جموں کشمیر کے لیے مرکزی بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے 43,290 کروڑ روپے مختص

جموں کشمیر کے لیے مرکزی بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے 43,290 کروڑ روپے مختص
ایم ایچ اے (MHA) کے کل بجٹ کا تقریباً 17فیصد جموں کشمیر کو فراہم، جس میں دس ہزار کروڑ روپے صرف پولیس کے لیے مختص۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 1, 2026 at 4:12 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : مرکزی بجٹ 2026-27 میں مرکزی حکومت نے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کے لیے 43,290.29 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ یہ رقم وزارت داخلہ کے مجموعی بجٹ تقریباً 2.6 لاکھ کروڑ روپے کا قریباً 17 فیصد ہے۔ اس رقم میں موجودہ مالی سال کے اصل تخمینے کے مقابلے میں تقریباً 2,300 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔
بجٹ دستاویز کے مطابق مجوزہ رقم کا ایک بڑا حصہ مالی خسارے کو پورا کرنے، اخراجات کی ضروریات کو پورا کرنے اور پولیس و سنٹرل فورسز کو امداد فراہم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ امکان ہے کہ اس سے آنے والے مالی سال کے لیے یونین ٹیریٹری کے اپنے بجٹ سے قبل جموں و کشمیر کو تقویت ملے گی۔
جاری مالی سال کے لیے جموں و کشمیر کو دی جانے والی مجموعی امداد میں 340 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ رقم 41,340 کروڑ روپے ہو گئی ہے، جبکہ ابتدائی تخمینہ 41,000.07 کروڑ روپے تھا۔
بجٹ تخمینوں 2026-27 کے تحت یونین ٹیریٹری کے وسائل کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے 42,650 کروڑ روپے کی مرکزی امداد فراہم کی گئی ہے۔ بنیادی الاٹمنٹ کے علاوہ، آئندہ مالی سال کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے 279 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں قدرتی آفات سے متاثر ہونے والے اس خطے کے لیے ایک اہم انتظام ہے۔ تاہم اس رقم میں گزشتہ بجٹ کے مقابلے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ، جہلم - توی سیلاب بحالی منصوبے کے لیے ایکویٹی سپورٹ کے طور پر 259 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ جموں و کشمیر میں سرمایہ جاتی اخراجات کی مدد کے لیے 101 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔
پولیس کے لیے دس ہزار کروڑ روپے
جموں و کشمیر پولیس کے لیے 9,925.50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 9,428.13 کروڑ روپے ریونیو اور 497.37 کروڑ روپے کیپیٹل مد میں شامل ہیں۔ یہ رقم 2024-25 میں دیے گئے 8,553.38 کروڑ روپے کے مقابلے میں 16 فیصد زیادہ ہے، جو یونین ٹیریٹری میں جاری سیکورٹی چیلنجز اور مقامی پولیس کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔
