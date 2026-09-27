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ایک دہائی بعد جموں میں جے کے سی اے کا سالانہ اجلاس منعقد، ایرانی کپ کی تیاریوں پر تبادلہ خیال
جے کے سی اے نے کہا کہ اس باوقار ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
Published : September 27, 2026 at 8:48 PM IST
جموں : جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) کا سالانہ جنرل اجلاس (اے جی ایم) اتوار کو جموں میں تقریباً ایک دہائی کے وقفے کے بعد منعقد ہوا، جس میں ایسوسی ایشن کے 15 مجاز کلب ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں جے کے سی اے کے عہدیداران اور ایسوسی ایشن کے دیگر ارکان بھی موجود تھے۔
اجلاس کے دوران جموں و کشمیر کرکٹ کی حالیہ کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا، جن میں رنجی ٹرافی میں تاریخی کامیابی، جموں و کشمیر کے کھلاڑیوں کا بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے انتخاب اور انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں جے اینڈ کے کھلاڑیوں کی بڑھتی ہوئی نمائندگی شامل ہے۔ ارکان نے آئندہ ایرانی کپ کے انعقاد کے لیے تیاریوں اور انتظامات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جو یکم سے 5 اکتوبر 2026 تک سری نگر کے ایس کے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
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ایسوسی ایشن نے کہا کہ اس باوقار ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جموں و کشمیر میں کرکٹ کے فروغ کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اتحاد، اجتماعی ذمہ داری اور مثبت سوچ کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اجلاس میں شریک ارکان نے عزم ظاہر کیا کہ وہ حالیہ کامیابیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے مل کر کام کریں گے اور جموں و کشمیر کرکٹ کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔