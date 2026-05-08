کشمیر میں انہدامی کارروائی پر حکومت نے کیا اعتراض، امتیازی رویے کا عائد کیا الزام
جموں و کشمیر حکومت نے ایل جی کی کشمیر میں منشیات فروشی کے الزام میں جائیدادیں منہدم کرنے کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : May 8, 2026 at 4:39 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے شروع کی گئی خصوصی ’نشہ مکت ابھیان‘ کے بیچ یو ٹی کی منتخب حکومت نے ایل جی سے منشیات فروشی کے ملزمان کی جائیدادیں مسمار کرنے کا عمل بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیونکہ "اس سے لوگوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے اور یہ کارروائیاں 'امتیازی' محسوس ہو رہی ہیں۔"
جموں و کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر دونوں جموں و کشمیر سے منشیات کے ناسور کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سرینگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا: "لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ ملزمان کے گھر اور جائیدادیں کیوں گرا رہے ہیں؟ ان کارروائیوں سے لوگوں کو ان کی جائیدادوں سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے اس سے ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ انہدامی کارروائیاں بند ہونی چاہئیں۔ اگر کوئی شخص ملوث ہے یا اس پر الزام ہے تو اس کے والدین کے گھر یا جائیداد کو کیوں گرایا جائے؟"
وزیر نے انکشاف کیا کہ کشمیر کے مقابلے میں جموں میں منشیات کے عادی افراد زیادہ ہیں، لیکن کارروائیاں زیادہ تر کشمیر میں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا: "ہمیں خدشہ ہے کہ نشہ مکت ابھیان کی آڑ میں کشمیر میں لوگوں کے مکانات اور جائیدادیں گرائی جا رہی ہیں۔ جموں میں اسی طرح کی کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہیں؟ اقدامات اور طریقہ کار امتیازی نہیں لگنے چاہئیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ داخلہ، جو منتخب حکومت کے ماتحت نہیں ہے، کو منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا، "سکیورٹی فورسز منشیات کو جموں و کشمیر میں اسمگل ہونے کی اجازت کیسے اور کیوں دیتی ہیں؟"
سکینہ ایتو نے کہا کہ محکمہ صحت منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی کے لیے سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہماری پارٹی نیشنل کانفرنس نے اسے اپنے منشور میں بھی شامل کیا ہے۔ حکومت اسمبلی میں ایک بل بھی لا رہی ہے۔ اگر ایل جی اس ناسور کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم ان سے یہ انہدامی کارروائیاں روکنے کی اپیل کرتے ہیں۔"
منوج سنہا نے 11 اپریل کو جموں سے 100 روزہ ’نشہ مکت ابھیان‘ شروع کیا تھا، جس کا مقصد جموں و کشمیر سے منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے استعمال کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ ایل جی کی ہدایات کے بعد پولیس اور ضلع انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کیں۔
11 اپریل سے 5 مئی تک پولیس کے مطابق 518 منشیات فروش گرفتار کیے گئے، 481 ایف آئی آر درج ہوئیں جبکہ منشیات فروشوں کی 24 جائیدادیں ضبط یا منہدم کی گئیں، جنہیں "جرم سے حاصل شدہ اثاثے" قرار دیا گیا۔
سنہا نے کہا ہے کہ منشیات کے عادی افراد اور متاثرین کے لیے نئی بحالی پالیسی کے ساتھ ساتھ اسمگلروں اور منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائیاں بھی کی جائیں گی، جن میں فوجداری مقدمات، ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ کی منسوخی، گاڑیوں کی رجسٹریشن ختم کرنا اور بینک کھاتے منجمد کرنا شامل ہے۔
پولیس کے مطابق 300 سے زائد ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کرنے کی سفارش کی گئی جبکہ 325 گاڑیوں کی رجسٹریشن ختم کی گئی۔ تقریباً 3000 میڈیکل اسٹوروں کی جانچ کی گئی، جس کے بعد خلاف ورزیوں پر 107 فارمیسی لائسنس معطل کیے گئے۔
سول انتظامیہ نے منشیات کے خلاف سماجی بیداری پیدا کرنے اور اس ناسور کے نقصانات اجاگر کرنے کے لیے شہروں اور اضلاع میں ریلیاں بھی نکالی ہیں۔
