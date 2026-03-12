ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جعلی تقرری اسکینڈل، پانچ افسران سمیت 17افراد کیخلاف چارج شیٹ داخل
تفتیشی ایجنسی کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ جعلی تقرری کے ذریعے حکومت کو برسوں کے دوران کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 12, 2026 at 4:39 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کی اکنامک آفینسز وِنگ (ای او ڈبلیو) کشمیر، نے بارہ برس بعد محکمہ صحت کے پانچ افسران کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ دائر کی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 12 افراد کو ایسے عہدوں پر غیر قانونی طور ملازمت فراہم کی جو سرے سے موجود ہی نہیں تھے، مگر یہ لوگ برسوں تک نہ صرف تنخواہیں لیتے رہے بلکہ چھٹے پے کمیشن کے بقایا جات بھی وصول کرتے رہے۔
کرائم برانچ کی اکنامک آفینسز ونگ نے یہ چارج شیٹ بارہمولہ کی ایک خصوصی اینٹی کرپشن عدالت میں دائر کی ہے۔ مقدمے میں ایک چیف میڈیکل آفیسر، ایک بلاک میڈیکل آفیسر، چند میڈیکل افسران، ایک سینئر اسسٹنٹ اور دفتر کے دیگر عملے کے ساتھ ساتھ وہ 12 افراد بھی شامل ہیں جنہیں جعلی طور پر غیر موجود عہدوں پر ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔ یہ مبینہ غیر قانونی تقرریاں شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ میڈیکل بلاک میں انجام دی گئی تھیں۔
کرائم برانچ کے مطابق ان افسران نے ان 12 افراد کے لیے جعلی تبادلہ اور تقرری کے احکامات تیار کیے اور سرکاری خزانے سے ان کے لیے غیر قانونی طور پر تنخواہیں اور دیگر بقایا جات نکلواتے رہے۔
کرائم برانچ نے اس معاملے میں سال 2013 میں ایف آئی آر درج کی تھی۔ یہ کارروائی اُس وقت کی گئی جب ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کے دفتر سے اطلاع ملی کہ سرکاری حکم نامہ نمبر 235-HME (2010) میں مبینہ طور پر جعلسازی کی گئی ہے۔
شکایت کے مطابق ان پانچ افسران نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر اس حکم نامے میں رد و بدل کیا اور دھوکے سے محکمہ صحت کے بانڈی پورہ میڈیکل بلاک میں اضافی عہدے دکھا دیے۔
کرائم برانچ کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران ایک منظم سازش کا پردہ فاش ہوا، جس میں محکمہ کے بعض افسران اور فائدہ اٹھانے والے افراد شامل تھے۔ اس سازش کے تحت بانڈی پورہ کے چار صحت مراکز میں کئی افراد کو غیر موجود عہدوں پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے جعلی تبادلہ اور تقرری کے احکامات جاری کیے گئے۔
بیان کے مطابق ملزمان نے جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے ان 12 افراد کو غیر قانونی ملازمتیں دلوائیں۔ تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جعلسازی اور دھوکہ دہی کے ذریعے ریاستی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: