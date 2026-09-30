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جموں کشمیر جل جیون مشن: 'شکایت ہوئی تو جانچ، ورنہ مزید کارروائی نہیں'، حکومت کا فیصلہ
جموں کشمیر میں جل جیون مشن کی 3253 اسکیموں میں صرف 39 کی جانچ ہوئی ہے۔
Published : September 30, 2026 at 8:52 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے کروڑوں روپے کے "جل جیون مشن" میں مبینہ بے ضابطگیوں کی مزید تحقیقات سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ان بے ضابطگیوں کی جانچ پہلے ہی ارکان اسمبلی پر مشتمل ایک ہاؤس کمیٹی نے کی تھی۔
جموں کشمیر حکومت نے کہا ہے کہ "صرف ان اسکیموں کی جانچ کی جائے گی جن کے بارے میں ارکان اسمبلی کی جانب سے شکایات موصول ہوں گی۔ متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر ان شکایات کی جانچ کریں گے۔ اس دوران ٹھیکہ داروں کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں بھی جاری کی جائیں گیں۔"
جل جیون مشن سے متعلق ہاؤس کمیٹی کی رپورٹ بدھ کو، یعنی اجلاس کے خزاں آخری روز، جموں کشمیر اسمبلی میں بحث کے لیے پیش ہوئی۔ کمیٹی کے چیئرمین اور حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن اسمبلی حسنین مسعودی نے رپورٹ کے بارے میں ایوان کو بتایا۔ کمیٹی نے جل جیون مشن میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے اور حکومت کی جانب سے سفارشات قبول کیے جانے کی صورت میں تحقیقاتی ایجنسیوں سے بھی جانچ کرانے کی سفارش کی تھی۔
ایم ایل اے مسعودی کا اسمبلی میں جواب
مسعودی نے بتایا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان پر مشتمل کمیٹی نے کل 3,253 اسکیموں میں سے 39 اسکیموں کو نمونے کے طور پر لے کر جانچ کی۔ انہوں نے کہا کہ جانچ کے دوران کمیٹی کو معلوم ہوا کہ حکومت ہند نے جموں و کشمیر کے تمام گھروں تک فعال نل کے ذریعے پانی 'نَل سے جَل' پہنچانے کے لیے 11 ہزار کروڑ روپے کی اسکیم منظور کی تھی۔
مسعودی نے کہا: "ہماری جانچ کے دوران کئی خامیاں سامنے آئیں اور کئی سطحوں پر نگرانی کرنے والی کمیٹی کا فقدان پایا گیا۔ افسران نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور فیصلے ماتحت سطح کے افسران پر چھوڑ دیے گئے۔" انہوں نے کہا کہ اسکیم کے دوران GI پائپوں کے بجائے HDPE پائپ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو ایک "غلط فیصلہ" تھا۔
جسٹس مسعودی کے مطابق اس فیصلے میں 6 ہزار کروڑ روپے شامل تھے اور یہ فیصلہ مانیٹرنگ کمیٹی کے بجائے انجینئروں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کے مختلف علاقوں میں پائپ اب بھی بیکار پڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "پانی کی کئی اسکیموں کو ان کے اصل مقامات سے منتقل کردیا گیا۔ اگر اسکیموں کے مقامات تبدیل کیے گئے تھے تو تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (DPR) میں بھی ترمیم کی جانی چاہیے تھی۔" ان کے مطابق "نئی اسکیموں کو شامل کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، جبکہ جموں میں ایسے افراد کو ٹھیکے دیے گئے جن کی واضح شناخت سامنے نہیں آتی۔"
ایم ایل اے حسنین مسعودی نے مزید کہا کہ حکومت ہند سے 7 ہزار کروڑ روپے موصول ہوئے ہیں۔ تاہم اس موقع پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے مداخلت کرتے ہوئے ان کی بات پر اعتراضات اٹھائے۔
ارکان اسمبلی نے کہا کہ ہاؤس کمیٹی کی جانچ کے باعث سینکڑوں ٹھیکہ داروں کی ادائیگیاں رک گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ "جو اسکیمیں مکمل ہوچکی ہیں، وہ بھی کمیٹی کی تحقیقات کی وجہ سے غیر فعال پڑی ہیں۔"
ارکان نے شور شرابا کرتے ہوئے اسپیکر عبدالرحیم راتھر سے مداخلت کی اپیل کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ رپورٹ پر مزید تحقیقات نہ کی جائے، کیونکہ "اس سے ٹھیکیداروں کی ادائیگیوں میں مزید تاخیر ہوگی اور اسکیموں کی تکمیل بھی متاثر ہوگی۔" اس پر اسپیکر راتھر نے جل شکتی کے وزیر جاوید رانا سے ایوان کو جواب دینے کو کہا۔
متعلقہ وزیر کا جواب
رانا نے کہا کہ حکومت ہاؤس کمیٹی کی رپورٹ پر مزید تحقیقات نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا: "ہم آج ہی رپورٹ کو بند کردیں گے۔" تاہم اسپیکر نے وزیر کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ ایوان کی کارروائی کے دوران رپورٹ کو فوری طور پر بند کرنا ایوان کی توہین کے مترادف ہے۔
راتھر نے کہا کہ ہاؤس کمیٹی کی جانب سے جن بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، انہیں بند نہیں کیا جاسکتا بلکہ ان کی مزید جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قواعد کے مطابق حکومت کو چھ ماہ کے اندر ایوان میں "ایکشن ٹیکن" رپورٹ پیش کرنی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ کمیٹی کی سفارشات پر عمل ہوا یا نہیں۔
اسپیکر نے وزیر کو یہ بھی ہدایت دی کہ مکمل ہو چکی پانی کی اسکیموں کو فعال بنایا جائے تاکہ لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ جن ٹھیکہ داروں نے اسکیمیں مکمل کی ہیں، ان کی ادائیگیاں بھی جاری کی جائیں۔
وزیر جاوید رانا نے جواب دیا کہ حکومت چھ ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صرف ان اسکیموں کی جانچ ہوگی جن کے بارے میں ارکان اسمبلی شکایت کریں گے۔ جہاں شکایات ہوں گی، وہاں ڈپٹی کمشنر جانچ کریں گے۔
رانا نے مزید کہا کہ ہاؤس کمیٹی کی رپورٹ پر مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اینٹی کرپشن بیورو (ACB) پہلے ہی جل جیون مشن سے متعلق الزامات کی تحقیقات کرچکا ہے اور اسے کوئی بے ضابطگی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا، "ACB نے تحقیقات کیں اور کچھ غلط نہ ملنے پر تحقیقات بند کردی گئیں۔"
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