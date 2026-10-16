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کشمیر: خاتون افسر کے ساتھ 'بدزبانی'، آئی اے ایس افسر کے خلاف انکوائری کا حکم
جموں کشمیر میں جے کے اے ایس افسران نے قلم چھوڑ ہڑتال کی اور آئی اے ایس افسر راجیورجنن کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔
Published : October 16, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 4:51 PM IST
سرینگر: سینئر آئی اے ایس افسر کمار راجیو رنجن کی جانب سے نازیبا زبان استعمال کرنے پر شدید غم و غصے کے بعد جموں و کشمیر حکومت نے جے کے اے ایس افسر بینش وانی کے ساتھ سرکاری آن لائن میٹنگ کے دوران "بدسلوکی" کے معاملے میں "گہری انکوائری" کا حکم جاری کیا ہے۔
اس معاملے پر آئی اے ایس افسر مندیپ کور 15 دن کے اندر انکوائری کریں گی۔ یہ انکوائری سیاسی جماعتوں کے احتجاج، جے کے اے ایس افسران کی ہڑتال اور جموں میں رنجن کے خلاف مظاہروں کے بعد عمل میں آئی ہے۔ جبکہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی یہ معاملہ چیف سیکریٹری کے ساتھ اٹھایا تھا۔
آج ہی جی اے ڈی (GAD)کے کمشنر/ سیکریٹری ایم راجو، آئی اے ایس، کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے: "مسٹر کمار راجیو رنجن، آئی اے ایس (اے جی ایم یو ٹی: 2010)، ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری، لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ذریعہ محترمہ بینش وانی، جے کے اے ایس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایمپلائمنٹ، گاندربل کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کے معاملے کی گہری انکوائری کے لیے محترمہ مندیپ کور، آئی اے ایس (اے جی ایم یو ٹی: 2004)، کمشنر/ سیکریٹری، ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو بطور انکوائری افسر تعینات کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ جس (بدسلوکی)کی اطلاع پرنٹ/ الیکٹرانک میڈیا میں آئی ہے،"
یہ واقعہ 14اکتوبر کو پیش آیا اور ایک سرکاری ریویو میٹنگ (جو کہ آن لائن موڑ پر معنقد کی گئی تھی) میں بینش وانی اور کمار رنجن بھی شریک تھے۔ تاہم اس مکمل میٹنگ کا ایک مختصر ویڈیو گزشتہ روز وائرل ہوا جس میں آئی اے ایس افسر کو بینش وانی کے ساتھ بدزبانی اور انہیں معطل کرنے کی بھی دھمکی دیتے ہوئے صاف دیکھا اور سنا جا سکتا ہے، تاہم کسی سرکاری ادارے نے اس ویڈیو کی ابھی تک تائید کی ہے نہ تردید۔
ادھر، آج جموں و کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس (جے کے اے ایس) افسران نے سینئر آئی اے ایس افسر کمار راجیو رنجن کے طرز عمل کو "گالی گلوچ" قرار دیا اور انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال بھی کی۔ جبکہ دیگر ملازمین تنظیموں نے بھی رنجن کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔