ETV Bharat / jammu-and-kashmir

نیٹ پرچہ لیک کی شفاف تحقیقات ہو، قصورواروں کو سزا دی جائے: وزیر تعلیم سکینہ ایتو

وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے "امتحانی نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچانے" والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

ا
سکینہ ایتو (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 14, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: جموں و کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے نیٹ پیپر لیک کے معاملے کی "شفاف تحقیقات اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی" کا مطالبہ کیا۔ سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کے دوران نیٹ امتحان کے پرچہ لیک تنازع پر سکینہ ایتو نے کہا: "اس معاملے سے ملک بھر کے طلبہ اور والدین میں شدید تشویش پیدا کی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کی غیر جانبدار اور منصفانہ تحقیقات کرائی جائے۔"

نیٹ پرچہ لیک کی شفاف تحقیقات ہو، قصورواروں کو سزا دی جائے: وزیر تعلیم سکینہ ایتو (ETV Bharat)

سکینہ ایتو نے کہا کہ "چند افراد کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ذہین اور محنتی طلبہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔" ان کا کہنا تھا کہ "معاملے کی جانچ کر رہی ایجنسیاں ہر سطح پر جوابدہی کو یقینی بنائیں۔"

وزیر تعلیم کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نیٹ یو جی 2026 پرچہ لیک معاملے کے بعد امتحانات ملتوی کر دیے گئے اور اس معاملے کی تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ معلومات کے مطابق اب تک اس معاملے میں سی بی آئی سمیت مختلف تحقیقاتی ایجنسیز نے کئی ریاستوں میں متعدد گرفتاریاں اور حراستیں عمل میں لائی ہیں۔

جموں کشمیر کی وزیر صحت نے زور دیکر کہا: "امتحانی نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔"

یہ بھی پڑھیں:

  1. این ایس یو آئی کا نیٹ پیپر لیک کے خلاف وزارت تعلیم کے باہر احتجاج، کجریوال نے بھی مرکز کو نشانہ بنایا
  2. نیٹ پیپر لیک کیس: مرکزی ملزم کو ملی ضمانت، چارج شیٹ داخل کرنے میں سی بی آئی کی ناکامی

TAGGED:

SAKINA ITOO
JAMMU KASHMIR
NEET PAPER LEAK
نیٹ پیپر لیک سکینہ ایتو
SAKINA ITOO ON NEET PAPER LEAK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.