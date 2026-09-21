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سرکاری نظام میں مصنوعی ذہانت کی انٹری، جموں و کشمیر میں دو کمیٹیاں قائم
حکومت نے مختلف محکموں میں اے آئی کے استعمال، پائلٹ منصوبوں، ڈیٹا تحفظ، شفافیت اور بہتر خدمات کے لیے روڈ میپ بنانے کی ہدایت دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 21, 2026 at 9:06 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے پیر کو گورننس (حکمرانی) کے شعبے میں مصنوعی ذہانت (AI) کے عملی استعمال کی نشاندہی کرنے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اے آئی پر مبنی عوام پر مرکوز نظام حکمرانی تیار کرنے کے لیے دو کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔
محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کے حکم نامہ نمبر 1545-JK(GAD) of 2026 کے مطابق اس اقدام کا مقصد جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بہتر حکمرانی، تیز تر فیصلہ سازی اور شہریوں کو بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے استعمال کرنا ہے۔
کمیٹیوں کا کام
تشکیل دی گئی کمیٹیاں مختلف محکموں میں اے آئی کے عملی استعمال اور اس کے ممکنہ شعبوں کی نشاندہی کریں گیں اور جموں و کشمیر میں اے آئی پر مبنی عوامی مرکزیت والے نظام حکمرانی کے قیام کے لیے کام کریں گیں۔
حکم نامے کے مطابق اپیکس کمیٹی کی سربراہی چیف سیکریٹری کریں گے۔ کمیٹی میں فائنانشل کمشنر، ایڈیشنل چیف سیکریٹری محکمہ خزانہ، حکومت کے کمشنر سیکریٹری محکمہ اطلاعات ٹیکنالوجی، ڈائریکٹر انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (آئی آئی ٹی) جموں، اسٹیٹ انفارمیٹکس آفیسر جموں و کشمیر، نیشنل انفارمیٹکس سینٹر (NIC)، BISAG کا ایک نمائندہ اور ضرورت کے مطابق نامزد کیا جانے والا کوئی دیگر افسر شامل ہوگا۔
متعلقہ انتظامی محکمہ یا محکموں کا ایک نمائندہ بھی کمیٹی کا رکن ہوگا۔ حکم نامے کے مطابق اپیکس کمیٹی ہر محکمے کے لیے تیار کیے جانے والے ایکشن پلان کی منظوری دے گی۔ کمیٹی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے پروگرام کا جائزہ بھی لے گی اور رکاوٹوں کو دور کرنے اور عمل درآمد کو مزید بہتر بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرے گی۔
دوسری جانب کور کمیٹی کی سربراہی حکومت کے کمشنر سیکریٹری محکمہ اطلاعاتِ ٹیکنالوجی کریں گے، جبکہ آئی آئی ٹی جموں کے ڈائریکٹر اس کے شریک چیئرمین ہوں گے۔ کور کمیٹی میں جموں و کشمیر کے اسٹیٹ انفارمیٹکس آفیسر، متعلقہ انتظامی محکمہ یا محکموں کے ایڈیشنل سیکریٹری سے کم رینک نہ رکھنے والے نمائندے، BISAG کا ایک نمائندہ اور ضرورت کے مطابق نامزد دیگر افسر شامل ہوں گے۔
کور کمیٹی کو اے آئی پر مبنی حل کی عملی تیاری اور تنصیب پر کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ حکم نامے کے مطابق کمیٹی کی پہلی ذمہ داری انتظامی اور ترقیاتی ضروریات کے مطابق اے آئی پر مبنی حل کی نشاندہی اور تیاری میں تعاون کرنا ہوگی۔
ای - گورننس
کمیٹی ایسے اے آئی استعمال کے شعبوں کی بھی نشاندہی کرے گی جنہیں پائلٹ بنیادوں پر نافذ کیا جا سکے اور جن کا نمایاں اثر ہو۔ حکم نامے کے مطابق اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ایسے نظام موجودہ ای-گورننس انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل پورٹلز اور محکمانہ طریقہ کار کے ساتھ آسانی سے مربوط ہوں۔
کمیٹی محکموں کی جانب سے اے آئی اپنانے کے لیے ایک منظم روڈ میپ بھی تیار کرے گی، جس میں قابل پیمائش عوامی فائدے، شہری مرکزی خدمات اور انتظامی کارکردگی پر توجہ دی جائے گی۔ حکومتی حکم نامے میں مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال کے لیے بھی مختلف تقاضے طے کیے گئے ہیں۔
کور کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ ذمہ دارانہ اے آئی طریقہ کار، ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق قانونی ضوابط، بشمول DPDP ایکٹ، الگورتھم میں شفافیت، پائیداری اور مستقبل میں توسیع کی صلاحیت کو یقینی بنایا جائے۔
تشکیل دی گئی کمیٹی،نظام میں موجود تکنیکی اور دیگر رکاوٹوں کی نشاندہی کرے گی اور ان کے حل کے لیے اقدامات اور طریقہ کار تجویز کرے گی۔ حکم نامے میں اہم کارکردگی اشاریوں (KPIs) اور مقررہ اہداف پر مبنی نگرانی کا نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے تاکہ عمل درآمد کی کارکردگی کو جانچا جا سکے۔
حکومت نے کمیٹی کو اے آئی نظام تیار کرنے اور حاصل کرنے کے مختلف طریقوں کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت دی ہے۔
حکم نامے کے مطابق محکمہ اطلاعات ٹیکنالوجی دونوں کمیٹیوں کو انتظامی معاونت فراہم کرے گا۔ کمیٹیوں کو شعبہ وار غور و خوض کے لیے ایک وقت مقررہ محکمانہ کیلنڈر تیار کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس غور و خوض کا مقصد مختلف شعبوں میں اے آئی کے استعمال کے امکانات کی نشاندہی کرنا اور اس کے مطابق مخصوص اقدامات اور حل تیار کرنا ہوگا۔
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