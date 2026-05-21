جموں کشمیر حکومت کا منقسم خاندانوں کے لیے ایل او سی پر راستوں کو کھولنے کا مطالبہ
سریندر چودھری نے کہا کہ "ان سڑکوں کو منقسم خاندانوں کے لیے کھلا رکھا جانا چاہیے، بھلے ہی تجارت کو الگ مسئلہ سمجھا جائے۔"
Published : May 21, 2026 at 10:53 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی حکومت نے بھارت اور پاکستان کے بیچ منقسم خاندانوں کے لیے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے راستوں کو دوبارہ کھولنے کی وکالت کی ہے۔
اڑی میں لائن آف کنٹرول سے متصل علاقے میں بات کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے کہا کہ ان راستوں سے ان کے جیسے خاندانوں کو جن کے رشتہ دار سرحد کے اس پار موجود ہیں، اپنے الگ ہونے والے رشتہ داروں سے رابطہ کرنے کی اجازت ملی تھی۔
انہوں نے اڑی میں ایل او سی پر کمان پوسٹ کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ "ہمارے بزرگوں نے زندگی بھر دوبارہ ملاپ کا خواب دیکھا۔ آخر کار ان سڑکوں نے تقسیم وطن کے بعد منقسم خاندانوں کو دوبارہ جڑنے کا موقع دیا۔" انہوں نے یہ بات پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں داخل ہونے کے لیے بنی چوکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی۔
چوہدری نے مزید کہا کہ "میرا خیال ہے کہ ان سڑکوں کو منقسم خاندانوں کے لیے کھلا رکھا جانا چاہیے، بھلے ہی تجارت کو الگ مسئلہ سمجھا جائے۔"
ان کے بقول ان کے دادا تنہائی میں روتے بلکتے تھے اور سرحد پار رہنے والی اپنی بہن سے ملنے کے لیے ترستے رہتے تھے۔ "بدقسمتی سے، وہ ملاقات ان کی قسمت میں نہیں لکھی تھی۔" اسی کے ساتھ انہوں نے منقسم خاندانوں کو دوبارہ ملنے کی اجازت دینے کے لیے راستوں کو کھولنے پر زور دیا۔
جموں و کشمیر کی منتخب حکومت کے سال 2024 میں اقتدار میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان کے ساتھ سرحد پار تعلقات کے لیے بیٹنگ کی ہے۔ یہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے جنرل سکریٹری دتاتریہ ہوسابلے کے ریمارکس کے بعد سامنے آیا ہے کہ نئی دہلی کو اسلام آباد کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہییں۔ وہیں اس معاملے پر کانگریس نے انہیں نشانہ بنایا ہے تاہم جموں و کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی محبوبہ مفتی نے آر ایس ایس لیڈر کے اس موقف کی حمایت کی۔
دوسری طرف اسلام آباد نے اسے "مثبت پیش رفت" کے طور پر بیان کیا ہے۔ آپریشن سندور کے بعد سے بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک سال تک سرکاری رابطے ٹھپ رہے۔ حالانکہ دونوں ممالک کے سابق سفارت کاروں اور بااثر آوازوں نے دونوں اپنے ملکوں سے باہر دوسرے طریقوں سے رابطے جاری رکھے۔
کاروان امن کے نام سے جانے والی بس سروس اور تجارتی تعلقات سال 2019 میں معطل ہونے کے بعد سے بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحد کے دونوں طرف رہنے والے ہزاروں خاندان آپس میں ملنے سے قاصر ہیں۔ یہ راستے سال 2005 میں اس وقت کھولے گئے جب ہندوستان اور پاکستان نے منقسم خاندانوں کو کشمیر میں اڑی-مظفر آباد کے راستے اور جموں میں پونچھ-راولاکوٹ کے راستے سفر کرنے کی اجازت دے کر اعتماد بحالی کا فیصلہ کیا۔
حالیہ برسوں میں بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے اپنا مؤقف سخت کر رکھا ہے۔ سرکار کا موقف ہے کہ "دہشت گردی اور مذاکرات" ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس نے اپریل 2025 میں پہلگام حملے کے ساتھ پی او کے میں دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں پر حملوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ایک مختصر جنگ چھڑ گئی۔ اس کے بعد سے، نئی دہلی نے اپنی پوزیشن کو مزید سخت کر دیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سندھ طاس معاہدے کو التوا میں ڈال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ "خون اور پانی" ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔
نائب وزیر اعلیٰ چودھری نے تسلیم کیا کہ جموں و کشمیر میں پاکستان کے بار بار حملوں سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ انہوں نے تعلقات بحال کرنے کی ذمہ داری بھارت کے ساتھ پاکستان پر بھی ڈالی۔
چوہدری نے کہا کہ "وزارت خارجہ (MEA)، سکیورٹی ایجنسیوں اور وزارت دفاع کو صورت حال کا جائزہ لینا چاہیے اور سرحدی تجارت سے پیدا ہونے والی کسی بھی حفاظتی خامی کو دور کرنا چاہیے۔ ہماری ذاتی رائے کچھ بھی ہو، ملک کی سلامتی سب سے اہم ہے۔" چوہدری نے مزید کہا کہ "اگر تجارت کو دوبارہ شروع کرنے سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے، تو حتمی فیصلہ سیکیورٹی ایجنسیوں اور وزارت خارجہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ 2008 میں پونچھ میں چکن دا باغ کے ساتھ سرحد پار شروع ہونے تجارت نے پیرپنجال خطے میں ترقی کے مواقع پیدا کیے اور لوگوں میں خوشی پیدا کی۔
