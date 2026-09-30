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جموں و کشمیر اسمبلی سیشن: حکومت سوشل میڈیا کے ضابطے کے لیے تیار کر رہی نئی میڈیا پالیسی

سوشل میڈیا پر وزراء اور اراکینِ اسمبلی کی تذلیل کرنے، ان کے خلاف گمراہ کن مہم چلانے کی شکایات کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا۔

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جموں و کشمیر حکومت سوشل میڈیا کے ضابطے (ریگولیشن) کے لیے نئی میڈیا پالیسی تیار کر رہی ہے (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2026 at 11:17 AM IST

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سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے آج کہا ہے کہ وہ یونین ٹیریٹری (مرکزِ زیرِ انتظام علاقے) میں سوشل میڈیا کے استعمال کو منظم کرنے کے لیے ایک میڈیا ریگولیشن پالیسی تیار کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ کئی ارکانِ اسمبلی کی جانب سے سوشل میڈیا پر وزراء اور اراکینِ اسمبلی کی تذلیل کرنے اور ان کے خلاف گمراہ کن مہم چلانے کی شکایات کے بعد سامنے آیا ہے۔

اسمبلی میں وقفۂ سوالات کے دوران، متعدد ارکانِ اسمبلی نے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے سخت قوانین اور ضابطے بنانے کا مطالبہ کیا، جو لوگوں کی عزت، وقار اور تشخص کو مجروح کرنے کے لیے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔

وزراء کے تشخص کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے سزا

حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (NC) کے ارکانِ اسمبلی الطاف احمد وانی، تنویر صادق، نذیر گوریزی، بشیر احمد ویری اور دیگر نے سوشل میڈیا اور میڈیا صارفین کو منظم کرنے کے لیے ایک سخت پالیسی اور اراکینِ اسمبلی و وزراء کے تشخص کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے سزا کا مطالبہ کیا۔

حکومت کی میڈیا پالیسی لانے کی یقین دہانی

اس مطالبے کی حمایت اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رکنِ اسمبلی آر ایس پٹھانیا نے بھی کی۔ انہوں نے ایوان کو یاد دلایا کہ گزشتہ سیشن میں بھی اس مسئلے پر بحث ہوئی تھی اور حکومت نے ایک میڈیا پالیسی لانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پٹھانیا نے کہا، "حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ اس پالیسی کا کیا ہوا۔ اس کے لیے ایک ہاؤس کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، اس کی رپورٹ کہاں ہے؟"

میڈیا پر کسی بھی قسم کی سنسرشپ، ضابطے کی مخالفت

کانگریس کے رکنِ اسمبلی نظام الدین بھٹ نے بھی اس ریگولیشن (ضابطے) کی حمایت کی لیکن انہوں نے اس اہم مسئلے پر تفصیلی بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ تاہم، اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کے رکنِ اسمبلی وحید پرہ نے میڈیا پر کسی بھی قسم کی سنسرشپ اور ضابطے کی سخت مخالفت کی۔ پرہ نے کہا کہ سال 2019 میں جب سے آرٹیکل 370 منسوخ ہوا ہے، تب سے میڈیا پر پہلے ہی بہت زیادہ سنسرشپ لگی ہوئی ہے۔

انہوں نے واضح کیا، "ہم مزید کسی سنسرشپ اور ضابطے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔" اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اس موقع پر کہا کہ ایوان کو میڈیا کو منظم کرنے اور حقائق کو غلط طریقے سے پیش کرنے پر کارروائی کے لیے باقاعدہ قوانین بنانے چاہئیں۔

اگلے چار مہینوں میں آئے گی میڈیا کے استعمال کی نئی پالیسی

ان مطالبات کا جواب دیتے ہوئے، وزیرِ تعلیم سکینہ اتو نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس کے رکنِ اسمبلی علی محمد ساگر کی سربراہی میں قائم ہاؤس کمیٹی نے محکمۂ اطلاعات (Department of Information) کو میڈیا کے ضابطے کے لیے پالیسی تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سکینہ اتو نے کہا، "محکمۂ اس پر کام کر رہا ہے۔ اگلے چار مہینوں کے اندر، سوشل میڈیا اور میڈیا کے استعمال و ضابطے کے لیے ایک نئی پالیسی لائی جائے گی۔"

اسمبلی ہال کے اندر موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی

وزیر نے یہ سنگین الزام بھی لگایا کہ مبینہ طور پر کچھ ارکانِ اسمبلی خود فرضی سوشل میڈیا ہینڈلز چلاتے ہیں جن کے ذریعے وہ دوسرے ارکانِ اسمبلی اور وزراء کو نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا صارفین اور یہاں تک کہ ارکانِ اسمبلی پر بھی اسمبلی ہال کے اندر موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔

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TAGGED:

جموں و کشمیر اسمبلی
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