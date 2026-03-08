ETV Bharat / jammu-and-kashmir
خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد احتجاج: کشمیر میں تعلیمی ادارے پیر سے دوبارہ کھلیں گے
جموں وکشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے بتایا کہ حکومت نے فیصلہ کیاکہ پیر سے تعلیمی ادارے دوبارہ معمول کے مطابق کھل جائیں گے۔
Published : March 8, 2026 at 7:43 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وادی کشمیر کے تمام تعلیمی ادارے پیر سے دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ یہ ادارے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل کے بعد وادی میں شروع ہونے والے احتجاج اور کشیدہ حالات کے باعث بند کر دیے گئے تھے۔
جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے بتایا کہ حکومت نے زمینی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ پیر سے وادی کے تمام اسکول اور کالج دوبارہ معمول کے مطابق کھل جائیں گے۔
واضح رہے کہ کشمیر میں تعلیمی ادارے تین ماہ طویل سرمائی تعطیلات کے بعد یکم مارچ کو دوبارہ کھلنے والے تھے، تاہم 28 فروری کو آیت اللہ خامنہ ای کے قتل کے بعد وادی میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے جس کے پیش نظر حکومت نے احتیاطی طور پر تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔
احتجاج کے دوران وادی کے مختلف علاقوں میں پابندیاں نافذ کی گئی تھیں اور موبائل انٹرنیٹ کی 4 جی سروس اور پری پیڈ موبائل خدمات بھی عارضی طور پر معطل کر دی گئی تھیں۔ سری نگر کے مرکزی علاقے لال چوک کو بھی ٹین شیٹس اور خاردار تاروں سے گھیر کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ کسی بڑے اجتماع کو روکا جا سکے۔
حکام کے مطابق حالات میں بہتری آنے کے بعد ہفتہ کی شام پابندیاں ہٹا دی گئیں اور اسی دن 4 جی انٹرنیٹ اور پری پیڈ موبائل خدمات بھی بحال کر دی گئیں۔ اب حکومت نے تعلیمی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ طلبا کی تعلیم متاثر نہ ہو۔