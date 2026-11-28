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جموں کشمیر: نیشنل لاء یونیورسٹی کا صدر دفتر بڈگام میں، کیمپس جموں میں ہوگا قائم
عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر حکومت نے 30 نومبر سے یونیورسٹی ایکٹ نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
Published : November 28, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 5:27 PM IST
سرینگر: عمر عبداللہ کی قیادت والی جموں و کشمیر حکومت نے جموں و کشمیر نیشنل لاء یونیورسٹی کے قیام کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ یونیورسٹی کا صدر دفتر وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں ہوگا جبکہ اس کا کیمپس جموں میں قائم کیا جائے گا۔ محکمہ قانون، انصاف اور پارلیمانی امور کی جانب سے ہفتے کو جاری دو الگ الگ نوٹیفکیشن کے مطابق یونیورسٹی 30 نومبر 2026 سے باضابطہ طور پر وجود میں آئے گی۔
آج یعنی 28 نومبر کو جاری نوٹیفکیشن کے مطابق حکومت نے 30 نومبر کو وہ تاریخ مقرر کیا ہے، جس دن جموں و کشمیر نیشنل لاء یونیورسٹی ایکٹ 2018 نافذ العمل ہوگا۔
ایس او 332 کے تحت جاری ایک الگ نوٹیفکیشن میں ایکٹ کی دفعہ 3(1) کے تحت یونیورسٹی کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی کا صدر دفتر ضلع بڈگام میں ہوگا جبکہ اس کا کیمپس جموں میں قائم کیا جائے گا۔ یہ دونوں احکامات محکمہ قانون، انصاف اور پارلیمانی امور نے سول سیکریٹریٹ سے جاری کیے ہیں۔ ان پر حکومت کے کمشنر سیکریٹری اچل سیٹھی کے دستخط ہیں۔
یہ فیصلہ یونیورسٹی کے مقام کو لے کر جاری سیاسی بحث کے درمیان سامنے آیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ ادارہ کشمیر کے بجائے جموں میں قائم کیا جائے۔ عمر عبداللہ حکومت کی جانب سے یونیورسٹی کو بڈگام میں قائم کرنے کا عندیہ دینے کے بعد بی جے پی رہنماؤں نے اس پر تنقید کی تھی اور علاقائی نمائندگی کا مطالبہ کیا تھا۔
علاقائی توازن
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس سال جنوری میں بی جے پی کے مطالبے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اس دلیل پر سوال اٹھایا تھا کہ جموں کو کسی ادارے سے محروم نہیں رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ جموں میں پہلے ہی انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (آئی آئی ٹی) اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (آئی آئی ایم) موجود ہیں۔ انہوں نے ناقدین سے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان اداروں کے قیام کے وقت علاقائی توازن سے متعلق ایسے خدشات کیوں نہیں اٹھائے گئے تھے؟
ادھر، نوٹیفکیشن کے ذریعے یونیورسٹی کے صدر دفتر کا مقام باضابطہ طور پر طے کر دیا گیا ہے اور جموں میں بھی اس کا کیمپس قائم کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس انتظام کے تحت ادارے کا مرکزی دفتر کشمیر میں ہوگا جبکہ جموں خطے میں بھی اس کی تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔
قابل ذکر ہے کہ جموں و کشمیر نیشنل لاء یونیورسٹی ایکٹ 2018 میں منظور کیا گیا تھا اور اسے اُس وقت کے گورنر نے 28 ستمبر 2019 کو منظوری دی تھی۔ تاہم، اس قانون کو نافذ کرنے اور یونیورسٹی کے قیام کے لیے حکومت کی جانب سے الگ نوٹیفکیشن جاری کرنی ضروری تھی۔
اس ایکٹ کے تحت حکومت کو سرکاری نوٹیفکیشن کے ذریعے یونیورسٹی قائم کرنے اور اس کے صدر دفتر کا مقام مقرر کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ حکومت دیگر مقامات پر بھی اس کے کیمپس قائم کر سکتی ہے۔
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