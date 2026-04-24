کشمیر کے سیب باغات کی بیمہ کوریج، حکومت نے دو کمپنیوں کا کیا انتخاب
کسانوں، کاشتکاروں نے زمین کا بیمہ کرائے جانے کے بجائے کسان کو یونٹ ہولڈر تصور کیے جانے کی مانگ کی ہے۔
Published : April 24, 2026 at 7:27 PM IST
سرینگر: کئی برسوں کی تاخیر اور ناکام بولیوں کے بعد جموں و کشمیر حکومت نے آخرکار دو انشورنس کمپنیوں کا انتخاب کر لیا ہے تاکہ سیب سمیت 'کیش کراپ' (Cash Crop)فصلوں کے لیے فصل بیمہ (crop insurance)نافذ کیا جا سکے۔ یہ فصلیں یو ٹی جموں کشمیر کی زرعی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں۔
محکمہ زراعت نے "ایگریکلچر انشورنس کمپنی آف انڈیا" اور "ٹاٹا اے آئی جی جنرل انشورنس" نامی کمپنیوں کی بولیاں قبول کر لی ہیں تاکہ ری اسٹرکچرڈ ویدر بیسڈ کراپ انشورنس اسکیم (RWBCIS) نافذ کیا جا سکے۔ اس اسکیم کے تحت کشمیر وادی میں سیب اور زعفران جبکہ جموں ڈویژن میں آم، لیچی اور (صرف کشتواڑ میں) زعفران کو اس زمرے میں لایا جائے گا۔
یو ٹی میں پھلوں کی کاشت سے وابستہ کسانوں کے مطالبات کے بعد فصل بیمہ ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی بشمول شدید گرمی، ژالہ باری، تیز بارش یا برفباری نے کسانوں کو ماضی میں کافی نقصان پہنچایا ہے۔ گزشتہ برس ہی اگست میں سیب کے کاشتکاروں اور تاجروں کو سیلاب، شدید بارش اور سرینگر جموں قومی شاہراہ (ہائی وے) بند ہونے کے باعث 200 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔
جموں و کشمیر حکومت کے اقتصادی سروے 2024-25 کے مطابق باغبانی فصلوں کا رقبہ 2021-22 میں 3.42 لاکھ ہیکٹر سے بڑھ کر 2024-25 میں 3.44 لاکھ ہیکٹر ہو گیا ہے۔
جموں و کشمیر کا باغبانی شعبہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اندازہ ہے کہ 2030 تک پھلوں کی پیداوار 30 لاکھ میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گی، جو گزشتہ سال 26.92 لاکھ میٹرک ٹن تھی۔ حکومت کے مطابق وادی میں ہر سال تقریباً 21 لاکھ میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے۔
ماہرین معاشیات اور پھل تاجروں کے مطابق سیب کی صنعت جموں و کشمیر کی جی ڈی پی میں 7 فیصد سے زیادہ حصہ ڈالتی ہے۔ 20 سے 25 لاکھ میٹرک ٹن پیداوار کے ساتھ یہ صنعت 10 ہزار کروڑ روپے کا کاروبار کرتی ہے اور تقریباً 35 لاکھ کنبوں کو بالواسطہ یا بلاواسطہ روزگار فراہم کرتی ہے۔ کشمیر کے سیب بھارت کی کل پیداوار کا 78 فیصد ہیں۔
محکمہ زراعت کے ایک سینئر افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "کم ترین بولی دینے والی ان کمپنیوں کے ساتھ اسکیم کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور اسے اسی سال شروع کیا جائے گا۔" انہوں نے کہا کہ "انشورنس پریمیم اور کوریج مختلف اضلاع میں فصلوں کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔" اس کی مثال دیتے ہوئے افسر نے کہا کہ "اگر موسمیاتی تبدیلی کے باعث سیب کی صنعت کو 500 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے تو حکومت انشورنس کمپنی سے 5000 کروڑ روپے کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔"
انہوں نے کہا کہ موسم پر مبنی بیمہ سائنسی تجزیے اور ان اضلاع کے سروے ڈیٹا کے مطابق ہوگا جہاں فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد اسی سال فصل بیمہ شروع کر دیا جائے گا۔ حکومت اور انشورنس کمپنیاں مل کر کسانوں کو بیج سے لے کر کٹائی کے بعد تک مکمل پیکیج فراہم کریں گیں۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ حکومت کسانوں کے لیے موسم پر مبنی فصل بیمہ اسکیم شروع کرے گی۔ انہوں نے کہاتھا: "پہلے بھی کوششیں ہوئیں، مگر وہ صرف کچھ افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھیں۔ یہ اسکیم کسانوں کو محفوظ بنائے گی اور انہیں موسمی نقصانات سے راحت ملے گی۔"
وزیر زراعت، دیہی ترقی اور پنچایتی راج جاوید احمد ڈار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اس اسکیم میں خاص دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ موسمیاتی تبدیلی سے کسان متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈار نے کہا: "ہم اس اسکیم کو جلد نافذ کریں گے۔"
کشمیری کسان پرامید ہیں کہ انشورنس کوریج انہیں موسمی نقصانات سے سنبھلنے میں مدد دے گی۔ پلوامہ کے ایک سیب کاشتکار بشیر احمد نے کہا: "ہم کئی برسوں سے موسم کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ انشورنس ہونے سے ہمیں اس کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔"
تاہم سیب کاشتکاروں کے نمائندے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسکیم نافذ کرنے سے پہلے ان سے مشاورت کی جائے۔ ایپل فیڈریشن آف کشمیر کے صدر ظہور احمد راتھر نے کہا کہ "حکومت کو انشورنس میں کاشتکار کو ایک یونٹ کے طور پر ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ اس کی زمین کو۔"
انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں سیب کے باغات مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے زمین کی بنیاد پر بیمہ منصفانہ نہیں ہوگا۔ راتھر کے مطابق: "بہتر عملدرآمد کے لیے کاشتکار کو ایک یونٹ تصور کیا جائے اور پالیسی بنانے سے پہلے کسانوں سے مشورہ کیا جائے۔
ڈائریکٹر ایگریکلچر، کشمیر، سرتاج شاہ نے کہا کہ کمپنیاں روایتی سیب باغات کے لیے زیادہ پریمیم اور ہائی ڈینسٹی باغات کے لیے کم شرح دے رہی ہیں۔ شاہ نے کہا: "“ہمارے ہاں روایتی باغات زیادہ ہیں، اس لیے ہم کمپنیوں کے ساتھ مل کر اسکیم کے نفاذ کی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔"
