جموں کشمیر حکومت کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری، 52میں سے ایک ادارہ سے نفع حاصل
پچاس سے زائد اداروں میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے باوجود منافع کی شرح چار فیصد سے بھی کم ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 3, 2026 at 5:57 PM IST
Updated : April 3, 2026 at 6:08 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے سرکاری اداروں (PSUs) میں سرمایہ کاری سے بہت کم منافع حاصل ہو رہا ہے۔ 2020 سے 2025 تک 52 میں سے صرف ایک ادارہ ہی منافع (ڈیویڈنڈ) دے سکا ہے۔ مالی سال 2024-25 میں حکومت نے کل 4031.25 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی، مگر صرف جموں و کشمیر بینک نے 130.78 کروڑ روپے منافع دیا، جو کل سرمایہ کاری کا صرف 3.24 فیصد بنتا ہے۔
یہ انکشاف کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل (CAG) کی رپورٹ میں کیا گیا ہے، جسے جمعرات کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر اسمبلی میں پیش کیا۔ رپورٹ کے مطابق 31 مارچ 2025 تک حکومت نے مختلف سرکاری کمپنیوں، کوآپریٹو سوسائٹیز، کارپوریشنز اور دیہی بینکوں میں 605.10 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی، مگر اس کے بدلے میں صرف 130.78 کروڑ روپے کا منافع (حکومت کو واپس)ملا، وہ بھی صرف جموں و کشمیر بینک سے۔
اس کے علاوہ 3426.75 کروڑ روپے کی پرانی سرمایہ کاری ابھی تک جموں و کشمیر اور لداخ کے درمیان تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کئی برسوں تک حکومت نے ہزاروں کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی مگر کوئی منافع حاصل نہیں ہوا، گزشتہ چند برسوں کی کچھ تفصیل:
- سال 2021-22: 5499 کروڑ، کوئی منافع نہیں
- سال 2022-23: 5932 کروڑ، کوئی منافع نہیں
- سال 2023-24: 6394 کروڑ، صرف 30 کروڑ منافع
- سال 2024 میں نئی حکومت بننے کے بعد 2024-25 میں 4031 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری پر 130.78 کروڑ منافع حاصل ہوا۔
CAG نے کہا ہے کہ "واضح ڈیویڈنڈ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے منافع کم ہے۔" دوسری طرف حکومت اپنے قرضوں پر 8 فیصد سے زیادہ سود ادا کر رہی ہے۔ پچھلے پانچ برسوں میں سرمایہ کاری کے منافع اور قرض کے سود کے درمیان فرق 1883.60 کروڑ روپے رہا، جو صاف طور پر مالی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت کے دیے گئے قرضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مگر واپسی بہت کم ہے۔ 2020-21 میں بقایا قرض 35.80 کروڑ تھا، جو بڑھ کر 2024-25 میں 231.91 کروڑ ہو گیا۔ 2024-25 میں 15.09 کروڑ قرض دیا گیا، مگر صرف 0.44 کروڑ واپس آیا، جس سے کل بقایا قرض 246.56 کروڑ ہو گیا۔
سود کی آمدن بھی کم ہی رہی، جبکہ حکومت کے قرضوں پر سود کا بوجھ ان برسوں کے دوران بڑھتا چلا گیا۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر نقصان اٹھانے والے سرکاری ادارے قرض واپس کرنے کے قابل نہیں، جس سے حکومت کا پیسہ پھنسا ہوا ہے۔
