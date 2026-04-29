جموں و کشمیر میں سفر ہوا مہنگا، مسافر کرایہ میں 18 فیصد اضافہ
جموں و کشمیر میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے طویل عرصہ سے مسافر کرایے میں اضافے کی مانگ کی جا رہی تھی۔
Published : April 29, 2026 at 7:22 PM IST
جموں: جموں و کشمیر حکومت نے یونین ٹیریٹری میں چلنے والی سبھی کمرشل گاڑیوں میں مسافروں کے کرایوں میں اضافہ کو منظوری دی ہے۔ اس ضمن میں حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کی رو سے بسوں، ٹیکسیوں اور آٹو رکشوں سمیت سبھی قسم کی کمرشل گاڑیوں کے کرایوں میں 18 فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔
یہ حکم محکمہ ٹرانسپورٹ کے سیکریٹری پیوش سنگلا نے جاری کیا، جنہوں نے ٹرانسپورٹ کمشنر جموں و کشمیر کو ہدایت دی کہ وہ بسوں، منی بسوں، ہر قسم کی ٹیکسیوں اور پیٹرول سے چلنے والے آٹو رکشوں کے زیادہ سے زیادہ کرایے مقرر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ای رکشہ اور ای آٹو کے لیے فی کلومیٹر کرایہ بھی طے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
ای رکشہ کا کرایہ 15 روپے فی کلومیٹر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ای آٹو پہلے کلومیٹر کے لیے 25 روپے اور اس کے بعد ہر کلومیٹر کے لیے 20 روپے وصول کرے گا۔
مسافروں کے کرایوں میں اضافے کا یہ فیصلہ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما کی قیادت میں لیا گیا، اور آج اس پر عمل درآمد کے لیے باضابطہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے حکومت سے طویل عرصہ سے مہنگائی بڑھنے کے سبب کرایوں میں اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اور اس ضمن میں کئی ٹرانسپورٹ انجمنوں نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ساتھ متعلقہ وزیر کے ساتھ بھی کئی ملاقاتیں کیں۔
