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محبوبہ کے شوہر کو ڈاک کے ذریعے بھجوائی منشیات، تاکہ غیر ازدواجی تعلقات کا راستہ ہو صاف
پولیس کے مطابق ملزم نے اپنی محبوبہ کے شوہر کو منشیات کیس میں پھنسانے کے لیے کان پور، اتر پردیش سے منشیات کی کھیپ بھجوائی۔
Published : August 11, 2026 at 9:09 PM IST
سرینگر: کشمیر میں ایک سرکاری ملازم کی مبینہ سازش اس وقت بے نقاب ہوگئی جب جموں کشمیر پولیس نے ایک منشیات کی کھیپ کے پیچھے اس کے ہاتھ ہونے کا سراغ لگایا۔ پولیس کے مطابق اس سازش کا مقصد محبوبہ کے شوہر کو منشیات کے مقدمے میں پھنسا کر اپنے غیر ازدواجی رشتے کے لیے راہ کو ہموار کرنا تھا۔
سرینگر کے زینہ کوٹ علاقے سے تعلق رکھنے والے 51 سالہ طارق احمد صوفی کو گاندربل پولیس نے گرفتار کر لیا۔ طارق صوفی پیشہ سے سرکاری ملازم ہے اور اس وقت گاندربل میں ہی ان کی تعیناتی تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق طارق احمد شادی شدہ ہے اور اس کے تین بچے ہیں، جبکہ اس کا بڑا بیٹا کالج سے تعلیم مکمل کرچکا ہے۔
کیسے ہوا سازش کا پردہ فاش
جموں کشمیر پولیس اور اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کو گزشتہ ہفتے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں ڈاک کے ذریعے منشیات کی کھیپ پہنچائے جانے کی اطلاع موصول ہوئی تھی، جس کے بعد ایک مقدمہ درج کرکے ایک جال بچھایا گیا تاکہ پارسل وصول کرنے والے شخص کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جاسکے۔
گاندربل پولیس کے مطابق پارسل میں پاؤڈر نما مادہ تھا۔ فرانزک سائنس لیبارٹری (FSL) میں جانچ کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں 4 کلو گرام کوکین تھی۔ پارسل میں سائکوٹراپک ادویات اور بھنگ بھی موجود تھی۔ پولیس کے مطابق منشیات کی یہ کھیپ ریاست اتر پردیش کے کانپور سے کشمیر پارسل کی گئی تھی۔
یہ پارسل ایک ایسے شخص کے نام بھیجا گیا تھا جو پولٹری فارم چلاتا ہے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ پارسل میں پولٹری کے نمونے ہیں۔ تاہم تحقیقات کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ اس شخص کا منشیات سے کوئی سابقہ تعلق نہیں تھا۔
تفتیش کے دوران جب پولیس نے اس کا موبائل فون چیک کیا تو رابطوں میں سعودی عرب کا ایک فون نمبر بھی ملا۔ تحقیقات کرنے والے افسران کے مطابق، اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ اس نمبر سے اسے فون کرکے اپنی ہونے والی بیوی سے شادی نہ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی تھیں۔
اس اطلاع کے بعد پولیس نے اس نومولود شادی شدہ جوڑے کے تعلقات پر توجہ مرکوز کی۔ دونوں کی شادی محض ایک ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی اور وہ ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ وہیں خاتون (پولٹری فارم کی زوجہ) کے فون ریکارڈ کی جانچ کے دوران پولیس اصل ملزم طارق احمد صوفی تک پہنچی۔
تحقیقات میں سامنے آیا کہ طارق صوفی نے ہی اتر پردیش میں موجود اپنے ایک دوست کے ذریعے منشیات کی یہ کھیپ بھیجی تھی۔ حکام کے مطابق، طارق اور خاتون نے مبینہ طور پر مل کر یہ ساری سازش رچی اور اتر پردیش میں موجود طارق کے دوست کے ذریعے پولٹری فارم کے مالک کو منشیات کی کھیپ بھجوائی، تاکہ یہ دونوں اپنے غیر ازدواجی تعلقات جاری رکھ سکیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ طارق اور خاتون گزشتہ تقریبا پانچ سے چھ سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے۔ پولیس کے مطابق، خاتون نے شادی کے بعد بھی طارق کے ساتھ تعلقات جاری رکھےے۔ ایک افسر نے بتایا کہ شادی کے بعد وہ طارق سے دو مرتبہ ملی اور دونوں کے درمیان فون پر باقاعدگی سے بات چیت بھی ہوتی رہی۔
حکام کے مطابق طارق کو یہ احساس ہوا کہ خاتون کا شوہر ان کے تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہے، جس کے بعد دونوں نے مبینہ طور پر اسے منشیات کیس میں پھنسا کر اور اسے جیل پہنچا کر راستہ صاف کرنے کا منصوبہ بنایا۔
تاہم حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش کاروں کی بروقت کارروائی اور معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت نے ایک بے گناہ شوہر کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسنے سے بچا لیا۔
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