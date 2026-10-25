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جموں و کشمیر کے وزراء کونسل منگل کو حلف اٹھائیں گے
اس ردوبدل میں کچھ نئے سینئر ایم ایل ایز کو شامل کرنے اور موجودہ وزراء کی کونسل سے دو وزراء کو ہٹانے کی امید ہے۔
Published : October 25, 2026 at 8:33 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی اپنی کابینہ میں توسیع کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کے چند دن بعد، نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب منگل (27 اکتوبر) کو طے ہے۔
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا منگل 27 اکتوبر کو صبح 10:30 بجے سری نگر کے لوک بھون میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں و کشمیر حکومت کے نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ سنہا نے آج مہمانوں اور دیگر وی آئی پی کو دعوت نامے بھیجے ہیں۔
اس ردوبدل میں کچھ نئے سینئر ایم ایل ایز کو شامل کرنے اور موجودہ وزراء کی کونسل سے دو وزراء کو ہٹانے کی امید ہے۔
عمر نے کہا کہ اس فہرست کو ان کے اور ان کے والد، حکمران نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے مشترکہ طور پر حتمی شکل دی تھی۔ انہوں نے اپنے ایم ایل ایز پر زور دیا کہ وہ انہیں نئی کونسل میں شامل کرنے کے لیے پیغامات اور کالوں کے ذریعے پریشان نہ کریں۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کے خاتمے کے بعد سال 2019 میں جو تنظیمِ نو ایکٹ نافذ ہو چکا ہے، اس کی رو سے مرکزی زیرِ انتظام علاقے کی کابینہ کا حجم 90 رکنی اسمبلی کی کل تعداد کے 10 فیصد سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح، وزیر اعلیٰ کے علاوہ حکومت میں زیادہ سے زیادہ آٹھ وزراء شامل ہو سکتے ہیں۔موجودہ کابینہ میں تین وزراء جموں سے اور دو کشمیر سے ہیں۔