پریذائیڈنگ افسران اور ریٹرننگ افسران کو کیا ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔
سرکاری ذرائع کے مطابق جب بھی انتخابات کا اعلان ہوگا تو پنچایت اور ڈی ڈی سی انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے کا قوی امکان ہے۔ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ جموں و کشمیر میں نچلی سطح کی جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت انتخابات کرانے کی پابند ہے۔ تاہم انہوں نے انتخابات کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ ریاستی الیکشن کمیشن اپنی تمام ضروری کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی۔
ریاستی الیکشن کمیشن کے مطابق جموں و کشمیر کی تازہ ترین پنچایت انتخابی فہرستوں میں 72 لاکھ 24 ہزار 131 ووٹرز درج ہیں۔ ان میں 36 لاکھ 62 ہزار 502 مرد، 35 لاکھ 61 ہزار 488 خواتین اور 141 تیسری جنس کے ووٹرز شامل ہیں۔
مارچ سے مئی کے درمیان چلائی گئی نظرثانی مہم کے دوران 3 لاکھ 39 ہزار 384 نئے ووٹرز فہرستوں میں شامل کیے گئے۔ جموں و کشمیر پنچایتی راج محکمہ کے مطابق مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 285 بلاکس، 4,291 گرام پنچایتیں اور 33,597 پنچ وارڈز موجود ہیں، جبکہ 310 بلاک ڈیولپمنٹ کونسلیں ہیں۔
شہری علاقوں میں سرینگر اور جموں کے دو میونسپل کارپوریشنز کے علاوہ 19 میونسپل کونسلز اور 57 میونسپل کمیٹیاں 20 اضلاع میں کام کر رہی ہیں۔
جموں و کشمیر میں منتخب پنچایتی ادارے اس وقت موجود نہیں ہیں کیونکہ ان کی پانچ سالہ مدت 9 جنوری 2024 کو ختم ہو گئی تھی۔ اسی طرح ضلع ترقیاتی کونسلز (ڈی ڈی سیز) کی پانچ سالہ مدت 23 فروری 2026 کو ختم ہو چکی ہے، جبکہ شہری بلدیاتی اداروں کی مدت دسمبر 2023 میں ختم ہوئی تھی۔
فی الحال بلاک ڈیولپمنٹ افسران پنچایتی اداروں کے انتظامی اختیارات سنبھالے ہوئے ہیں، جبکہ میونسپل اداروں اور کارپوریشنوں کے اختیارات ایگزیکٹو افسران اور کمشنروں کے پاس ہیں۔ یہ افسران پنچایتی راج اداروں اور شہری بلدیاتی اداروں کے فنڈز کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔
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