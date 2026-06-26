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جموں کشمیر کو ملا پہلا اسپورٹس ایکسیلنس سنٹر، پلوامہ کے لیے منظوری، ایل جی اور وزیر کھیل نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا
جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ میں نیشنل سینٹر آف ایکسی لینس کی منظوری ملی ہے۔ یہ سینٹر عالمی معیار کا ہوگا۔
Published : June 26, 2026 at 7:39 AM IST
سرینگر: حکومت ہند کی جانب سے کھیلوں کے لیے جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع میں نیشنل سینٹر آف ایکسی لینس (این سی او ای) کو منظوری دیے جانے پر مرکز کے زیر انتظام علاقہ کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر کھیل منسُکھ مانڈویا کا شکریہ ادا کیا۔
جموں و کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ میں پہلے نیشنل سنٹر آف ایکسیلنس (این سی او ای) کا اعلان کیا۔ یہ مختلف کھیلوں میں ہزاروں نوجوانوں کو ہنر مند بنانے کے علاوہ بڑے کھیلوں اور مختلف ایتھلیٹک مقابلوں کے لیے ایک اہم قومی مرکز کے طور پر کام کرے گا۔
I am grateful to Hon'ble PM Shri @Narendramodi Ji & Hon'ble Minister of Youth Affairs & Sports, GoI Dr. @mansukhmandviya Ji for approval of J&K's first National Centre of Excellence (NCOE) at Awantipora, Pulwama, which will serve as a premier national centre for High Altitude…— Manoj Sinha (@manojsinha_) June 25, 2026
ایل جی منوج سنہا نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر لکھا، "میں جموں کشمیر کے لیے منظوری کے لیے عزت مآب وزیر اعظم نریندر مودی جی اور عزت مآب وزیر برائے امور نوجوانان اور کھیل ڈاکٹر منسُکھ مانڈویا جی کا شکر گزار ہوں۔ این سی او ای کیمپس میں موجود سہولیات میں ایتھلیٹکس ٹریکس، انڈور کورٹس، فٹ بال ٹرف، ہاکی ٹرف اور شوٹنگ کورٹس، شوٹنگ کورٹس، اور کھیلوں کے میدان شامل ہوں گے۔ سوئمنگ پول، تائیکوانڈو ہال، مربوط طاقت اور کنڈیشنگ اور بحالی کمپلیکس، ہاسٹلز، اسپورٹس سائنس سینٹر، اور اسپورٹس میڈیسن سینٹر یہ جدید ترین مرکز ہمارے مرکزی علاقے میں عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ اور عالمی معیار کی کوچنگ لائے گا، جو اولمپک اور بین الاقوامی چیمپئنز کی اگلی نسل کو تربیت دے گا۔
یو ٹی کے وزیر کھیل ستیش شرما نے بھی این سی او ای کو منظوری دینے پر پی ایم مودی اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔
This world-class facility with athletics tracks, football turf, hockey turfs, shooting range, swimming pool & sports science centre will be a game-changer for our youth. J&K is ready to produce the next generation of Olympic champions!— Satish Sharma (@satishsharmajnk) June 25, 2026
شرما نے ایل جی کے فوراً بعد ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا، "جموں و کشمیر کے لوگوں کی طرف سے، میں عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی، مرکزی وزیر کھیل ڈاکٹر منسُکھ مانڈویا جی اور جموں کشمیر کے پہلے نیشنل سینٹر آف ایکسی لینس (NCOE) کو منظوری دینے کے لیے ہمارے متحرک وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ کی حمایت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔"
انہوں نے کہا کہ ایتھلیٹکس ٹریکس، فٹبال ٹرف، ہاکی ٹرف، شوٹنگ رینج، سوئمنگ پول اور اسپورٹس سائنس سینٹر کے ساتھ یہ عالمی معیار کی سہولت ہمارے نوجوانوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ انھوں نے مزید کہا، جموں کشمیر اولمپک چیمپئنز کی اگلی نسل تیار کرنے کے لیے تیار ہے!"
جموں و کشمیر کے محکمہ محصولات نے اس ماہ کے شروع میں پدگام پورہ، گوری پورہ، ونڈاک پور، ڈنگر پورہ گاؤں میں اونتی پورہ تحصیل میں سینکڑوں کنال ریاستی اراضی سے کسانوں کو بے دخل کر دیا ہے۔ یہاں کسان کئی دہائیوں سے اس زمین کو دھان اور سرسوں کی کاشت کے لیے استعمال کرتے تھے۔
کسانوں اور حکمران نیشنل کانفرنس اور اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے قانون سازوں کے احتجاج کے بعد، کسانوں نے یہاں دھان کے پودے لگائے ہیں۔
حکومت نے اس سے قبل ڈنگر پورہ میں کئی کنال سرکاری اراضی ہاؤسنگ کالونی، پولیس ہاؤسنگ کالونی، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سوشل فاریسٹری کی تعمیر کے لیے لی تھی۔ یہ زمین جموں و کشمیر نیشنل ہائی وے سے متصل ہے اور اس کی اقتصادی اور اسٹریٹجک قدر ہے۔
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