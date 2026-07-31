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جموں کشمیر میں اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود سرکاری ملازمتوں کی آؤٹ سورسنگ جاری
محکمہ صحت اور انیمل ہسبنڈری ڈیپارٹمنٹ میں نئی آؤٹ سورسنگ سے جموں کشمیر حکومت پھر سوالات کی زد میں ہے۔
Published : July 31, 2026 at 3:56 PM IST
سرینگر: اپوزیشن جماعتوں کے شدید اعتراضات اور احتجاج کے باوجود جموں و کشمیر حکومت مختلف سرکاری محکموں کے لیے نجی افرادی قوت اور آئی ٹی کمپنیوں کے ذریعے ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
حکومت نے حال ہی میں محکمہ انیمل ہسبنڈری اور محکمہ صحت میں مختلف نشستوں کے لیے نئی اسامیاں مشتہر کی ہیں۔ ان میں ویٹرنری ڈاکٹر، ڈیٹا انٹری آپریٹر، ٹیکنیشن، ڈرائیور اور اٹینڈنٹ کے عہدے شامل ہیں۔
محکمہ انیمل ہسبنڈری نے جموں و کشمیر میں ویٹرنری اسپتالوں اور ڈسپنسریوں کے قیام اور مضبوطی—موبائل ویٹرنری یونٹس (ESVHD-MVU) اسکیم کے تحت کشمیر کے 10 اضلاع کے لیے 26 ویٹرنری ڈاکٹروں کی اسامیاں آؤٹ سورس کی ہیں۔ اس کے علاوہ 25 پیرا ویٹرنری عملے، تین کال ایگزیکٹیوز اور 25 ڈرائیور کم اٹینڈنٹس کی خدمات بھی نجی کمپنیوں کے ذریعے حاصل کی جا رہی ہیں۔
محکمہ صحت میں بھی آٹھ اسامیوں کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے۔ ان میں ڈیٹا انٹری آپریٹر، آیوش فارماسسٹ، لیبارٹری اور ایکسرے ٹیکنیشن، لیبارٹری اسسٹنٹ اور دیگر ٹیکنیکل عملے کے عہدے شامل ہیں۔
آؤٹ سورسنگ پر ناراضگی
سرکاری ملازمتوں کی آؤٹ سورسنگ کے معاملے نے اپوزیشن جماعتوں میں شدید ناراضگی پیدا کی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی)، پیپلز کانفرنس (پی سی) اور اپنی پارٹی نے اس پالیسی کی سخت مخالفت کی ہے۔ پی ڈی پی اور بی جے پی نے اس کے خلاف یو ٹی بھر میں احتجاج بھی کیے۔
بی جے پی نے 20 جولائی کو سول سیکریٹریٹ کے گھیراؤ کا اعلان کیا تھا، تاہم خراب موسم اور لینڈ سلائڈنگ، فلیش فلڈز کی وجہ سے جانی و مالی نقصان کے باعث پروگرام ملتوی کردیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ "آؤٹ سورس کی جانے والی ملازمتیں عارضی نوعیت کی ہیں اور ان سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مستقل تقرری یا ملازمت باقاعدہ ہونے کا کوئی حق نہیں ملتا۔"
اپوزیشن نے نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے مختلف محکموں میں 25 ہزار سے زیادہ سرکاری ملازمتیں جموں و کشمیر اور دیگر ریاستوں کی کئی نجی کمپنیوں کے سپرد یعنی آؤٹ سورس کی ہیں۔
حال ہی میں محکمہ جنگلات کے کارکنوں نے بھی 1,300 سے زیادہ ملازمین کی آؤٹ سورسنگ کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ یہ کارکن 2004 سے محکمہ جنگلات میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنی ملازمتوں کو مستقل کیے جانے کے منتظر ہیں۔
آؤٹ سورسنگ کے خلاف احتجاجی مارچ کی قیادت کرنے والے پی ڈی پی یوتھ لیڈر ظہیب میر نے الزام عائد کیا کہ ان ملازمتوں کے اشتہارات نجی کمپنیاں وسیع پیمانے پر میڈیا میں تشہیر کیے بغیر جاری کرتی ہیں۔ "ہم نے اس جانبدارانہ بھرتی عمل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس میں حکمران جماعت کے ایک رکن اسمبلی کے رشتہ داروں اور کارکنوں کو ملازمتیں دی گئی ہیں۔ تحقیقات کرانے کے بجائے حکومت نے مالیاتی قواعد کا حوالہ دے کر اس عمل کا دفاع کیا۔"
حکومت کا دفاع
آؤٹ سورسنگ کے معاملے پر بڑھتی تنقید کے بعد جموں و کشمیر حکومت کے دو کابینہ وزراء سکینہ ایتو اور جاوید احمد ڈار کے علاوہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے 28 جون کو ایک پریس کانفرنس کی تھی اور آؤٹ سورسنگ کے ذریعے بھرتیوں کا دفاع کیا تھا۔ ناصر اسلم وانی نے کہا تھا کہ یہ عمل 2019 اور 2017 میں نافذ کیے گئے جنرل فائنانشل رولز (GFR) کے مطابق کیا جا رہا ہے۔
سال 2017 کے جنرل فائنانشل رولز کے تحت کسی وزارت یا محکمہ کو کفایت شعاری اور کارکردگی کے مفاد میں بعض غیر مشاورتی خدمات حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اس مقصد کے لیے متعلقہ محکمہ تفصیلی ہدایات اور طریقہ کار بھی وضع کرسکتا ہے، تاہم اس سے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہوگی۔
اس سے قبل ای ٹی وی بھارت نے رپورٹ کیا تھا کہ 2021 سے اب تک 29 سرکاری محکموں نے 200 سے زیادہ نجی کمپنیوں کے ذریعے 22,454 ملازمتیں آؤٹ سورس کی ہیں۔ ان ملازمتوں میں سکیورٹی سروسز، ہاؤس کیپنگ، سکیورٹی سے متعلق انفارمیشن ٹیکنالوجی، صفائی ستھرائی، کمپیوٹر آپریشن، ووکیشنل ٹرینرز، ووکیشنل کوآرڈینیٹرز، نگرانی اور حفاظتی عملہ، ڈرائیور، پلمبر، آئی ٹی اور مالیاتی ماہرین کے علاوہ رام بن ضلع کے سناسر علاقے میں واقع ٹیولپ گارڈن کی اپگریڈیشن کے لیے فیلڈ اسٹاف کی اسامیاں شامل ہیں۔
حکام کے مطابق ان نجی کمپنیوں کی خدمات حکومت کے گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس (GeM) پورٹل کے ذریعے بولی کے عمل کے تحت حاصل کی گئیں۔ مختلف سرکاری محکموں نے افرادی قوت کی فراہمی کے لیے الگ الگ ٹینڈرز جاری کیے، جس پر حکومت کو ہر سال تقریباً 200 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔
ان نجی کمپنیوں کے دفاتر گجرات، نوئیڈا، ہریانہ، پنجاب، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور دہلی میں واقع ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں جموں و کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں۔
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