جموں کشمیر نے این ایچ پی سی کے ساتھ کیا دو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی تعمیر کا معاہدہ
پن بجلی کے دو نئے پروجیکٹس پر بھی NHPCکا کنٹرول رہے اور معاہدے کے مطابق 40سال بعد جموں کشمیر کو سونپے جائیں گے۔
Published : March 28, 2026 at 7:25 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے ملک کی بڑی ہائیڈرو پاور کمپنی "نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن" (NHPC) کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت 500 میگاواٹ کے دو بجلی کے منصوبے تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ منصوبے اوڑی اور ڈول ہستی پاور پلانٹس کے دوسرے مرحلے (اسٹیج-II) پر مشتمل ہیں۔ ان کو NHPC تعمیر کرکے چالیس سال تک چلائے گی اور بعد میں حکومت جموں و کشمیر کو واپس کرے گی۔
حکام کے مطابق، 27 مارچ 2026 کو جموں میں NHPC اور جموں و کشمیر اسٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن (JKSPDCL) کے درمیان 240 میگاواٹ یوری-I اسٹیج-II اور 260 میگاواٹ ڈول ہستی اسٹیج-II منصوبوں کے لیے باضابطہ معاہدہ ہوا۔ ماہرین کے مطابق ہائیڈرو پاور منصوبوں کی زیادہ سے زیادہ مدت تقریباً 45 سال ہوتی ہے، جس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ 40 سال بعد منصوبے واپس لینے کی پالیسی کس حد تک مؤثر ہوگی؟
یہ معاہدہ اسمبلی اجلاس کے دوران کیا گیا، جہاں NHPC کے زیر انتظام منصوبوں کو واپس لینے کے لیے قرارداد بھی زیر غور ہے۔ سن 2000 کے بعد سے NHPC جموں و کشمیر میں چھ بڑے منصوبے چلا رہی ہے، جن میں سلال، یوری-I، ڈول ہستی، سیوا-II،اوڑی-II اور کشن گنگا شامل ہیں، جن کی مجموعی پیداوار 2250 میگاواٹ ہے۔
اس کے علاوہ 850 میگاواٹ کا رتلے اور 1000 میگاواٹ کا پَکل ڈول منصوبہ بھی زیر تعمیر ہیں، جو مشترکہ کمپنیوں کے ذریعے بن رہے ہیں۔ معاہدے کے تحت جموں و کشمیر کو NHPC منصوبوں سے پیدا ہونے والی بجلی کا 12 فیصد کے آس پاس ہی حصہ (شیئر) ملتا ہے، جبکہ باقی بجلی نیشنل گرڈ میں جاتی ہے اور جموں کشمیر حکومت اسے اوپن مارکیٹ ریٹ پر خریدتی ہے۔
ڈول ہستی اسٹیج-II، پہلے مرحلے ( 2007 میں شروع ہوئے 390میگاواٹ پروجیکٹ) کی توسیع ہے، جبکہ اوڑی اسٹیج-II جہلم دریا پر بارہمولہ ضلع میں بنایا جائے گا۔ اوڑی منصوبہ سالانہ 932.60 ملین یونٹس بجلی پیدا کرے گا جبکہ ڈول ہستی اسٹیج-II سے 1093.11 ملین یونٹس بجلی متوقع ہیں۔
منصوبوں کی واپسی کا معاملہ
سال 2006 میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دور میں ایک کمیٹی نے ڈول ہستی اور دیگر برسر منصوبے ریاست کو واپس دینے کی سفارش کی تھی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ 2011 میں بھی ایک کمیٹی بنی جس نے کچھ شرائط کے ساتھ منصوبے ریاست کو دینے کی بات کی، مگر عملی پیش رفت نہ ہو سکی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ منصوبے پہلے مرحلے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں الگ الگ چلانا تکنیکی طور پر ممکن نہیں۔ ایک افسر کے مطابق: "یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی گاڑی کو بیک وقت دو (ڈرائیور) لوگ الگ الگ کنٹرول کریں، جو کہ ممکن نہیں۔" مزید یہ کہ ان منصوبوں میں الگ ڈیم نہیں بن رہا بلکہ پانی پہلے مرحلے سے ہی آئے گا، اس لیے تقسیم ممکن نہیں۔
موجودہ صورتحال
اپریل 2025 کے پہلگام حملے کے بعد بھارت نے انڈس واٹرز ٹریٹی کو معطل کیا، جس کے بعد خطے میں ہائیڈرو پاور پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، تاہم منصوبے اب بھی معاہدے کے اصولوں کے مطابق ہیں۔
قومی کانفرنس کے رہنما سجاد شاہین نے اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی ہے کہ NHPC کے منصوبے مرحلہ وار واپس کیے جائیں۔ یہ مطالبہ صدر دروپدی مرمو کو بھی پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ جموں و کشمیر کو اپنے قدرتی وسائل کا مناسب حصہ ملنا چاہیے۔
دسمبر 2025 میں مرکزی وزیر بجلی شری پد نائک نے کہا کہ کسی بھی منصوبے کی منتقلی معاہدوں کی شرائط کے مطابق ہی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ موجودہ منصوبوں کی رفتار میں تیزی آئی ہے اور حکومت 2035 تک بجلی کی پیداوار کو 11000 میگاواٹ تک بڑھانا چاہتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جموں و کشمیر میں تقریباً 18000 میگاواٹ ہائیڈرو پاور کی صلاحیت ہے، جس میں سے 15000 میگاواٹ کی نشاندہی ہو چکی ہے اور اب تک 3540.15 میگاواٹ ترقی دی جا چکی ہے۔
