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جموں کشمیر: غریب مریضوں کی طبی امداد کے لیے ایم ایل ایز کو فنڈ سے 20 لاکھ روپے خرچ کرنے کی اجازت
کینسر، اعضا کی پیوندکاری اور گردوں سمیت جان لیوا بیماریوں کے علاج کے لیے یہ رقم براہ راست اسپتالوں کو فراہم کی جائے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 7, 2026 at 2:25 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے پیر کو ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ارکان (ایم ایل ایز) اپنی سالانہ 3 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈ (Constituency Development Fund) میں سے 20 لاکھ روپے، یعنی تقریباً 6.7 فیصد رقم، کینسر سمیت دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ایسے غریب مریضوں کی مدد کے لیے خرچ کر سکیں گے جو مالی مشکلات سے جوجھ رہے ہوں۔
جموں و کشمیر میں کینسر کے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور ڈاکٹر اسے ایک "ابھرتی ہوئی وبا" قرار دے رہے ہیں۔ حکومت کے اس نئے اقدام سے ایسے مریضوں کو کچھ راحت ملنے کی امید ہے جو علاج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کراؤڈ فنڈنگ کا سہارا لینے پر مجبور ہیں۔
محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ہر ایم ایل اے اپنے 3 کروڑ روپے کے حلقہ ترقیاتی فنڈ میں سے زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ روپے جان لیوا بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی طبی امداد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔
حکم نامے کے مطابق، کینسر کے علاج کے لیے ایک مریض کو زیادہ سے زیادہ 2.75 لاکھ روپے، اعضا کی پیوندکاری (آرگن ٹرانسپلانٹ) کے لیے 5 لاکھ روپے، جبکہ ڈائلیسس کی ضرورت والے دائمی گردوں کے مرض اور حکومت کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی دیگر بیماریوں کے لیے ایک لاکھ روپے تک امداد دی جا سکے گی۔
تاہم یہ مالی امداد صرف خط افلاس سے نیچے (بی پی ایل) زندگی گزارنے والے اور معاشی طور پر کمزور طبقے کے مریضوں کو ملے گی۔ اس کے لیے شرط ہوگی کہ متعلقہ مریض پہلے ہی پی ایم جے اے وائی صحت(PM-JAY SEHAT)، میڈیکل ایڈ ٹرسٹ (MAT)، غریب مریضوں کے لیے کینسر علاج و انتظامی فنڈ (CTMFFP) اور دیگر سرکاری اسکیموں سے دستیاب تمام فوائد حاصل کر چکا ہو۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ امداد صرف مخصوص جان لیوا بیماریوں، جیسے کینسر، اعضا کی پیوندکاری، ڈائلیسس یا گردوں کی پیوندکاری کے متقاضی دائمی گردوں کے مرض اور حکومت کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی دیگر بیماریوں کے لیے ہی دی جائے گی۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ امداد علاج کے تمام اخراجات پورے نہیں کرے گی بلکہ ہر مریض کے لیے مقررہ مالی حد کے مطابق جزوی مدد فراہم کی جائے گی۔
حکم نامے کے مطابق، رقم براہ راست منظور شدہ اسپتال یا طبی ادارے کو ادا کی جائے گی، نہ کہ مریض یا اس کے اہل خانہ کو۔
فیصلے کا خیر مقدم
این سی کے ایم ایل اے تنویر صادق نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی تعریف کی اور کہا کہ اس سے جموں و کشمیر کے بے شمار خاندانوں کو بڑی راحت ملے گی۔
انہوں نے کہا کہ جان لیوا بیماریوں سے لڑنے والے مریض اور ان کے اہل خانہ مالی مدد کے لیے دربدر بھٹکتے تھے، لیکن یہ تاریخی فیصلہ ضرورت کے وقت بروقت تعاون کو یقینی بنائے گا اور ان کے مالی و ذہنی بوجھ میں نمایاں کمی لائے گا۔
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