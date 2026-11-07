ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر، این ایچ ایم کنٹریکچول ملازمین کے لیے 5 فیصد سالانہ انکریمنٹ کا اعلان
حکمنامے کے مطابق 31مارچ 2026 یا اس سے پہلے ایک سال کی ملازمت مکمل کرنے والوں کویکم اپریل 2026 سے انکریمنٹ کا فائدہ ملے گا۔
By PTI
Published : November 7, 2026 at 8:20 PM IST
جموں: جموں کشمیر حکومت نے ہفتے کے روز نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے تحت کام کرنے والے اہل کنٹریکچول ملازمین کو مالی سال 2026-27 کے دوران 5 فیصد سالانہ انکریمنٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں صحت کے شعبے سے وابستہ ملازمین کو راحت ملنے کی توقع ہے۔
جموں کشمیر کی وزیر صحت سکینہ ایتو کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے حکومت نے این ایچ ایم کے کنٹریکچول ملازمین سے کیا گیا وعدہ پورا کیا ہے اور جموں و کشمیر میں طبی سہولیات کو بہتر بنانے میں ان کی محنت اور خدمات کا اعتراف کیا ہے۔
سکینہ ایتو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا: "حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق جموں و کشمیر میں این ایچ ایم کے تحت کام کر رہے اہل کنٹریکچول ملازمین کے لیے مالی سال 2026-27 کے دوران 5 فیصد سالانہ انکریمنٹ منظور کیا گیا ہے۔" انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ این ایچ ایم ملازمین کی لگن اور محنت کو تسلیم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
انہوں نے مزید کہا: "صحت کے شعبے سے وابستہ ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کا عزم برقرار ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں ہم ایک مضبوط، بہتر ردعمل دینے والے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے نظامِ صحت کی تعمیر کے لیے کام جاری رکھیں گے۔"
این ایچ ایم جموں و کشمیر کے مشن ڈائریکٹر اطہر عامر خان نے اس سلسلے میں باضابطہ حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت ریاستی، ڈویژنل، ضلعی اور بلاک سطح پر کام کرنے والے اہل کنٹریکچول ملازمین کو 5 فیصد سالانہ انکریمنٹ منظور کیا گیا ہے۔ اس میں این ایچ ایم اور بیماریوں پر قابو پانے کے پروگراموں کے تحت کام کرنے والے ملازمین بھی شامل ہیں۔
حکم نامے کے مطابق، ایسے ملازمین جنہوں نے 31 مارچ 2026 یا اس سے پہلے ایک سال کی ملازمت مکمل کرلی ہے، انہیں یکم اپریل 2026 سے انکریمنٹ کا فائدہ ملے گا۔ وہ ملازمین جو یکم اپریل سے 30 ستمبر 2026 کے درمیان ایک سال کی ملازمت مکمل کریں گے، انہیں یکم اکتوبر 2026 سے یہ فائدہ دیا جائے گا۔ جبکہ 30 ستمبر 2026 کے بعد ایک سال کی ملازمت مکمل کرنے والے ملازمین یکم اپریل 2027 سے انکریمنٹ کے اہل ہوں گے۔
حکم نامے میں متعلقہ ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ افسران اور کنٹرولنگ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ملازمین کی مقررہ مدت ملازمت اور تسلی بخش کارکردگی کی تصدیق کے بعد ہی این ایچ ایم کے رہنما اصولوں کے مطابق اہل ملازمین کو اس سہولت کا فائدہ پہنچائیں۔
یہ بھی پڑھیں: