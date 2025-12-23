ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم جی نریگا کی جگہ لینے والے نئے روزگار ایکٹ پر جموں کشمیر حکومت کو خدشات، بھاجپا پر امید
نئے ایکٹ کی رو سے اب مرکزی حکومت ریاستوں کو دیہی ترقیاتی منصوبوں پر سو فیصد کے بجائے صرف 60فیصد رقم فراہم کرے گی۔
سرینگر: صدر ہند دروپدی مرمو کی منظوری کے بعد ’’وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ اجیویکا مشن (گرامین)‘‘ ایکٹ 2025، جو اب ایم جی نریگا (MGNREGA) کی جگہ لے چکا ہے، پر جموں و کشمیر حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کی تشویش بڑھ گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ’’نئے قانون سے دیہی روزگار اور ترقی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔‘‘
نئے قانون میں اسکیم کے بجٹ کو محدود کر دیا گیا ہے اور کام کی تقسیم کا طریقہ کار بھی بدل دیا گیا ہے۔ پہلے ایم جی نریگا کے تحت مرکزی حکومت دیہی ترقیاتی کاموں کے لیے 100 فیصد فنڈز مہیا کرتی تھی، جو اب نئے قانون کی رو سے گھٹا کر 60 فیصد کر دیا گیا ہے جبکہ 40 فیصد رقم ریاستوں کو ادا کرنی پڑے گی۔
رورل ڈیولپمنٹ کے مرکزی وزیر شیو راج سنگھ چوہان نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ مالی سال 2024-25 میں جموں و کشمیر کو ایم جی نریگا کے تحت 1151.20 کروڑ روپے دیے گئے۔ سال 2023-24 میں 921.60 کروڑ اور 2022-23 میں 1051 کروڑ روپے دیے گئے تھے۔ یہ فنڈ دیہات میں سڑکوں، گلی کوچوں اور پانی کے ذخائر کی دیکھ بھال و مرمت کے کاموں پر خرچ کیے گئے اور ان کاموں پر یہ رقم گرام سبھاؤں کی منظوری سے خرچ ہوتی ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ نئے قانون سے غریب ریاستوں کے ترقیاتی منصوبے متاثر ہوں گے۔ ’’بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو ہمارے (جموں کشمیر) جیسی ریاستوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔‘‘
جموں و کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید قرہ نے کے مطابق ایم جی نریگا ایک ’’ڈیمانڈ ڈریون‘‘ پروگرام تھا جہاں گرام سبھاؤں کو کام چننے اور منصوبہ بندی کا اختیار تھا۔‘‘ قرہ نے اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ اب نئے ایکٹ کی رو سے کام اور خرچ کی جانے والی رقم کا فیصلہ اب افسران کریں گے۔ انہوں نے کہا: ’’پہلے بجٹ کی کوئی حد نہیں تھی، اب ایک حد لگا دی گئی ہے۔‘‘ انہوں نے خبردار کیا کہ ’’فنڈ کم کرنے اور فیصلہ سازی میں تبدیلی سے دیہی ترقی اور غریبوں کی روزی دونوں متاثر ہوگی۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر پہلے ہی بجلی، پانی اور سڑکوں جیسے بنیادی کاموں کے لیے فنڈز کا انتظام کرنے میں مشکلات سے جوجھ رہا ہے۔ قرہ نے سوالیہ انداز میں کہا: ’’جب ہم ضروری سہولتوں کے لیے پیسہ جمع نہیں کر پا رہے تو دیہی کاموں کے لیے 40 فیصد حصہ کیسے ادا کر پائیں گے؟‘‘ تاہم بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نئے قانون کا دفاع کر رہی ہے۔
بی جے پی رہنما آر ایس پٹھانیہ نے دلیل دی کہ جموں و کشمیر ایک یونین ٹیریٹری ہے اور اس لحاظ اسے 100 فیصد مرکزی فنڈ ملتا رہے گا۔ انہوں نے کہا: ’’ہمارے لیے فنڈنگ پرانے ماڈل کے مطابق ہی جاری رہے گی۔‘‘
پٹھانیہ نے مزید بتایا کہ ’’دیہی ترقیات کے وزیر شیو راج سنگھ چوہان کی یقین دہانی کے مطابق ہمالیائی، شمال مشرقی ریاستوں اور بغیر اسمبلی والی یونین ٹیریٹریز کو مکمل فنڈنگ ملتی رہے گی۔‘‘ جب ان سے پوچھا گیا کہ جموں و کشمیر کی اسمبلی ہے، تو انہوں نے کہا: ’’ہم ہمالیائی علاقے کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی 100 فیصد حصہ ملے گا۔‘‘ جبکہ انہوں نے نئے ایکٹ کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ’’کام کے ایام 100 سے بڑھاکر 125 دن کر دیے گئے ہیں۔‘‘
ادھر، ایک سابق سرپنچ غلام حسن پنزو کا ماننا ہے کہ نئے قانون نے گرام سبھاؤں کے اختیارات چھین لیے ہیں اور فنڈ کی حد مقرر ہونے سے جاب کارڈ رکھنے والے مزدوروں کے کام کے دن بھی کم ہوں گے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو میں کہا: ’’یہ دونوں تبدیلیاں دیہی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنیں گیں اور گاؤں کے نوجوانوں میں جمہوری عمل سے دوری پیدا کریں گی۔‘‘
