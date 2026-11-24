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کشمیر کے تین اضلاع میں جدید فروٹ اور سبزی منڈیوں کے قیام کے لیے زمین مختص
کولگام، بارہمولہ اورپلوامہ اضلاع میں قائم ہونے جا رہی ان منڈیوں کیلیے حکومت نے محکمہ زراعت کو چالیس ایکڑ اراضی کی منتقلی کو منظوری دی۔
By PTI
Published : November 24, 2026 at 4:31 PM IST
جموں: جموں و کشمیر حکومت نے منگل کو جنوبی کشمیر کے کولگام اور پلوامہ جبکہ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں جدید فروٹ اور سبزی منڈیاں قائم کرنے کے لیے محکمہ زراعت کو 320 کنال (40 ایکڑ) اراضی منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔
وزیر اعلیٰ کے دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس اقدام سے کسانوں کو اپنی پیداوار فروخت کرنے کے بہتر مواقع ملیں گے، قیمتوں کے تعین میں شفافیت آئے گی، فصلوں کی کٹائی کے بعد ہونے والے نقصان میں کمی ہوگی، زرعی پیداوار میں ویلیو ایڈیشن کو فروغ ملے گا اور مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس سے جموں و کشمیر کے باغبانی اور زراعت کے شعبوں کو بھی فروغ ملنے کی توقع ہے۔
حکام کے مطابق جنوبی کشمیر کے کولگام اور پلوامہ جبکہ شمالی کشمیر کے بارہمولہ اضلاع جموں و کشمیر کی زرعی اور باغبانی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان اضلاع میں جدید فروٹ اور سبزی منڈیوں کے قیام سے اس شعبے کو نئی رفتار ملنے، کسانوں کی آمدنی کے امکانات بہتر ہونے اور دیہی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر ترقی دینے میں مدد ملے گی۔
The Government has approved the transfer of 320 kanals of land to the Agriculture Production Department for establishing modern fruit and vegetable markets in Kulgam, Baramulla and Pulwama districts. The initiative will strengthen market access for farmers, ensure transparent pricing, minimise post-harvest losses, promote value addition and generate local employment, providing a significant boost to J&K’s horticulture and agriculture sectors.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) November 24, 2026
حکام نے کہا کہ جدید منڈیاں پورے خطے میں زرعی پیداوار کی خرید و فروخت کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنائیں گی۔ ان کے ذریعے کسانوں کو منڈیوں تک بہتر رسائی، جدید سہولیات اور اپنی پیداوار فروخت کرنے کے مزید مواقع حاصل ہوں گے۔ حکام کے مطابق مجوزہ منڈیاں زرعی اور باغبانی کی پیداوار جمع کرنے، اس کی درجہ بندی، چھانٹی، ذخیرہ کرنے اور فروخت کے لیے اہم مراکز کے طور پر کام کریں گی۔
ان جدید منڈیوں کے قیام کا ایک مقصد زرعی لین دین میں زیادہ شفافیت اور کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب قیمت دلانا بھی ہے۔ اس سے کسان اپنی فصلوں کا بہتر معاوضہ حاصل کر سکیں گے اور درمیانی افراد یا آڑھتیوں پر ان کا انحصار بھی کم ہوگا۔
اس کے علاوہ بہتر بنیادی ڈھانچے اور منظم مارکیٹنگ کے انتظامات سے فصلوں کی کٹائی کے بعد ہونے والے نقصان کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی، خاص طور پر ایسے پھلوں اور سبزیوں کے معاملے میں جو زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رکھے جا سکتے۔
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