جموں کشمیر 2026کیلئے سرکاری تعطیلات کا اعلان: یوم شہداء، شیخ عبداللہ کا یوم پیدائش فہرست میں پھر شامل نہیں
جموں کشمیر سیول سیکریٹریٹ نے ہفتہ کو سال 2026 کے لئے سرکاری تعطیلات کا کلینڈر جاری کیا۔
Published : December 13, 2025 at 8:50 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر حکومت نے سال 2026 کے لیے سرکاری تعطیلات کا کیلنڈر جاری کیا ہے۔ جس میں ایک بار پھر 13 جولائی یوم شہداء اور جموں کشمیر کے قدآوار لیڈر مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے یوم پیدائش 5دسمبر کو کوئی تعطیل نہیں ہوگی۔ سیول سیکریٹریٹ سے جاری آرڈر نمبر 1894-JK (GAD) اور 1895-JK (GAD) میں مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں سال 2026کی سرکاری چھٹیوں کی اطلاع دی گئی ہے۔
آرڈر نمبر 1894-JK (GAD) کے نمبر بی میں صوبہ کشمیر کے لئے جن تعطیلات کو فہرست میں رکھا گیا، ان میں 23 جنوری 2026 کو شب معراج کے بعد کا جمعہ، عرس شاہ ہمدان صاحب (رح) کی تعطیلات رکھی گئی ہیں جبکہ 2 جون 2026 کو میلہ خیر بھوانی اور 8 اکتوبر 2026 کو عرس شیخ نور الدین صاحب (رح) کی تعطیلات ہوں گی۔ اسی طرح صوبہ جموں میں 13 جنوری 2026 کو لوہری اور یکم فروری 2026 کو شری گرو روی داس جی کے یوم پیدائش کو صوبائی تعطیلات ہوں گی۔
جاری سرکیولر میں مخصوص صوبے، اضلاع اور محدود (Restricted) تعطیلات کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے۔ ان میں مہاویر جینتی (26 مارچ)، میلہ باہو فورٹ (31 مارچ) اور جموں ضلع کے لیے گڈ فرائیڈے (3 اپریل) شامل ہیں۔ عرس شاہ فرید الدین صاحب (21 جون) اور سرتھل دیوی جی یاترا (21-22 جولائی) ضلع کشتواڑ کے لیے، بھدرواہ اور بھلیسہ تحصیلوں کے لیے کیلاش یاترا (9-10 ستمبر) اور میلا پَٹ (18-19 ستمبر)۔ اسی طرح عرس شاہ اسرار الدین صاحب 10 نومبر کے موقع پر کشتواڑ، ڈوڈہ اور رام بن اضلاع میں تعطیل ہوگی۔
محدود (Restricted) تعطیلات میں پرشورام جینتی، گرو ارجن دیو جی کا یوم شہادت، کبیر جینتی اور رکشا بندھن شامل ہیں۔ وہیں آرڈر میں حسب سابق سبھی مسلم تعطیلات چاند (ہلال) کی رؤیت سے مشروط رکھی گئی ہیں۔
دریں اثنا، آرڈر نمبر 1895-JK(GAD) کے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 کے تحت یونین ٹیریٹری بھر میں منائی جانے والی سرکاری تعطیلات -جو کہ 2026 میں بینکوں اور مالیاتی اداروں میں بھی منائی جائیں گی- میں یوم جمہوریہ، مہاشیو راتری، ہولی (صرف صوبہ جموں)، شب قدر، عیدالفطر، عیدالاضحیٰ (دو ایام) شامل ہیں۔ اسی طرح یوم آزادی، عید میلاد النبی (ﷺ)، جنم اشٹمی، گاندھی جینتی، یوم الحاق (Accession Day)، دیوالی، گرو نانک دیو جی کا جنم دن اور کرسمس وغیرہ کی تعطیلات بھی قابل ذکر ہیں۔
ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سال 2026 کی تعطیلات سے متعلق اس حکومتی آرڈر پر ایڈیشنل سیکریٹری کے دستخط ثبت ہیں۔
