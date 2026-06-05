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فاروق عبداللہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے متحد ہونے کی تلقین کی
سرینگر میں خطاب کے دوران فاروق عبداللہ نے مغربی ایشیا کے تنازعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اتحاد کا دامن تھامنے کا مشورہ دیا۔
By PTI
Published : June 5, 2026 at 12:15 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اتحاد، انصاف اور مساوات کو فروغ دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "موجودہ چیلنجز کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے ان اصولوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔"
سرینگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو جملہ پریشانیوں خاص طور پر مغربی ایشیا میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے باہمی اتحاد اور ان بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔
جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ کے مطابق: "مسلم دنیا اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہی ہے، جہاں کئی خطوں میں سیاسی عدم استحکام، انسانی بحران اور بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کے اتحاد اور انصاف، مساوات، ہمدردی اور باہمی احترام جیسے اقدار سے مضبوط وابستگی میں مضمر ہے۔ انہوں نے کہا: "اختلافات اور تقسیم معاشروں کو کمزور کرتے ہیں اور ان کو اندرونی و بیرونی چیلنجز کے سامنے غیر محفوظ بنا دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ متحد رہیں، انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھیں اور امن، وقار اور ترقی کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں۔"
مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ جاری تنازعات اور بے گناہ جانوں کا ضیاع پوری مسلم دنیا کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔
انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام کے لیے مذاکرات، مفاہمت اور انسانی اقدار کو ترجیح دی جائے۔ فاروق عبداللہ نے سماجی ہم آہنگی، بھائی چارے اور شمولیت کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ "یہی اقدار ایک مضبوط اور پائیدار معاشرے کی بنیاد ہیں۔"
انہوں نے عوام سے اختلافات سے بالاتر ہو کر انسانیت کی اجتماعی بھلائی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کی اپیل کی۔
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