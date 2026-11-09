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جموں کشمیر کے ڈیفالٹر ٹھیکیداروں کا جے کے بینک کی 'راحت' اسکیم میں شامل کرنے کا مطالبہ
وہیں جے کے سی سی سی چیئرمین کے مطابق ٹھیکیدار 'راحت' اسکیم کے اہل نہیں ہیں کیونکہ وہ سکیورڈ اوور ڈرافٹ پر قرض لیتے ہیں۔
Published : November 9, 2026 at 5:27 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے ایسے ٹھیکیدار، جو جموں و کشمیر بینک کے قرضوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹر (نادہندہ) ہو چکے ہیں، انہوں نے بینک کی جانب سے حال ہی میں نان پرفارمنگ ایسٹس (این پی اے) کی وصولی کے لیے شروع کی گئی قرض معافی اسکیم 'راحت' میں شامل کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
بینک نے ڈیفالٹر قرض داروں سے رقوم کی وصولی اور ون ٹائم سیٹلمنٹ (ایک ہی بار تصفیہ) کے لیے 'راحت' اسکیم شروع کی ہے۔ یہ اسکیم پانچ نومبر سے فعال ہو چکی ہے اور چار فروری 2027 تک چار ماہ کے لیے کھلی رہے گی۔ یہ اسکیم ان قرض داروں کو واپسی کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے جن کے بقایاجات 25 لاکھ روپے سے پانچ کروڑ روپے کے درمیان ہیں تاکہ وہ اپنے این پی اے کا تصفیہ کر سکیں۔
اسکیم کی دستاویز کے مطابق، تصفیہ کی تمام درخواستوں کا جائزہ اور عمل درآمد کے لیے مقررہ ایس او پیز؛ اہلیت کے معیار، سیٹلمنٹ کیلکولیشن کے طریقہ کار، منظوری کے میٹرکس اور اسکیم سے منسلک دستاویزات کے مطابق کیا جائے گا۔ دستاویز میں واضح کیا گیا ہے کہ "منظور شدہ پیرامیٹرز یا تفویض کردہ اختیارات سے ہٹ کر کسی قسم کی رعایت یا تصفیے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔"
ٹھیکیدار 'راحت' اسکیم کے اہل نہیں: جے کے سی سی سی چیئرمین
جموں اینڈ کشمیر کانٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی (جے کے سی سی سی) کے چیئرمین غلام جیلانی پُرزہ نے کہا کہ ٹھیکیدار 'راحت' اسکیم کے اہل نہیں ہیں کیونکہ وہ سکیورڈ اوور ڈرافٹ (ایس او ڈی) پر قرض لیتے ہیں۔ ایس او ڈی ایسا قرض ہے جو بینک قرض داروں کو کسی ضمانت یا اثاثے کے عوض فراہم کرتے ہیں۔
غلام جیلانی پُرزہ نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "سال 2019 سے ٹھیکیداروں کے اکاؤنٹس نان پرفارمنگ ایسٹس (این پی اے) میں تبدیل ہو چکے ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے کروڑوں روپے کی ادائیگیاں اور بلز اب بھی واجب الادا ہیں۔ ہمیں امید تھی کہ منتخب حکومت ہمارے بقایاجات جاری کرے گی اور اس واجب الادا رقم کو کلیئر کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔"
انہوں نے کہا کہ سال 2018، 2019 اور 2024 میں مکمل کیے گئے کاموں کی ادائیگیاں محکمہ تعمیرات عامہ (پی ڈبلیو ڈی)، اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول محکمہ اور جل شکتی کے پاس التوا کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "ہم نے کام مکمل کر لیے ہیں، لیکن بل اب تک کلیئر نہیں کیے گئے۔ ہمارے اکاؤنٹس این پی اے میں تبدیل ہو چکے ہیں اور ہم بینک کو ادائیگی کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔"
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غلام جیلانی پُرزہ نے کہا کہ ٹھیکیدار جموں و کشمیر بینک کے منیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی) سے ملاقات کریں گے اور ان سے ٹھیکیداروں کو بھی اس اسکیم میں شامل کرنے کی درخواست کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ "ہمیں بھی اس اسکیم سے راحت ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں۔"
بینک حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس اسکیم کا نام 'راحت' رکھا گیا ہے، جو کہ اردو کا لفظ ہے جس کے معنی سکون یا ریلیف کے ہیں۔ حکام نے بتایا "یہ ڈیفالٹرز کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے کیونکہ یہ تقریباً 90 فیصد این پی اے کو کور کرے گی، کیونکہ اس میں رقم کی حد 25 لاکھ سے پانچ کروڑ روپے تک رکھی گئی ہے جس میں تمام قرض دار شامل ہو جائیں گے۔"
تاہم، تاجروں کا کہنا ہے کہ پانچ کروڑ روپے کی اس حد کو ختم کیا جانا چاہیے اور چار ماہ کی ڈیڈ لائن کو بڑھا کر چھ ماہ کیا جانا چاہیے۔ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے ترجمان قاضی توصیف نے کہا کہ یہ اسکیم ایک اچھی شروعات ہے لیکن اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا کیونکہ اس میں کئی شرائط عائد کی گئی ہیں۔
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انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "چھوٹے تاجروں کے لیے تو یہ اچھی ہے، لیکن بڑے این پی اے کے لیے اس میں بہت زیادہ شرائط ہیں، جس کی وجہ سے صرف 10 فیصد قرض دار ہی اس کے اہل ہو سکیں گے۔"
اپریل سال 2025 سے لے کر رواں سال تین نومبر تک، بینک نے سرفیسی ایکٹ کے تحت اصل قرض داروں کی جانب سے بقایاجات کلیئر نہ کرنے پر 302 رہائشی، تجارتی اور صنعتی رہن شدہ جائیدادوں کی نیلامی کے لیے عوامی نوٹس جاری کیے ہیں۔
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