ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر اسمبلی سیشن: حکومت سوشل میڈیا کے ضابطے کے لیے تیار کر رہی نئی میڈیا پالیسی
سوشل میڈیا پر وزراء اور اراکینِ اسمبلی کی تذلیل کرنے، ان کے خلاف گمراہ کن مہم چلانے کی شکایات کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا۔
Published : September 30, 2026 at 11:17 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے آج کہا ہے کہ وہ یونین ٹیریٹری (مرکزِ زیرِ انتظام علاقے) میں سوشل میڈیا کے استعمال کو منظم کرنے کے لیے ایک میڈیا ریگولیشن پالیسی تیار کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ کئی ارکانِ اسمبلی کی جانب سے سوشل میڈیا پر وزراء اور اراکینِ اسمبلی کی تذلیل کرنے اور ان کے خلاف گمراہ کن مہم چلانے کی شکایات کے بعد سامنے آیا ہے۔
اسمبلی میں وقفۂ سوالات کے دوران، متعدد ارکانِ اسمبلی نے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے سخت قوانین اور ضابطے بنانے کا مطالبہ کیا، جو لوگوں کی عزت، وقار اور تشخص کو مجروح کرنے کے لیے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔
Jammu, Jammu and Kashmir: Proceedings of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly begin pic.twitter.com/akyfiqxuPm— IANS (@ians_india) September 30, 2026
وزراء کے تشخص کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے سزا
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (NC) کے ارکانِ اسمبلی الطاف احمد وانی، تنویر صادق، نذیر گوریزی، بشیر احمد ویری اور دیگر نے سوشل میڈیا اور میڈیا صارفین کو منظم کرنے کے لیے ایک سخت پالیسی اور اراکینِ اسمبلی و وزراء کے تشخص کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے سزا کا مطالبہ کیا۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: On the ruckus in the Assembly, PDP MLA Aga Syed Muntazir Mehdi says, " if there had been a discussion on reservation, or on the weightage interns who are on strike, or on other sections that are currently protesting, i would have considered the house… pic.twitter.com/GOKe1qbXxM— IANS (@ians_india) September 30, 2026
حکومت کی میڈیا پالیسی لانے کی یقین دہانی
اس مطالبے کی حمایت اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رکنِ اسمبلی آر ایس پٹھانیا نے بھی کی۔ انہوں نے ایوان کو یاد دلایا کہ گزشتہ سیشن میں بھی اس مسئلے پر بحث ہوئی تھی اور حکومت نے ایک میڈیا پالیسی لانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پٹھانیا نے کہا، "حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ اس پالیسی کا کیا ہوا۔ اس کے لیے ایک ہاؤس کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، اس کی رپورٹ کہاں ہے؟"
Srinagar, Jammu and Kashmir: BJP MLA R.S. Pathania says, " after august 5, 2019, a sense of security has prevailed in kashmir. there has been a major check on terrorism. this is not something i or only the government, the administration, the home department or the police are… pic.twitter.com/gyLZBW33oQ— IANS (@ians_india) September 30, 2026
میڈیا پر کسی بھی قسم کی سنسرشپ، ضابطے کی مخالفت
کانگریس کے رکنِ اسمبلی نظام الدین بھٹ نے بھی اس ریگولیشن (ضابطے) کی حمایت کی لیکن انہوں نے اس اہم مسئلے پر تفصیلی بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ تاہم، اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کے رکنِ اسمبلی وحید پرہ نے میڈیا پر کسی بھی قسم کی سنسرشپ اور ضابطے کی سخت مخالفت کی۔ پرہ نے کہا کہ سال 2019 میں جب سے آرٹیکل 370 منسوخ ہوا ہے، تب سے میڈیا پر پہلے ہی بہت زیادہ سنسرشپ لگی ہوئی ہے۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: On the INDIA bloc meeting, National Conference MLA Nazir Ahmad Gurezi says, " the india bloc meeting is about the sir. there is no doubt that a very serious allegation has been made, and it has not been made by an outsider. they have made two election… pic.twitter.com/4RMoONWjvU— IANS (@ians_india) September 30, 2026
انہوں نے واضح کیا، "ہم مزید کسی سنسرشپ اور ضابطے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔" اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اس موقع پر کہا کہ ایوان کو میڈیا کو منظم کرنے اور حقائق کو غلط طریقے سے پیش کرنے پر کارروائی کے لیے باقاعدہ قوانین بنانے چاہئیں۔
اگلے چار مہینوں میں آئے گی میڈیا کے استعمال کی نئی پالیسی
ان مطالبات کا جواب دیتے ہوئے، وزیرِ تعلیم سکینہ اتو نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس کے رکنِ اسمبلی علی محمد ساگر کی سربراہی میں قائم ہاؤس کمیٹی نے محکمۂ اطلاعات (Department of Information) کو میڈیا کے ضابطے کے لیے پالیسی تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سکینہ اتو نے کہا، "محکمۂ اس پر کام کر رہا ہے۔ اگلے چار مہینوں کے اندر، سوشل میڈیا اور میڈیا کے استعمال و ضابطے کے لیے ایک نئی پالیسی لائی جائے گی۔"
اسمبلی ہال کے اندر موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی
وزیر نے یہ سنگین الزام بھی لگایا کہ مبینہ طور پر کچھ ارکانِ اسمبلی خود فرضی سوشل میڈیا ہینڈلز چلاتے ہیں جن کے ذریعے وہ دوسرے ارکانِ اسمبلی اور وزراء کو نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا صارفین اور یہاں تک کہ ارکانِ اسمبلی پر بھی اسمبلی ہال کے اندر موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔