جموں کشمیر پی ایم آواس یوجنا فہرست میں مستحق کنبوں کے اخراج پر حکومت نے تحقیقات شروع کی

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جموں کشمیر پی ایم آواس یوجنا فہرست میں مستحق کنبوں کے اخراج پر حکومت نے تحقیقات شروع کی
منتخب عوامی نمائندوں بشمول اراکین اسمبلی کی شکایات کے بعد فہرست سے مستحق کنبوں کے اخراج کی تحقیقات اور دوبارہ تصدیق شروع کی گئی ہے۔
Published : June 24, 2026 at 6:00 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے پردھان منتری آواس یوجنا-گرامین (PMAY-G) سے محروم رہ جانے والے مستحق مستفیدین کی شکایات کے بعد معاملے کی جانچ کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ عوامی نمائندوں اور اراکین اسمبلی نے شکایت کی تھی کہ کئی مستحق دیہی خاندانوں کو اسکیم سے باہر رکھا گیا ہے۔
دیہی ترقی محکمہ نے اب افسران کو پرمننٹ ویٹ لسٹ (Permanent Wait List - PWL) سے نام خارج یا مسترد کیے جانے کے معاملات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور دیہی علاقوں میں نئی تصدیقی مہم شروع کی ہے تاکہ کوئی بھی اہل خاندان رہائشی امداد سے محروم نہ رہ سکے۔
پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت دیہی ترقی محکمہ اسکیم کے دوسرے مرحلے پر عمل کر رہا ہے، جس کا مقصد ان مستحق خاندانوں کی پرمننٹ ویٹ لسٹ کو حتمی شکل دینا ہے جو کئی برسوں سے چھوٹا مکان تعمیر کرنے کے لیے مالی امداد کے منتظر ہیں۔ تاہم متعدد اراکین اسمبلی اور پنچایت سطح کے نمائندوں نے شکایت کی کہ فہرست کو حتمی شکل دیتے وقت کئی اہل افراد کو خارج کر دیا گیا۔
حکام کے مطابق 2011 کی سماجی، اقتصادی اور ذات پر مبنی مردم شماری کے دوران بلاک سطح پر کئی مستحق افراد اسکیم سے رہ گئے تھے، تاہم بعد میں مختلف زمینی سرویز میں ان کی نشاندہی ہوئی اور مرکزی حکومت نے ان کی رہائش کے لیے فنڈز بھی جاری کیے۔
مستحق افراد کی شکایات اور ناراضگی کے بعد جموں و کشمیر کے دیہی ترقی محکمہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان غریب کنبوں کو فہرست سے نکالے جانے کی تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ترال اسمبلی حلقے سے اپوزیشن پی ڈی پی کے رکن اسمبلی رفیق احمد نائیک نے کہا کہ انہوں نے حلقے کے تمام بلاک ڈیولپمنٹ افسران (BDOs) کو ہدایت دی ہے کہ PMAY کے تحت مکانات صرف حقیقی مستحق اور ضرورت مند افراد کو ہی دیے جائیں۔
انہوں نے کہا: "مذہب، ذات، سیاسی وابستگی یا کسی اور بنیاد پر کسی قسم کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ PMAY کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو ایک روپیہ بھی نہ دیں۔ یہ اسکیم عوامی فلاح کے لیے ہے اور تمام فوائد حکومتی ضابطوں کے مطابق مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔"
اننت ناگ کے شانگس اسمبلی حلقے سے حکمران جماعت (این سی) کے رکن اسمبلی ریاض احمد خان نے بھی دیہی ترقی محکمہ کے افسران پر مستحق افراد کو فہرست سے خارج کرنے کے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا: "یہ اسکیم غریبوں کے لیے ہے۔ حکام شفاف عمل کے ذریعے مستفیدین کے انتخاب کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میرے علاقے میں کئی مستحق افراد کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے عمل کا ازسرنو جائزہ لیا جانا چاہیے تاکہ تمام اہل افراد کو شامل کیا جا سکے۔"
پونچھ ضلع کے سابق ڈی ڈی سی رکن، سہیل ملک، نے کہا کہ ضلع میں تقریباً 5,800 اہل افراد کو اسکیم سے باہر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے ایک چھوٹا مکان تعمیر کرنا بھی مشکل ہے۔ سہیل ملک کے مطابق، "لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے نام فہرست سے کیوں نکالے گئے! ہم نے اس معاملے کو دیہی ترقی محکمہ کے سیکریٹری اور دیگر متعلقہ حکام کے سامنے اٹھایا ہے تاکہ اسکیم میں شفافیت یقینی بنائی جا سکے۔"
انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے فہرستوں پر نظرثانی اور اسکیم کے جائزے کے حکم کے بعد پونچھ میں نائب تحصیلدار کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں محکمہ مال کے افسران بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا، "اب ان افراد کی دوبارہ تصدیق کی جا رہی ہے تاکہ وہ رہائشی اسکیم کے فوائد سے محروم نہ رہ جائیں۔"
یہ اسکیم اصل میں 1985 میں اندرا آواس یوجنا (IAY) کے نام سے شروع کی گئی تھی، جسے 2016 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے پردھان منتری آواس یوجنا (PMAY) کا نام دیا۔ رواں ماہ تک ملک بھر میں 3.81 کروڑ مکانات مکمل کیے جا چکے ہیں جبکہ حکومت کا ہدف 2029 تک بے گھر خاندانوں کے لیے 4.95 کروڑ مکانات تعمیر کرنا ہے۔
مارچ میں دیہی ترقی محکمہ کے سیکریٹری محمد اعجاز نے بتایا تھا کہ جموں و کشمیر میں اس اسکیم کے تحت 3 لاکھ 23 ہزار 299 مکانات مکمل کیے جا چکے ہیں، جو 97 فیصد پیش رفت کے برابر ہے، جبکہ صرف 11,340 مکانات زیرِ تکمیل ہیں۔
پیر 22 جون کو جاری ایک حکم نامے میں محمد اعجاز نے کہا کہ بعض شکایات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سروے اور تصدیقی عمل کے دوران غلطیوں یا کوتاہیوں کی وجہ سے کئی مستحق افراد کے نام فہرست سے خارج یا مسترد کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا: "ایسے معاملات فوری توجہ کے متقاضی ہیں تاکہ کوئی بھی اہل خاندان اس اسکیم کے فوائد سے محروم نہ رہے۔"
سیکریٹری نے جموں اور کشمیر ڈویژنوں کے ڈائریکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ (ACDs) اور بلاک ڈیولپمنٹ افسران (BDOs) کو ضروری احکامات جاری کریں تاکہ نااہل افراد کے نام صرف مرکزی وزارتِ دیہی ترقی کی ہدایات کے مطابق ہی فہرست سے نکالے جائیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ایسے تمام مستحق افراد کے معاملات کی نشاندہی، جانچ اور اصلاح کی جائے جنہیں غلطی سے فہرست سے خارج یا مسترد کیا گیا ہو۔ عوام کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے اور جہاں ضرورت ہو وہاں اصلاحی اقدامات کیے جائیں۔"
محمد اعجاز نے خبردار کیا کہ اگر کسی حقیقی مستحق شخص کا نام غفلت، ناقص تصدیق، لاپروائی یا نگرانی میں کمی کی وجہ سے فہرست سے خارج کیا گیا تو ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ "ایسی کسی بھی کوتاہی کو پوری سنجیدگی سے لیا جائے گا اور ذمہ دار افسر یا اہلکار کو ذاتی طور پر جوابدہ بنایا جائے گا اور متعلقہ قواعد کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔"
حکومتی ہدایات کے بعد تمام بلاک سطح کے افسران نے دیہی پنچایتوں میں دوبارہ تصدیقی مہم شروع کر دی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ غریب، بے گھر اور مستحق خاندانوں کو رہائشی اسکیم کا فائدہ مل سکے۔
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