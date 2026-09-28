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جموں و کشمیر حکومت نے 616 برفانی جھیلوں کی نشاندہی کی، 68 کو ممکنہ طور پر خطرناک قرار دیا گیا
برفانی جھیل کا سیلاب اس وقت آتا ہے جب گلیشیئر جھیل میں یا اس کے آس پاس ذخیرہ شدہ پانی اچانک نکل جاتا ہے۔
Published : September 28, 2026 at 10:57 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی حکومت نے یونین ٹیریٹری کے کچھ حصوں میں گلیشیئل لیک آؤٹ برسٹ فلڈ (جی ایل او ایف) کے بڑھتے ہوئے خطرے کو تسلیم کیا ہے اور 68 برفانی جھیلوں کو ممکنہ طور پر خطرناک کے طور پر شناخت کیا ہے، جب کہ حکام اصل وقت کے ابتدائی وارننگ سسٹم پر کام کر رہے ہیں۔
حکومت نے کہا کہ خطرہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے اور برفانی جھیلوں کے پھیلاؤ سے منسلک ہے۔ حکومت نے کشتواڑ، گاندربل، کولگام اور اننت ناگ اضلاع کو خطرے سے دوچار علاقوں کے طور پر شناخت کیا ہے۔
یہ معلومات جموں و کشمیر اسمبلی میں زادیبل کے ایم ایل اے تنویر صادق کی طرف سے پوچھے گئے سوال نمبر 1/6/101 کے تحریری جواب میں فراہم کی گئیں۔ سوال میں برفانی جھیل کے سیلاب کے بڑھتے ہوئے خطرے، سائنسی تشخیص، نگرانی کے نظام، انخلاء کے راستوں، فرضی مشقوں، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ضلعی سطح کی تیاریوں کے بارے میں معلومات مانگی گئیں۔
یہ جواب حکومت کو ابھی تک واضح ترین معلومات فراہم کرتا ہے کہ جموں و کشمیر میں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کے بارے میں جو ہمالیائی خطے میں بڑھتے ہوئے تشویش کا باعث بن رہا ہے۔
برفانی جھیل کا سیلاب اس وقت آتا ہے جب گلیشیئر جھیل میں یا اس کے آس پاس ذخیرہ شدہ پانی اچانک نکل جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والا سیلاب نیچے کی طرف تیزی سے بہہ سکتا ہے، جو پہاڑی وادیوں میں بستیوں، سڑکوں، پلوں، بجلی کے بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
جموں و کشمیر کے لیے یہ مسئلہ انفرادی جھیلوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بہت سی کمیونٹیز اور اہم انفراسٹرکچر اونچائی والے علاقوں کے نیچے واقع ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے اور برفانی جھیلوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے برفانی جھیلوں کے سیلاب کا خطرہ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے، تو حکومت نے جواب دیا: "ہاں۔"
اس میں کہا گیا ہے کہ تیزی سے بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت، گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے اور برفانی جھیلوں کے پھیلاؤ کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر جموں و کشمیر حکومت نے کشتواڑ، گاندربل، کولگام اور اننت ناگ جیسے کچھ اضلاع میں 'گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈ' کے بڑھتے ہوئے خطرے کو تسلیم کیا ہے۔
یہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ہمالیائی ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے بدلتے ہوئے پہاڑی آب و ہوا سے لاحق خطرات پر تیزی سے توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ جموں و کشمیر کا جغرافیائی محل وقوع اس مسئلے کو اور بھی اہم بناتا ہے، کیونکہ اس کی بلندی پر متعدد گلیشیئرز اور الپائن جھیلیں ہیں، جب کہ آبادی والی وادیاں اور بنیادی ڈھانچہ نیچے واقع ہے۔
حکومت نے کہا کہ اس نے معروف سائنسی اداروں کے ذریعہ کئے گئے کئی سائنسی مطالعات پر غور کیا ہے۔
حکومت کے جواب کے مطابق کشمیر یونیورسٹی نے 12 اضلاع میں 616 برفانی جھیلوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ جھیلیں 28.62 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہیں۔ ان میں سے 68 کی شناخت نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کے مقرر کردہ معیار کی بنیاد پر ممکنہ طور پر خطرناک برفانی جھیلوں کے طور پر کی گئی ہے۔
حکومت نے ان جھیلوں کا جائزہ لینے اور ان کی نگرانی کے لیے ادارہ جاتی میکانزم بھی قائم کیا ہے۔ گورنمنٹ آرڈر نمبر 71-JK(DMRRR) مورخہ 24 ستمبر 2024 کے تحت ایک سرشار کور کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اس کمیٹی کو جموں و کشمیر میں ہائی رسک برفانی جھیلوں سے متعلق مخصوص کاموں اور مطالعات پر توجہ مرکوز کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اس کے بعد، کمیٹی نے 17 خطرے کے پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے 24 اعلی ترجیحی جھیلوں کو زمرہ اے، زمرہ بی، اور زمرہ سی میں درجہ بندی کیا۔
حکومت کے مطابق، نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر نے 20.25 ہیکٹر کے رقبے پر محیط 546 برفانی جھیلوں کا الگ سے نقشہ بنایا۔ دیگر اداروں نے بھی اس تشخیص میں تعاون کیا۔ سینٹرل واٹر کمیشن، اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز، اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے ہائی رسک یا انتہائی کمزور جھیلوں کی نقشہ سازی کی اور ان کی درجہ بندی کی۔
جواب میں جن جھیلوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے ان میں گنگابل، کوثر ناگ، ہرناگ، منڈیکسار، ہنگو جھیل، بوڈ سر اور شیشناگ شامل ہیں۔ زیادہ خطرے والی جھیلوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہے کیونکہ برفانی جھیل سے لاحق خطرے کا انحصار نہ صرف جھیل کے سائز پر ہوتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد کی زمین کے استحکام، قدرتی ڈیموں کی حالت، ممکنہ محرکات اور جھیل کے نیچے والے علاقوں کے خطرے جیسے عوامل پر بھی منحصر ہوتا ہے۔
حکومت نے کہا کہ اس نے سنٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ کو جموں و کشمیر کے لیے ایک مقامی جی آئی ایس پر مبنی جی ایل او ایف ارلی وارننگ سسٹم کو ڈیزائن اور نافذ کرنے کے لیے نوڈل ٹیکنیکل ایجنسی کے طور پر منتخب کیا ہے۔
مفاہمت کی ایک یادداشت کا مسودہ تیار کیا گیا ہے اور اس پر کام جاری ہے۔ مجوزہ نظام کا مقصد جھیل کے پانی کی سطح کی نگرانی، موسم کی معلومات، بصری نگرانی، اور ڈیجیٹل فیصلہ سازی میں معاونت کے آلات کو مربوط کرنا ہے۔
حکومت کے مطابق، معاہدے میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ساتھ پانی کی سطح کی نگرانی کرنے والے سینسر بوائے سسٹم شامل ہوں گے۔ اس میں محیط درجہ حرارت، نمی، ہوا، اور برف کی گہرائی کی پیمائش کرنے کے لیے سینسر سے لیس خودکار موسمی اسٹیشن بھی شامل ہوں گے۔ ایک اور جزو "گلیشیئر لیک وژن یونٹس" ہوگا جس میں کیمرہ ماڈیولز اور ڈیفارمیشن ڈیٹیکشن ہارڈ ویئر شامل ہوں گے۔
ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور الرٹس کے لیے ایک ویب پورٹل اور ایک "اسپیشل ڈیسیژن سپورٹ سسٹم" کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے۔
اس طرح کا نظام حکام کو صرف ایک انتباہی سگنل پر انحصار کرنے کے بجائے معلومات کے متعدد ذرائع فراہم کرے گا۔ حکومت کا منصوبہ دور دراز، پہاڑی علاقوں میں مواصلات کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے، جہاں روایتی نیٹ ورکس کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔
پرنسپل سکریٹری، ہوم ڈپارٹمنٹ کی صدارت میں 4 اپریل 2024 کو گورنمنٹ آرڈر نمبر 930 JK(GAD) کے تحت یو ٹی سطح کی فوکسڈ جی ایل او ایف مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔
اس کمیٹی کو برفانی جھیلوں کی نگرانی، ڈیسک ٹاپ سیٹلائٹ کی نگرانی، فیلڈ مہمات، اور خطرے کو کم کرنے کے اقدامات کی نگرانی کا کام سونپا گیا ہے۔
حکومت نے بتایا کہ کمیٹی نے نگرانی، خطرے کی تشخیص، خطرے میں کمی، اور قبل از وقت وارننگ کے اقدامات کا جائزہ لینے اور ان کو مربوط کرنے کے لیے پانچ اجلاس منعقد کیے ہیں۔
24 اپریل 2024 کو اپنی پہلی میٹنگ میں، C-DAC کو متفقہ طور پر جموں و کشمیر کے لیے لیڈ ٹیکنیکل ایجنسی کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس کا مینڈیٹ خطرے کو کم کرنے کے اقدامات پر مشورہ اور ان پر عمل درآمد کرنا ہے (برفانی جھیلوں کے سیلاب سے)، اور زیادہ خطرے والی برفانی جھیلوں کے لیے آپریشن کرنا۔
میٹنگ نے جی ایل او ایف، لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے کے خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے شری امرناتھ جی یاترا کے راستوں کا فضائی اور ہیلی کاپٹر سروے کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔
جیولوجیکل سروے آف انڈیا کو لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے سے متعلق ضروری معلومات اور تشخیص فراہم کرنے کو کہا گیا تھا۔ برفانی جھیلوں کی درست درجہ بندی کا معاملہ بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ اٹھایا گیا۔
4 جولائی 2024 کو ہونے والی دوسری میٹنگ میں حکام نے این ڈی ایم اے کے معیار کے مطابق برفانی جھیلوں کی معیاری درجہ بندی کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔
کشمیر یونیورسٹی، C-DAC، اور این ڈی ایم اے کے درمیان ایک مشترکہ تکنیکی مشق کی تجویز پیش کی گئی تھی تاکہ ہائی رسک جھیلوں کی فہرست کو حتمی شکل دی جا سکے۔ ہائی رسک جھیلوں کی نشاندہی کے لیے ماہرین کی مہم چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔
12 ستمبر 2024 کو ہونے والی تیسری میٹنگ میں سی ڈی اے سی کی سربراہی میں ایک بنیادی ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو یکساں معیار قائم کرے گی اور ہائی، میڈیم اور کم خطرے والی جھیلوں کی فہرست کو حتمی شکل دے گی۔
حکومت نے بتایا کہ فیلڈ آپریشنز اور ایمرجنسی رسپانس کی منصوبہ بندی میں "آپڈا مترس"، ریاستی ڈیزاسٹر رسپانس فورس، انڈو تبت بارڈر پولیس اور سول ڈیفنس کی شمولیت پر زور دیا گیا تھا۔
میٹنگ میں پنچایتی راج اداروں کو حساس بنانے اور کمیونٹی بیداری بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔
حکام نے مقامی زبانوں میں جی ایل او ایف کے بارے میں آگاہی مواد تیار کرنے اور جی ایل او ایف سے متعلقہ معلومات کو ڈیزاسٹر رسک ڈیٹا بیسز اور فیصلے کی حمایت کے نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔
مقامی کمیونٹیز پر توجہ مرکوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انتباہی نظام صرف اس صورت میں کارآمد ہے جب نیچے کی طرف رہنے والے لوگ الرٹ حاصل کریں اور انہیں معلوم ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے۔
2 دسمبر 2024 کو ہونے والی چوتھی میٹنگ میں اہربل سے کونسر ناگ تک ماہرانہ مہم پر جانے کا فیصلہ کیا گیا۔
ڈی ڈی ایم اے کنسلٹنٹس کو ضلع وار جی ایل او ایف ایکشن پلان تیار کرنے اور ڈیزاسٹر دوستوں اور مقامی کمیونٹیز پر مشتمل باقاعدہ فرضی مشقیں کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔
28 اگست 2025 کو ہونے والی اپنی پانچویں میٹنگ میں، حکومت نے کہا کہ کور کمیٹی اداروں کے ساتھ پروگراموں کو حتمی شکل دے گی اور تمام شناخت شدہ ہائی رسک برفانی جھیلوں تک سائنسی مہمات کے لیے ٹائم لائنز طے کرے گی۔
سی ڈی اے سی کے ساتھ ای ڈبلیو ایس اور آٹومیٹک ویدر سٹیشن کے معاہدے کو ترجیحی بنیادوں پر حتمی شکل دی جانی تھی۔
ضلعی سطح کی ٹیموں کو ضروری تکنیکی تربیت کے ساتھ ساتھ ایک ماہ کے اندر نشیبی علاقوں میں خطرے، خطرات اور خطرات کا جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی۔
ڈی ڈی ایم اے کو نشیبی علاقوں کے لیے جی ایل او ایف کے خطرے کو کم کرنے کے منصوبے تیار کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔
حکومت نے کہا کہ مقامی آئی بی پی اور مسلح افواج کی پوسٹوں کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا گیا ہے جو زیادہ خطرے والی جھیلوں کے قریب واقع ہیں۔ان پوسٹوں کا مقصد نشیبی علاقوں کو فوری طور پر الرٹ کرنے کے لیے ایک مینوئل ارلی وارننگ نیٹ ورک چلانا ہے۔ جب کہ مجوزہ ٹیکنالوجی پر مبنی نظام تیار کیا جا رہا ہے، یہ نظام کمزور جھیلوں کے قریب رہنے والی کمیونٹیز کے لیے ایک اضافی مواصلاتی چینل فراہم کرتا ہے۔
ہمالیہ کے دور دراز علاقوں میں ایک سے زیادہ انتباہی چینلز اہم ہو سکتے ہیں، جہاں رسائی، مواصلات اور موسمی حالات تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔
جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ کمیونٹی کی تیاریوں کو بہتر بنانے کے لیے جی ایل او ایف کی فرضی مشقیں باقاعدگی سے کی جانی چاہئیں جن میں آپڈا دوست رضاکاروں، متعلقہ محکموں اور مقامی لوگوں کو شامل کیا جائے۔
ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو ضلع کی بنیاد پر برفانی جھیل کے پھٹنے سے آنے والے سیلاب کے لیے تفصیلی ایکشن پلان تیار کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔
ان منصوبوں میں سیلاب کے میدان کے علاقوں کے لیے خطرے کی تفصیلی تشخیص، تخفیف کے اقدامات، اور موزوں جوابی حکمت عملی شامل ہوں گی۔
حکومت نے کہا کہ ڈی ڈی ایم اے کو سیلاب کے خطرے سے دوچار نشیبی علاقوں میں گاؤں، بستیوں اور ضروری انفراسٹرکچر کا نقشہ بنانے کے ساتھ ساتھ انخلاء کی جگہوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اس میں یہ شناخت کرنا شامل ہے کہ اگر کوئی الرٹ جاری کیا جاتا ہے تو لوگ کہاں جائیں گے اور انفراسٹرکچر کی نقشہ سازی کرنا جو سیلاب سے متاثر ہو سکتا ہے۔حکومت نے دریا کے نیچے رہنے والے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے اقدامات کا بھی خاکہ پیش کیا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ این ڈی ایم اے کی جانب سے مقامی زبانوں میں فراہم کردہ معلوماتی پمفلٹ اور دیہی ترقی کے محکمے کی جانب سے مقامی بیداری مہموں کا استعمال مقامی پنچایتی راج اداروں اور نیچے دھارے میں رہنے والی برادریوں کو آگاہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
یہ مہمات انخلاء کے طریقوں اور برفانی جھیل کے سیلاب کے لیے تیاری کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔
ڈی ڈی ایم اے کو ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کے ساتھ مل کر کمزور علاقوں میں باقاعدہ فرضی مشقیں کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
حکومت نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد کمیونٹی کی تیاریوں کو بہتر بنانا اور مقامی باشندوں، رضاکاروں، ضلعی عہدیداروں، اور ایمرجنسی رسپانس ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانا ہے۔