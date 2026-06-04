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کشمیری پنڈتوں کی ہجرت کے لیے عام کشمیری ذمہ دار نہیں: بین المذاہب کانفرنس 'رشی ور' میں منوج سنہا کا خطاب
سرینگر بین المذاہب کانفرنس میں ایل جی منوج سنہا نے اتحاد، آئینی اقدار، رشی اور صوفی روایت کو قائم رکھنے پر زور دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 4, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 8:52 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعرات کو کہا کہ کشمیری پنڈتوں کی ہجرت کے لیے عام کشمیریوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر صدیوں سے مذہبی ہم آہنگی، بقائے باہمی اور ثقافتی تنوع کی علامت رہا ہے۔
سرینگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر (ایس کے آئی سی سی) میں منعقدہ "رشی ور" بین المذاہب کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ "جموں و کشمیر مختلف مذاہب اور روایات کے درمیان پرامن بقائے باہمی کی مضبوط مثال ہے۔" انہوں نے کہا کہ یہاں کی تہذیب اور روایت ہمیشہ تمام مذاہب کے لیے یکساں احترام اور رواداری کے اصولوں پر قائم رہی ہے۔
جمعرات کو سرینگر میں منعقدہ بین المذاہب کانفرنس میں جموں کشمیر کی مذہبی رواداری کو ایک روشن مثال قرار دیتے ہوئے سنہا نے کہاکہ جموں و کشمیر صدیوں سے ’’سرو دھرم سمبھاؤ‘‘ (تمام مذاہب کے لیے یکساں احترام) کی روح کی اصل نمائندگی کرتا آ رہا ہے اور دنیا میں مذہبی ہم آہنگی کی روشن اور زندہ مثال ہے۔
بین المذاہب کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہم آہنگی، باہمی احترام اور رواداری کی اقدار قدیم زمانے سے ہندوستانی تہذیب کا حصہ رہی ہیں۔" انہوں نے کہا کہ قدیم ترین مذہبی کتاب رگ وید میں ’’جستم‘‘ اور ’’دیوے بھوت‘‘ جیسے الفاظ کا ذکر ملتا ہے، جو ہم آہنگی کی علامات ہیں۔
ان کے مطابق "رگ وید یہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا نے معاشرے کے ہر فرد کی خوبیوں اور روشنی کو بغیر کسی امتیاز کے یکجا کیا ہے۔" منوج سنہا نے خطاب میں کہا کہ "اگر اس فلسفے کی سب سے واضح جھلک کہیں دیکھی جا سکتی ہے تو وہ جموں و کشمیر ہے، جہاں صدیوں سے تقریباً تمام بڑے مذاہب کے ماننے والے آباد رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ جب دنیا کے کئی ممالک نے بہت بعد میں بقائے باہمی کی بات شروع کی، تب بھی ’’سرو دھرم سمبھاؤ‘‘ ہندوستانی تہذیب کا بنیادی حصہ تھا۔ ہندوستان میں بقائے باہمی صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ ہزاروں برس پہلے سے ایک طرزِ زندگی رہی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ "سناتن دھرم دنیا کی قدیم ترین مذہبی روایات میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ آٹھ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی بتائی جاتی ہے۔" انہوں نے کہا کہ تاریخ میں کئی مشکلات کے باوجود سناتن دھرم اس لیے قائم رہا کیونکہ اس نے مختلف عقائد کے احترام، بقائے باہمی اور تنوع کو قبول کرنے پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ ’’سرو دھرم سمبھاؤ‘‘ کا فلسفہ سناتن دھرم کے اصولوں سے ابھرا۔ اتھر وید کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قدیم رشیوں نے ایسے معاشرے کا تصور پیش کیا تھا جہاں مختلف مذاہب اور عقائد رکھنے والے لوگ ایک خاندان کی طرح ہم آہنگی سے رہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یجروید، جو حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1400 سے 2000 سال پہلے مرتب ہوئی، ہر انسان کو دوستی اور احترام کی نظر سے دیکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ بھگوت گیتا کا حوالہ دیتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ "بھگوان کرشن نے فرمایا تھا کہ لوگ مختلف راستوں سے خدا تک پہنچتے ہیں اور خدا ہر شخص کو اس کے ایمان اور عقیدت کے مطابق نوازتا ہے۔"
کشمیر کی تاریخی وراثت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مؤرخین اور راج ترنگنی کے مطابق سرینگر کی بنیاد شہنشاہ اشوک نے رکھی تھی، جو مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے بڑے حامی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اشوک نے اپنے کتبوں میں لکھوایا تھا کہ جو شخص اپنے مذہب کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے مذہب کی توہین کرتا ہے، وہ دراصل اپنے ہی مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔
منوج سنہا نے مزید کہا کہ "دوسرے مذاہب کا احترام کرنے سے اپنے مذہب کا وقار بھی بڑھتا ہے، اور یہی تعلیم بدھ مت اور جین مت میں بھی ملتی ہے۔ بھارت نے دنیا کو امن کا راستہ اس وقت دکھایا جب کئی جدید تہذیبیں ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھیں۔" انہوں نے کہا کہ "بعد میں عیسائیت، اسلام اور تصوف نے بھی ہندوستانی فکر کو متاثر کیا، جبکہ سناتن دھرم کا بقائے باہمی کا پیغام مسلسل دنیا بھر کے معاشروں کو متاثر کرتا رہا۔"
رگ وید کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا: ’’سچ ایک ہے، لیکن اہل علم اسے مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر اسی ہمہ گیر فلسفے کی زندہ مثال ہے۔
منوج سنہا نے کہا "کشمیر میں اسلام اور تصوف کی آمد سے پہلے فلسفی واسو گپت نے شیو ستروں اور عالمگیر شعور پر مبنی روحانی تعلیمات کو فروغ دیا تھا۔ " انہوں نے راج ترنگنی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "جموں و کشمیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو زیارت گاہوں اور روحانی اہمیت سے خالی ہو۔"
انہوں نے صوفی شاعرہ لل دید (لل عارفہ) کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ "انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو اپنی اصل پہچان اور انسانیت کو سمجھنے کی تلقین کی۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے رشی اور صوفی روایت کا ذکر کرتے ہوئے علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی المعروف نند ریشی(رحمہ اللہ تعالیٰ) کے اس پیغام کو دہرایا کہ "تلواروں کو کھیتی باڑی اور امن کے اوزاروں میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔" انہوں نے کہا کہ شیخ نور الدین نے کشمیر میں مختلف روایات کے درمیان اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کو مضبوط کیا۔
منشیات مخالف مہم
11 اپریل کو شروع کی گئی منشیات مخالف مہم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مہم کو عوام کی جانب سے بے مثال تعاون حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا: "میں نے کئی برسوں میں عوامی حمایت کی ایسی مثال نہیں دیکھی۔" منوج سنہا نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف اس تحریک میں اپنا تعاون جاری رکھیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اجتماعی کوششوں کے ذریعے آئندہ 100 دنوں میں اس مسئلے پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، "میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم میں اپنا بھرپور تعاون جاری رکھیں۔"
بین المذاہب کانفرنس میں وقف چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی کے علاوہ مدعو کیے گئے کئی مقررین نے اپنے خیالات پیش کیے۔
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