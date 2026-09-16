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جموں و کشمیر میں معذور افراد کے لیے سرکاری بسوں میں مفت سفر کی سہولت کا اعلان
آر ٹی سی کے مطابق روزانہ مسافروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جموں و کشمیر کو تقریباً 800 بسوں کے بیڑے کی ضرورت ہے۔
Published : September 16, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 10:38 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر حکومت نے خواتین کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ میں مفت بس سفر کی سہولت کے بعد اب معذور افراد کے لیے بھی مفت بس سفر کا اعلان کردیا ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے رواں سال مارچ میں پیش کیے گئے بجٹ میں کیے گئے ایک اہم وعدے کو پورا کردیا ہے۔
وزیراعلیٰ کے دفتر کی جانب سے ’ایکس‘ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ حکومت نے معذور افراد کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں مفت سفر کی منظوری دے دی ہے۔ یہ سہولت جموں و کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (جے کے آر ٹی سی) کی بسوں کے ساتھ ساتھ جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ اور سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے تحت چلنے والی ای بسوں پر بھی لاگو ہوگی۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ حکومت کے سماجی انصاف کے عزم کی عکاسی کرتا ہے اور جموں و کشمیر میں معذور افراد کے لیے سفر کو زیادہ آسان، قابلِ رسائی اور جامع بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ جموں و کشمیر حکومت نے اپنے پہلے بجٹ اجلاس میں، جو 2025 میں منعقد ہوا تھا، تمام عمر کی خواتین کے لیے سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ میں مفت بس سفر کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔
اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے معذور افراد کو بھی سرکاری بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے پاس فی الحال بین الاضلاعی مسافروں کے لیے تقریباً 200 فعال بسوں کا بیڑہ موجود ہے، جبکہ مرکز کے زیرِ انتظام اس خطے کی آبادی 1.25 کروڑ سے زیادہ ہے۔
سرکاری روڈ ٹرانسپورٹ بس سروس کا دائرہ بھی محدود ہے اور زیادہ تر بسیں صبح اور دوپہر کے اوقات میں چلتی ہیں، جبکہ دن کے دیگر اوقات میں ان کی خدمات محدود رہتی ہیں۔ آر ٹی سی حکام کے مطابق روزانہ مسافروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جموں و کشمیر کو تقریباً 800 بسوں کے بیڑے کی ضرورت ہے۔
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ان بسوں کے علاوہ جموں و کشمیر حکومت اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت تقریباً 200 اسمارٹ بسیں بھی چلا رہی ہے۔ حکومت کے مطابق معذور افراد کے لیے مفت بس سفر کی سہولت کا مقصد پبلک ٹرانسپورٹ تک ان کی رسائی آسان بنانا، سفر کے اخراجات میں کمی کرنا اور معاشرے کے اس طبقے کے لیے زیادہ جامع نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے۔