جموں و کشمیر پنچایتی انتخابات کے لیے تیار، ایس ای سی نے ووٹر لسٹ پر نظرثانی کا شیڈول جاری کیا
Published : March 25, 2026 at 10:42 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر ریاستی الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں پر نظر ثانی کے لیے ایک ماہ کا شیڈول جاری کرکے پنچایتی انتخابات کے عمل کا آغاز کیا ہے۔ ریاستی الیکشن کمشنر شانت مانو کی طرف سے آج جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے مطابق، یہ عمل 27 مارچ کو شروع ہو کر 27 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔
شیڈول کے مطابق، مسودہ پنچایت ووٹر لسٹ 27 مارچ کو شائع کی جائے گی۔ بوتھ آفیسرز 4 اپریل سے شروع ہونے والے اپریل کے اختتام ہفتہ (ہفتہ اور اتوار) کو 11 دن تک اپنے متعلقہ پولنگ اسٹیشنوں پر خصوصی کیمپس کا اہتمام کریں گے۔ یہ خصوصی کیمپ 26 اپریل کو ختم ہوں گے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ان 11 دنوں کے دوران انتخابی فہرستوں میں ووٹرز کے ناموں کے اضافے، حذف، تصحیح اور منتقلی کے حوالے سے دعوے اور اعتراضات جمع کرائے جائیں گے۔ حتمی انتخابی فہرست 5 مئی کو شائع کی جائے گی جس کے بعد ای آر اوز 8 مئی کو اعتراضات اور دعووں پر کارروائی کریں گے۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس اقدام سے جموں و کشمیر میں پنچایتی انتخابات کے انعقاد کا عمل شروع ہوا ہے، جو گزشتہ دو سالوں سے ملتوی تھا۔ اس سے قبل ایسے انتخابات دسمبر 2018 میں ہوئے تھے۔
جموں و کشمیر کے دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید ڈار نے کہا کہ حکومت پنچایتی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے لیکن "کچھ رسمی کارروائیوں" کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا، "کچھ چیزوں کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد، مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں گے۔"وہ انتخابی ووٹروں کی فہرست پر نظرثانی اور دیگر پسماندہ طبقات (او بی سی) کی آبادی کے لیے وارڈوں کے ریزرویشن کا حوالہ دے رہے تھے، جو جسٹس (ریٹائرڈ) جنک راج کوتوال کی سربراہی میں 'پسماندہ طبقات کمیشن' کی پیش کردہ رپورٹ کی سفارشات کے مطابق کیا جا رہا ہے۔
جموں و کشمیر میں فی الحال کوئی منتخب پنچایت یا میونسپل باڈی نہیں ہے، کیونکہ ان کی میعاد بالترتیب 9 جنوری 2024 اور نومبر اور دسمبر 2023 میں ختم ہو چکی ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کونسلز (ڈی ڈی سی) نے اس سال 24 فروری کو اپنی پانچ سالہ مدت پوری کی۔ محکمہ پنچایت راج کے مطابق جموں و کشمیر میں 4,291 پنچایتیں اور 33,597 پنچ وارڈ ہیں۔