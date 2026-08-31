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مخالفت کے باوجود سنگرمال-راج باغ فلائی اوور کا ٹھیکہ جموں کشمیر حکومت نے چندی گڑھ کی کمپنی کو دیا
فلائی اوور سے کھیل کے میدانوں، نجی املاک اور چنار کے درختوں کو متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
Published : August 31, 2026 at 6:20 PM IST
سرینگر: سول سوسائٹی گروپس کی مخالفت کے باوجود جموں کشمیر حکومت نے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں ایک فلائی اوور کی تعمیر کا ٹھیکہ چندی گڑھ کی ایک کمپنی کو دے دیا ہے۔ مجوزہ فلائی اوور سرکاری کھیل کے میدانوں کے اوپر سے گزرے گا اور اس کی تعمیر کے لیے چنار کے درخت بھی کاٹے جانے کا خدشہ ہے۔
محکمہ تعمیرات عامہ (PWD) نے رواں سال مئی میں ٹینڈر جاری کرنے کے بعد کانونٹ روڈ (جوگرز پارک) سے مولانا آزاد لنک روڈ تک شیر وانی روڈ کے راستے، دریائے جہلم کو عبور کرتے ہوئے گاڑیوں کے لیے اوور پاس، پل اور فلائی اوور کی تعمیر کا ٹھیکہ چندی گڑھ کی ایک تعمیراتی کمپنی کو دیا ہے۔
ایگزیکٹو انجینئر، پی ڈبلیو ڈی، سرینگر نے 6 مئی کو اس منصوبے کے لیے 114.70 کروڑ روپے مالیت کا ٹینڈر جاری کیا تھا۔ ٹینڈر میں کشمیر کی تین کمپنیوں، ایم ایم شال انجینئر اینڈ کنٹریکٹرز، ٹارمک روڈ اینڈ روف بلڈرز اور جہلم کنسٹرکشن کمپنی کے علاوہ چندی گڑھ کی سنگلا کنسٹرکشنز لمیٹڈ نے حصہ لیا۔
چندی گڑھ کی کمپنی نے 90 کروڑ روپے کی سب سے کم بولی دے کر ٹھیکہ حاصل کیا ہے۔ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے کمپنی کو 780 دن کی مدت دی گئی ہے۔
کارکنوں کے تحفظات
ماحولیاتی گروپوں اور حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے مقصد سے بنایا جانے والا یہ فلائی اوور حکومت کے اپنے بنیادی ڈھانچے، کروڑوں روپے کی نجی املاک کو متاثر کرے گا اور سبز چنار اور پاپلر درختوں کی کٹائی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
یہ فلائی اوور جنرل پوسٹ آفس (GPO) کے قریب دریائے جہلم کے اوپر سے گزرے گا اور پولو ویو میں جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل کے گراؤنڈ کے اوپر سے بھی گزرے گا۔ یہاں حال ہی میں تعمیر کیا گیا انڈور اسپورٹس ہال، مصنوعی ہاکی، فٹ بال اور رگبی ٹرف موجود ہیں۔ مصنوعی ہاکی ٹرف کا سنگ بنیاد جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 2020 میں رکھا تھا۔
اسپورٹس کمپلیکس کے علاوہ فلائی اوور ایک نجی کیفے اور نجی ہینڈی کرافٹ تاجروں کے شورومز کے اوپر سے بھی گزرے گا، جبکہ پولو ویو میں واقع ایس ایس پی ٹریفک ہیڈکوارٹر بھی اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل کے حکام اور شہر کے کھلاڑی مجوزہ فلائی اوور کو لے کر کافی تشویش میں ہیں۔ تکنیکی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد اس منصوبے پر کام جلد شروع ہونے کا امکان ہے۔
کھلاڑیوں کی تشویش
فٹ بال ٹرف پر موجود نوجوان کھلاڑیوں کے ایک گروپ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ”ہم کئی سال سے اس گراؤنڈ پر ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں۔ اگر گراؤنڈ کے اوپر فلائی اوور بن گیا تو شور بڑھے گا اور ہماری ٹریننگ اور کھیل دونوں متاثر ہوں گے۔"
اسپورٹس کونسل کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ اسپورٹس کمپلیکس طویل عرصے بعد تعمیر کیا گیا تھا جس سے کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کو مواقع ملے۔ عہدیدار نے کہا: ”فلائی اوور ان کھلاڑیوں سے یہ موقع چھین لے گا، جبکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پہلے ہی کھیل اور ٹریننگ کی مناسب سہولیات موجود نہیں ہیں۔"
لا علمی کا اظہار
اسپورٹس کونسل کی سیکریٹری نزہت گل نے کہا کہ انہیں فلائی اوور کے بارے میں ”معلومات نہیں ہیں۔“ دوسری جانب آر اینڈ بی پروجیکٹ، ڈویژن فرسٹ، سرینگر کے ایگزیکٹو انجینئر ناصر امین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ فلائی اوور سے کھیل کے میدان متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے ستون فٹ بال اور رگبی ٹرف کے درمیان موجود راستے میں تعمیر کیے جائیں گے۔
جب انجینئر سے پوچھا گیا کہ کیا اسپورٹس کمپلیکس سے متصل فلوریکلچر پارک میں موجود سبز چنار اور پاپلر کے درخت کاٹے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ ”میٹنگ میں مصروف ہیں۔“
چنار کٹیں گے؟
جموں و کشمیر میں پارکوں اور باغات کا انتظام کرنے والے پھول بانی محکمہ کے افسران نے کہا کہ انہیں ابھی تک مجوزہ فلائی اوور کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ محکمے کے ایک عہدیدار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، ”ہمیں ابھی تک مطلع نہیں کیا گیا۔ ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں کہ فلائی اوور کی وجہ سے پارک میں موجود چنار اور پاپلر کے درخت کاٹے جائیں گے یا نہیں۔“
فلائی اوور کی تجویز سامنے آنے کے مرحلے میں ہی ماحولیات سے متعلق پالیسی گروپ (Environment Policy Group) نے اس منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ یہ گروپ بعض قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی کارکنوں پر مشتمل ہے۔
ای پی جی کے کنوینر فیاض بخشی نے کہا کہ وہ فلائی اوور کی تعمیر کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اس سے بچوں اور کھلاڑیوں سے کھیل کے میدان ”چھین لیے جائیں گے۔“ انہوں نے کہا کہ اس کے ستون کھیل کے میدان کے اندر تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ جہلم سے متصل بنڈ کے قریب بعض تاجروں کی نجی املاک بھی متاثر ہوں گی۔
'فلائی اوور ٹریفک جام کا حل نہیں'
کشمیر کے سابق چیف ٹاؤن پلانر افتخار حکیم نے کہا کہ سرینگر میں ایک کلومیٹر سے بھی کم فاصلے کے اندر پہلے ہی عبداللہ برج، زیرو برج اور لال منڈی فٹ برج موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلائی اوور ٹریفک جام کا مستقل حل نہیں ہیں بلکہ ٹریفک کا مسئلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ ان کے مطابق فلائی اوور آگے جا کر ٹریفک کے نئے مسائل پیدا کرتے ہیں، ٹریفک کے تصادم کے مقامات بڑھاتے ہیں اور مزید گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ افتخار حکیم نے کہا، ”فلائی اوور ہمیشہ دو منٹ کی راحت دیتا ہے، اس کے بعد دس منٹ کا نیا ٹریفک جام پیدا ہوتا ہے۔“
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