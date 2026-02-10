ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کے سی سی قرض کے بوجھ تلے دبے جموں کشمیر کے کسان، سرکاری سے راحت کی اپیل
جموں کشمیر اسمبلی میں پیش کیے گئے بجٹ میں KCCقرض معاف کرنے یا اس میں رعایت دینے کی کوئی بات نہیں کی گئی۔
سرینگر: جموں کشمیر کے کسان ’’کسان کریڈٹ کارڈ (KCC)‘‘ کے تحت لیے گئے سودی قرضوں کی واپسی میں شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث فصلوں کو ہوئے نقصان، کم آمدنی اور ٹرانسپورٹ و ہائی وے مسائل نے کسانوں کو شدید ذہنی اور مالی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے۔ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں کسی قسم کی ٹھوس راحت نہیں دی جا رہی۔
حکومت کے اکنامک سروے کے اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں اس وقت 11.40 لاکھ فعال کسان کریڈٹ کارڈ ہولڈرز ہیں، جن میں 8.78 لاکھ فصل کاشت کرنے والے کسان اور 2.61 لاکھ مویشی پروری و ماہی پروری سے وابستہ افراد شامل ہیں۔ ان کسانوں کو دسمبر 2025 تک مجموعی طور پر 10,290 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں۔
ان ہی قرض دار کسانوں میں جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں سے تعلق رکھنے والے عبدالرشید بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنے سیب کے باغ کے لیے کھاد اور ادویات خریدنے کی غرض سے کے سی سی قرض لیا تھا۔ تاہم گزشتہ سال مئی میں ہوئی شدید ژالہ باری نے ان کے باغ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ عبدالرشید کا کہنا ہے: ’’میری پوری فصل تباہ ہو گئی۔ اب نہ صرف قرض بلکہ باغ سے جڑے دیگر اخراجات ادا کرنا بھی میرے بس میں نہیں۔‘‘
عبدالرشید کی طرح جموں کشمیر کے سینکڑوں کسان کے سی سی قرضوں کے باعث شدید مالی بحران سے دوچار ہیں۔ کے سی سی اسکیم کے تحت کسان تین سے پانچ لاکھ روپے تک کا قرض 7 فیصد شرح سود پر حاصل کر سکتے ہیں۔ جو کسان ایک سال کے اندر قرض ادا کرتے ہیں، انہیں 3 فیصد بروقت ادائیگی کی رعایت ملتی ہے، جس سے دو لاکھ روپے تک کے قرض پر شرح سود صرف 4 فیصد سالانہ رہ جاتا ہے۔
کسانوں پر دباؤ
شوپیاں کے سماجی کارکن پیرزادہ شفیع کا کہنا ہے کہ ’’جب باغات سے آمدن حاصل ہی نہ ہو، تو کساں خاص کر غریب اصل قرض اور اس پر سود کیونکر ادا کر سکتے ہیں۔‘‘ انہوں نے وزیر اعظم کے شکایت سیل اور جموں کشمیر حکومت کو خط لکھ کر قرض معافی کا مطالبہ کیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ ’’بیشتر باغ مالکان قرض ادا کرنے کی طاقت و استطاعت کھو چکے ہیں اور ژالہ باری سے تباہی کے بعد کسان غربت کی انتہائی نچلی سطح تک پہنچ چکے ہیں۔‘‘
کسانوں کے مطالبے کو سیاسی جماعتوں اور حکمران جماعت کے کچھ اراکین کی بھی حمایت حاصل ہے۔ سی پی آئی (ایم) کے رہنما اور کولگام سے رکنِ اسمبلی ایم وائی تاریگامی نے گزشتہ سال سرینگر - جموں قومی شاہراہ کی بندش، سیلاب اور شدید بارشوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ’’موسمی نقصانات نے کسانوں کو شدید مالی بحران میں دھکیل دیا ہے۔‘‘
رکن اسمبلی کا مطالبہ
تاریگامی کے مطابق بینک کسانوں اور باغ مالکان پر کے سی سی قرض واپس کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جس سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ’’کسانوں اور باغبانوں کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے ایک بار قرض معافی کا اعلان کیا جائے۔‘‘
دوسری جانب، بینک حکام کا کہنا ہے کہ کوئی بھی بینک قرض معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ جموں کشمیر بینک کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ’’کے سی سی، حکومت ہند کی سب سے سستی زرعی قرض اسکیم ہے، تاہم ریزرو بینک آف انڈیا کے قوانین بینکوں کو قرض معاف کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔‘‘
البتہ ان کا کہنا تھا کہ ’’اگر حکومت کسانوں کی جانب سے بینکوں کو رقم ادا کرے تو کسانوں کو بڑا مالی سہارا مل سکتا ہے۔‘‘ اسمبلی کے گزشتہ اجلاس میں وزیر زراعت جاوید ڈار نے واضح کیا تھا کہ ’’کے سی سی، قرض معافی کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔‘‘ حالانکہ حکمران جماعت نے اپنے انتخابی منشور میں کسانوں کے تمام مسائل حل کرنے، بشمول کے سی سی قرض معافی کا بھی وعدہ کیا تھا۔
بجٹ اور کسان
6 فروری کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے پیش کیے گئے دوسرے بجٹ میں بھی کے سی سی قرضوں سے متعلق کسانوں کو کوئی راحت نہیں دی گئی ہے۔
ایم ایل اے کا موقف
پلوامہ سے پی ڈی پی رکن اسمبلی، وحید پرہ، نے کہا ہے کہ ’’قدرتی آفات سے ہوئے نقصانات اور قرضوں کا بوجھ کسان برداشت نہیں کر سکتے، مگر حکومت نے بجٹ میں قرض معافی کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی ہے، جو کسانوں کے ساتھ ایک بار پھر ناانصافی ہے۔‘‘
کسان تنظیم کی اپیل
ایپل فارمرز فیڈریشن آف کشمیر کے صدر ظہور احمد راتھر کا کہنا ہے کہ ’’کے سی سی قرض معافی اور ایک مؤثر فصل بیمہ اسکیم کا نفاذ کسانوں کو فوری اور حقیقی راحت دینے کے لیے ناگزیر ہے۔‘‘ ان کے مطابق: ’’ہمارے کسانوں کو مزید قرض نہیں بلکہ ٹھوس سرکاری سہارا درکار ہے۔‘‘
