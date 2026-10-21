ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں سیب سے متعلق ایک مرکزی منصوبہ بیس سال تک تعطل کا شکار رہا، اب مرکز نے منصوبے کی اصل لاگت سے بھی زیادہ رقم کا مطالبہ کر دیا
مرکز کے ادارے APEDA نے 1.42 کروڑروپے کی ابتدائی قسط کے بدلے، سود سمیت 4.16 کروڑ روپے سے زائد کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : October 21, 2026 at 1:36 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کو مرکزی حکومت کی جانب سے 4.16 کروڑ روپے واپس کرنے کا نوٹس موصول ہوا ہے۔ دو دہائیوں قبل باغبانی کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق اس منصوبے کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے تھے، جو کبھی عملی طور پر شروع ہی نہیں ہو سکا۔
2005 میں، مرکزی وزارت تجارت و صنعت نے 'ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی' (ایپیڈا) کے ذریعے باغبانی کی پیداوار کے لیے ایک 'انٹیگریٹڈ پیک ہاؤس' منصوبے کی منظوری دی تھی، جس کی تخمینہ لاگت تین کروڑ 88 لاکھ روپے تھی۔
یہ منصوبہ 'جموں و کشمیر ہارٹیکلچرل پروڈیوس مارکیٹنگ اینڈ پروسیسنگ کارپوریشن' (جے کے ایچ پی ایم سی) کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد سیب کی درجہ بندی ، چھانٹی اور پیکنگ کے لیے سہولیات قائم کرنا تھا تاکہ انہیں مارکیٹ میں بہتر انداز میں فروخت کیا جا سکے۔
سرکاری دستاویزات کے مطابق، معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد، ایپیڈا نے ستمبر 2005 میں ایک کروڑ 42 لاکھ روپے کی ابتدائی قسط جاری کی۔ تاہم، یہ منصوبہ بار بار اپنی مقررہ ڈیڈ لائنز کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی آخری تاریخ جون 2022 تھی۔جس کے نتیجے میں جموں و کشمیر حکومت اور مرکزی ادارے کے درمیان طے پانے والا مفاہمت کا معاہدہ (ایم او یو) منسوخ کر دیا گیا۔
دستاویز میں کہا گیا ہے کہ " تاخیر، لاگت میں اضافے، اور اس حقیقت کے پیشِ نظر کہ سیب کے پیک ہاؤس کے لیے مختص ٹیکنالوجی موجودہ معیارات کے مقابلے میں فرسودہ ہو چکی تھی، مفاہمت کے معاہدے کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔" ایپیڈا نے پایا ہے کہ جے کے ایچ پی ایم سی اس منصوبے کو شروع کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نتیجتاً، ادارے نے پہلے سے جاری کردہ فنڈز کو 10 فیصد سود کے ساتھ واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
'جنرل فنانشل رولز، 2017' کے قاعدہ 231 کا حوالہ دیتے ہوئے، اتھارٹی نے چار کروڑ سولہ لاکھ روپے سے زائد کی واپسی کی درخواست کی ہے، جس میں پہلی قسط اور اس پر بننے والا سود شامل ہے۔ اتھارٹی نے مزید نشاندہی کی کہ جموں و کشمیر حکومت نے 2023 سے اس کی یاد دہانیوں کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جے کے ایچ پی ایم سی اس منصوبے کو مکمل کرنے سے قاصر ہے۔
باغبانی جموں و کشمیر کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے، جو سات لاکھ سے زائد خاندانوں کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، یہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ کی جی ڈی پی میں تقریباً دس فیصد حصہ ڈالتی ہے اور اس سے سالانہ تقریباً دس ہزار کروڑ روپے کی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ حکام کا تخمینہ ہے کہ ایک ہیکٹر پر مشتمل باغ سے سالانہ تقریباً چار سو 'مین ڈیز' (یعنی ایک فرد کے لیے 400 دن) کے برابر روزگار پیدا ہوتا ہے۔
اس مجوزہ سہولت کا مقصد سیب کے لیے فصل کی کٹائی کے بعد کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنا تھا، جس میں گریڈنگ، چھانٹی اور پیکنگ شامل ہیں تاکہ ان کی مارکیٹ ویلیو میں اضافہ کیا جا سکے۔
محکمہ باغبانی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ فنڈز صرف منظور شدہ منصوبے پر ہی خرچ کیے جانے چاہئیں، اگر منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے، تو یہ فنڈز واپس کرنے ہوں گے۔
عہدیدار نے کہا، "عمل درآمد کرنے والا ادارہ ممکنہ طور پر ان فنڈز کو کسی دوسری ریاست یا منصوبے کے لیے مختص کر سکتا ہے۔ تاہم، یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا اس پر بننے والے سود کو معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ حکومت متعلقہ وزارت کے سامنے یہ معاملہ اٹھا کر سود کی معافی کی درخواست کر سکتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: