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سرکاری محکموں میں 40 ہزار سے زائد اسامیاں خالی: جموں کشمیر اسمبلی میں انکشاف
جموں و کشمیر اسمبلی میں حکومت نے بتایا کہ سب سے زیادہ اسامیاں 12,797 صحت و طبی تعلیم میں زیرِ التوا ہیں۔
By PTI
Published : September 21, 2026 at 4:07 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر کے مختلف سرکاری محکموں میں 40,672 اسامیاں خالی ہیں، جن میں سب سے زیادہ اسامیاں صحت اور طبی تعلیم کے محکمے میں ہیں۔ یہ اطلاع پیر کو اسمبلی میں تحریری سوال کے جواب میں دی گئی۔ جموں کشمیر اسمبلی کا خزاں اجلاس آج سے سرینگر میں شروع ہوا جو 30ستمبر کو اختتام ہوگا۔
بھرتی اور خالی اسامیوں سے متعلق ارکان اسمبلی سجاد لون اور عرفان حفیظ لون کے سوالات کے جواب میں جموں کشمیر حکومت نے بتایا کہ مختلف سرکاری محکموں میں مجموعی طور پر 40,672 اسامیاں خالی پڑی ہیں۔
حکومت کے مطابق ان میں 3,318 گیزٹیڈ، 24,427 نان گزٹیڈ اور 12,927 ملٹی ٹاسکنگ اسٹاف (MTS) کی اسامیاں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ خالی اسامیاں صحت اور طبی تعلیم کے محکمے میں ہیں، جہاں 2,125 گیزٹیڈ، 8,064 نان گیزٹیڈ اور 2,608 MTS کی اسامیاں خالی ہیں۔
جموں کشمیر حکومت نے تحریری سوال کے جواب میں بتایا کہ محکمہ زراعت میں 4,939 محکمہ خزانہ میں 1,829 اور اسکول ایجوکیشن میں 1,364 اسامیاں خالی ہیں۔
حکومت کے مطابق گزشتہ دو برسوں کے دوران 17,922 اسامیاں جموں و کشمیر سروس سلیکشن بورڈ جبکہ 2,150 اسامیاں پبلک سروس کمیشن کو بھرتی کے لیے بھیجی گئی ہیں۔
حکومت نے کہا کہ خالی اسامیاں مقررہ مدت کے اندر پُر کرنے کو یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ حکومت کے مطابق ان اقدامات میں خالی اسامیوں کی بروقت نشاندہی کرکے انہیں بھرتی کرنے والے اداروں کو بھیجنا، مقررہ قانونی طریقہ کار پر عمل کرنا، بھرتی کے عمل کی پہلے سے منصوبہ بندی کرنا اور مختلف مراحل میں بھرتی کے شیڈول کی مسلسل نگرانی شامل ہے۔
یہ بھی کہا گیا کہ بھرتی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے طریقہ کار کو آسان بنانے، بھرتی کرنے والے اداروں کے ساتھ بہتر رابطہ قائم کرنے اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، جبکہ شفافیت، منصفانہ عمل اور میرٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وہیں سبھی محکمہ جات کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ براہِ راست کوٹے کے تحت آنے والی خالی اسامیاں بروقت بھرتی کرنے والے اداروں کو بھیجی جائیں۔
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